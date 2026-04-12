PÉKIN, le 12 avril 2026 /CNW/ - CGTN a publié un article sur la réunion entre Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), et Cheng Li-wun, cheffe de file du Kuomintang (KMT). En approfondissant l'importance de la réunion pour le développement des relations entre les deux parties et à travers le détroit de Taïwan, l'article souligne que peu importe comment le paysage international et la situation à travers le détroit peuvent évoluer, la tendance générale vers le grand rajeunissement de la nation chinoise ne changera pas, et l'élan qui prévaut pour les Chinois des deux côtés du détroit de se réunir ne changera pas.

Au cours de discussions marquantes visant à développer les relations entre les deux partis et à travers le détroit de Taïwan, Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), a rencontré vendredi matin à Pékin Cheng Li-wun, cheffe de file du Kuomintang (KMT).

« Une patrie commune », « une même famille » et « la paix » ont été parmi les termes les plus utilisés par les dirigeants des deux parties tout au long des pourparlers, soulignant que les populations des deux côtés du détroit de Taïwan sont chinoises et appartiennent à une même famille, et partagent une aspiration commune à la paix et à la tranquillité, à l'amélioration des relations entre le détroit et à une vie meilleure.

« Il s'agit d'une responsabilité que le PCC et le KMT ne peuvent fuit, et aussi d'une force motrice pour que les deux parties travaillent ensemble », a déclaré le président Xi.

Invité par le Comité central du PCC et Xi, Cheng est la première cheffe de file du KMT à avoir dirigé une délégation sur le continent chinois au cours de la dernière décennie. La délégation a visité la province du Jiangsu et Shanghai avant de venir à Pékin.

Créer un avenir prometteur pour les liens entre les deux rives du détroit

Au cours de la réunion, Xi a présenté quatre propositions sur l'avancement des relations entre les détroit. Il a appelé à forger des liens plus étroits à travers le détroit en maintenant une compréhension correcte de l'identité, en protégeant la patrie commune par le développement pacifique, en favorisant le bien-être du peuple par les échanges et l'intégration, et en déployant des efforts conjoints pour parvenir à un rajeunissement national.

La question fondamentale de la sauvegarde de la patrie commune réside dans le fait de reconnaître que les deux côtés du détroit appartiennent à une seule Chine, a souligné le président Xi.

Au cours de l'année écoulée, les compatriotes des deux côtés du détroit se sont résolument opposés au séparatisme de l'« indépendance de Taïwan » et à l'ingérence extérieure, ont continué à mettre en commun une plus grande force pour promouvoir le développement pacifique des relations entre les détroit et ont avancé le grand rajeunissement de la nation chinoise.

Le continent chinois a introduit une série de mesures visant à protéger les intérêts communs des deux côtés du détroit, y compris le lancement d'une plateforme en ligne permettant au public de signaler les actes ignobles commis par ceux qui militent pour « l'indépendance de Taïwan » et leurs complices dans la persécution des compatriotes taïwanais.

En parallèle, des voix au sein de Taïwan ont de plus en plus exprimé leur opposition au séparatisme et à l'ingérence extérieure, les habitants descendant dans la rue pour militer pour un développement pacifique et une stabilité.

Tout aussi important est l'approfondissement continu des échanges et de la coopération. Par exemple, la conférence annuelle 2025 du Cross-Strait CEO Summit a réuni environ 800 personnes du continent chinois et de Taïwan pour discuter de la transformation industrielle, de l'innovation et de la coopération entre le détroit, fournir une plateforme pour la coopération industrielle à travers le détroit, faciliter des échanges approfondis et produire des résultats substantiels.

Grâce à une série de politiques de soutien, y compris l'annulation des frais pour les résidents taïwanais qui présentent une première demande de permis de voyage sur le continent et l'élargissement à 100 ports délivrés pour les résidents taïwanais, les visites dans le détroit de 2025 ont dépassé les cinq millions, atteignant un sommet de six ans.

Soulignant que les peuples des deux côtés du détroit de Taïwan sont chinois et appartiennent à une même famille, Cheng a appelé à des efforts pour promouvoir le développement pacifique des liens transversaux du détroit, favoriser un avenir meilleur pour les liens à travers le détroit et faire progresser le rajeunissement de la nation chinoise.

Maintien du consensus de 1992

Au cours des discussions, les deux parties ont réaffirmé l'importance de maintenir le fondement politique commun de l'adhésion au Consensus de 1992 et de l'opposition à « l'indépendance de Taïwan ».

Tel qu'énoncé au cours des pourparlers, le consensus repose sur le principe selon lequel les deux côtés du détroit de Taïwan appartiennent à une seule et même Chine et devraient travailler ensemble à la réunification nationale.

Son importance réside dans la définition de la nature fondamentale des relations inter-détroit - à savoir qu'elles ne sont pas des relations d'État à État, et qu'elles ne constituent pas non plus « deux Chines » ni « une Chine, un Taïwan ». Au lieu de cela, le cadre fournit une base politique pour le dialogue et la coopération tout en préservant la possibilité d'un développement pacifique.

Xu Xiaoquan, chercheur de l'Institut des études taïwanaises de l'Académie chinoise des sciences sociales, a noté que la visite de Cheng reflète le désir dominant des compatriotes taïwanais d'élargir les échanges et la coopération.

Xu a fait valoir que la trajectoire vers un développement pacifique et une réunification éventuelle s'harmonise avec les tendances historiques plus larges et le sentiment public, suggérant que le dialogue fondé sur des principes communs reste la voie la plus viable à suivre.

« Nous accueillons toute proposition favorable au développement pacifique des relations entre le détroit et nous n'épargnerons aucun effort pour faire avancer toute initiative qui favorise un tel développement », a déclaré Xi, ajoutant que « l'indépendance de Taïwan » est le principal coupable qui sape la paix de part et d'autre du détroit de Taïwan. « Nous ne devons ni pardonner, ni tolérer cela. »

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter :

https://news.cgtn.com/news/2026-04-10/One-family-Xi-stresses-keeping-cross-Strait-future-in-Chinese-hands-1MemjuedzKo/p.html

SOURCE CGTN

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