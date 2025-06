Championnats du Monde Route UCI Montréal 2026 : Montréal franchit une nouvelle étape vers l'événement sportif le plus important depuis les Jeux olympiques de 1976

MONTRÉAL, le 12 juin 2025 /CNW/ - À la veille du Grand Prix de Formule 1, la Ville de Montréal réaffirme son statut de métropole événementielle sportive en posant un jalon déterminant vers l'accueil des Championnats du Monde Route UCI Montréal 2026. Le comité exécutif a adopté cette semaine un sommaire décisionnel officialisant une contribution en biens et services octroyée au comité organisateur de cet événement d'envergure internationale.

Cette entente marque une nouvelle phase de collaboration entre la Ville et le comité organisateur des Championnats du Monde Route UCI Montréal 2026 qui a été mis sur pied à partir des équipes chevronnées notamment derrière les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal ainsi que le Marathon Beneva de Montréal. Fort de cette expertise, l'organisation assurera la livraison d'un événement à la hauteur des attentes locales et internationales.

En tant que ville hôte, Montréal jouera un rôle clé dans la gestion de la sécurité et de la logistique de l'événement. L'entente adoptée aujourd'hui permettra de mobiliser les ressources municipales nécessaires pour soutenir efficacement l'organisation.

« Accueillir les Championnats du Monde Route UCI Montréal 2026, c'est bien plus qu'un honneur : c'est une opportunité exceptionnelle de faire rayonner Montréal à l'échelle mondiale, de stimuler notre économie locale et de renforcer notre identité de ville sportive. On a vu Paris vibrer au rythme des olympiques en 2024. C'est maintenant à Montréal de souligner le 50e des Jeux olympiques de 1976 avec ce grand évènement sportif ! » - Caroline Bourgeois, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable des sports et loisirs, d'Espace pour la vie, du parc Jean-Drapeau, de la langue française et de l'Est de Montréal

« À près de quinze mois des Championnats du Monde, nous portons une vision rassembleuse pour cet événement d'exception qui se tiendra en septembre 2026 : en faire une grande fête du sport, un moment d'unité et de fierté collective pour Montréal, et pour toutes celles et tous ceux qui croient en la force du sport. » - Sébastien Arsenault, président de Montréal 2026

« Tourisme Montréal est extrêmement enthousiaste à l'idée d'accueillir les Championnats du monde sur route UCI 2026, une carte de visite extraordinaire qui mettra en lumière Montréal et ses attraits pendant plus de 8 jours. Jusqu'à 500 000 spectateurs sont attendus et une télédiffusion dans près de 150 pays est estimée. C'est donc un incontournable pour l'ensemble de notre industrie touristique. » - Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal

« Les Championnats mondiaux de cyclisme sur route de Montréal en 2026 sont bien plus qu'un événement sportif : ils sont une source d'inspiration pour toute une génération. Voir gratuitement les meilleurs cyclistes du monde rouler dans les rues de Montréal permettra à nos jeunes de rêver grand et de croire en leur potentiel. C'est en exposant notre jeunesse à ces modèles de dépassement que nous bâtissons une société plus active, en santé et qui aspire à se dépasser. » - Pierre Lavoie, athlète et co-fondateur du Grand défi Pierre Lavoie

« Chez Fillactive, nous croyons au pouvoir des modèles inspirants pour encourager les adolescentes à bouger. La tenue des premiers Mondiaux paritaires est une avancée majeure : pour la première fois, les femmes rouleront sur un pied d'égalité dans nos rues. C'est l'occasion de déconstruire les stéréotypes et de montrer aux filles qu'elles ont leur place partout - dans le peloton comme dans l'espace public. » - Claudine Labelle, fondatrice de Fillactive et membre du comité de legs des Mondiaux Montréal 2026

« Quelques jours après la 40e édition du Tour de l'Île de Montréal, un évènement mémorable où 40 000 cyclistes ont parcouru les rues de la métropole à vélo, nous sommes plus convaincus que jamais que le vélo est au cœur de la vie des Montréalaises et Montréalais. Nous nous réjouissons de la venue des Championnats du Monde de cyclisme sur route, qui contribueront assurément au développement et à l'enrichissement de la culture vélo façonnée depuis des années par des programmes d'éducation cycliste, tels que Cycliste averti ou encore Toutes à vélo. Le sport élite doit plus que jamais se positionner comme inspiration à adopter le vélo au quotidien. » - Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec

Les Montréalaises et les Montréalais démontrent un engouement constant pour les grands événements sportifs, qu'il s'agisse du Tour de l'Île ou des matchs des équipes professionnelles comme ceux de la Victoire, l'Alliance, la Toundra, les Canadiens, les Roses, le CF Montréal, le Royal ou les Alouettes. Les Mondiaux de cyclisme sur route s'inscrivent dans cette tradition sportive montréalaise et promettent de rassembler un large public.

Les Championnats du Monde Route UCI n'ont eu lieu qu'à dix reprises à l'extérieur de l'Europe depuis leur première édition en 1921. C'est en 1974, sur le circuit du Mont-Royal, à Montréal, qu'a eu lieu la première édition de cette compétition à l'extérieur du Vieux Continent. Cinquante-deux ans plus tard, l'épreuve qui réunira aussi des cyclistes femme se tiendra du 19 au 27 septembre 2026, une semaine seulement après le Grand Prix Cycliste de Montréal, permettant ainsi de maintenir l'attention de la planète cycliste sur la métropole.

Avec cette annonce, Montréal confirme son ambition : faire des Championnats du Monde Route UCI Montréal 2026 un moment historique, à la hauteur de son héritage olympique.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

