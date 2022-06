« La Fondation Sobey pour les arts est ravie de célébrer ces cinq artistes visuels inspirants de tout le Canada sélectionnés pour la courte liste du Prix Sobey pour les arts de 2022 qui en est à sa 19 e édition », a déclaré Rob Sobey, président de la Fondation Sobey pour les arts . « Au nom de la Fondation, je tiens à remercier le jury de 2022 et notre partenaire présentateur, le Musée des beaux-arts du Canada. Chaque année, nous nous efforçons d'explorer les visions et les pratiques artistiques d'artistes de talent et de les faire connaître dans tout le pays. Je suis personnellement impatient de voir leurs œuvres exposées au Musée l'automne prochain. »

« Le Prix Sobey pour les arts se veut une vitrine d'exception pour montrer l'impact continu de l'art contemporain sur la société canadienne », a indiqué la directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada, Sasha Suda, Ph. D., docteure en histoire de l'art. « En tant que présidente du jury, je suis impressionnée par la force et la vision dont fait preuve chaque artiste de la courte liste. Je suis aussi très reconnaissante envers les jurés du Prix Sobey pour les arts de 2022 qui ont eu une lourde tâche à accomplir. Nous attendons avec impatience de célébrer ces artistes contemporains à l'occasion de l'exposition présentée au Musée des beaux-arts et de la cérémonie de remise des prix. »

Voici les cinq artistes visuels de la courte liste du Prix Sobey pour les arts de 2022 qui proviennent des cinq régions du Canada :

Atlantique :

Tyshan Wright

Québec :

Stanley Février

Ontario :

Azza El Siddique

Prairies et Nord :

Divya Mehra

Côte Ouest et Yukon :

Krystle Silverfox

Fondé en 2002, le Prix Sobey pour les arts est financé par la Fondation Sobey pour les arts. Organisé et présenté par le Musée des beaux-arts du Canada, ce prix propulse la carrière des artistes grâce à un soutien financier et à la reconnaissance sur la scène nationale et internationale.

La structure du prix de 2022, totalisant la somme de 400 000 $, est la suivante :

100 000 $ au grand gagnant;

25 000 $ à chacun des quatre autres finalistes de la courte liste; et

10 000 $ à chacun des 20 finalistes de la longue liste.

Un jury indépendant composé de conservateurs de cinq régions (Canada atlantique, Québec, Ontario, Prairies et Nord, Côte Ouest et Yukon), ainsi que d'un juré international, a supervisé le processus de sélection des finalistes et continuera de participer aux autres étapes de délibération.

Voici les lauréats du Prix Sobey pour les arts des 20 dernières années : Brian Jungen (2002), Jean-Pierre Gauthier (2004), Annie Pootoogook (2006), Michel de Broin (2007), Tim Lee (2008), David Altmejd (2009), Daniel Barrow (2010), Dan Young et Christian Giroux (2011), Raphaëlle de Groote (2012), Duane Linklater (2013), Nadia Myre (2014), Abbas Akhavan (2015), Jeremy Shaw (2016), Ursula Johnson (2017), Kipwani Kiwanga (2018), Stephanie Comilang (2019) et la lauréate de l'an dernier, Laakkuluk Williamson Bathory (2021). Lors de la première année de la pandémie de COVID (2020), tous les artistes de la longue liste ont reçu un prix de valeur égale.

Pour en savoir davantage, y compris sur chacun des artistes de la courte et de la longue liste de 2022, visitez le site Web du Musée des beaux-arts du Canada : https://www.beaux-arts.ca/a-laffiche/prix-sobey-pour-les-arts.

