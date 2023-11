Offrez Tim en cadeau avec l'ensemble de trois chandelles parfumées (beignet aux pommes, cappuccino vanille française et érable), le casse-tête Nuit d'hiver Timbits ® de 500 morceaux ou le café mélange hivernal et le mélange de chocolat chaud à la canne de bonbon d'édition limitée.

(beignet aux pommes, cappuccino vanille française et érable), le ou le et le d'édition limitée. Complétez la collection Tim de vos proches avec de nouvelles versions de nos produits favoris des fêtes, y compris la boule à neige, la décoration, la tasse et la tasse de voyage en acier inoxydable. Procurez-vous aussi des décorations chocolat chaud, parfaites pour accompagner vos cartes de vœux.

Visitez la Boutique Tim sur l'appli TimMD pour découvrir nos vêtements des fêtes exclusifs :

Portez fièrement votre amour pour Tim et pour les fêtes avec le chandail des fêtes de Tim Hortons d'édition limitée. Trouvez la touche finale à votre tenue parmi l'ensemble de trois paires de bas des fêtes de Tim Hortons . Enfin, restez au chaud avec la tuque Toujours frais en mélange de laine mérinos.

« Chaque année, les gens d'ici adorent découvrir notre collection des fêtes lors de leurs tournées Tim », déclare Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

« Nous sommes ravis de proposer de nouvelles idées-cadeaux amusantes qui plairont aux familles, aux amis et aux collègues de travail de nos invités, ainsi que de nouvelles versions d'articles classiques qui figurent parmi les collections des amateurs de Tim ».

La collection des fêtes de Tim Hortons est offerte dans les restaurants participants au Canada, jusqu'à épuisement des stocks. La disponibilité des articles varie selon le restaurant.

Le café de mélange hivernal, les capsules K-Cup et le mélange de chocolat chaud à la canne de bonbon de Tim Hortons sont également offerts dans les épiceries du Canada, notamment chez Walmart, Sobeys, Loblaws et Tigre Géant.

À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons®. Cela fait presque 60 ans que Tim Hortons® ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 5 700 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons®, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

Renseignements: [email protected].