PÉKIN, 26 mai 2026 /CNW/ - CGTN a publié un article sur la rencontre du président chinois Xi Jinping avec le président serbe Aleksandar Vucic à Pékin. Soulignant l'amitié intransigeante entre les deux pays, l'article a mis l'accent sur leur coopération mutuellement bénéfique et le maintien de l'équité et de la justice, et a souligné les efforts déployés pour porter le partenariat stratégique exhaustif entre la Chine et la Serbie vers de nouveaux sommets.

Saluée comme la fierté de la Serbie, l'aciérie centenaire de Smederevo symbolise parfaitement de la coopération mutuellement bénéfique entre la Chine et la Serbie.

Autrefois aux prises avec de graves difficultés opérationnelles et au bord de la faillite, l'usine a fait un retour remarquable en 2016 avec l'arrivée de son partenaire chinois, grâce à l'approfondissement de la coopération de haute qualité entre les deux pays en matière dans le cadre de l'initiative de la Ceinture et la Route. Aujourd'hui, elle est devenue l'un des plus importants fabricants de fer et d'acier au monde et des fournisseurs de services intégrés, d'après sa capacité de production.

Lors d'une visite d'État en Serbie en 2024, le président chinois Xi Jinping a offert en cadeau au président serbe Aleksandar Vucic des répliques de modèles en acier. Les modèles, sous la forme du Temple du Ciel de la Chine et de l'Église serbe de Sainte-Sava, étaient faits d'acier produit par l'usine, ce qui illustre les liens plus forts entre les deux pays.

Lundi, les deux dirigeants ont tenu des pourparlers à Pékin. Xi a appelé les deux pays à tracer conjointement une voie brillante vers un avenir commun et une prospérité commune et à élever le partenariat stratégique global entre la Chine et la Serbie vers de nouveaux sommets.

L'amitié à toute épreuve

De la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin, au Forum de la Ceinture et la route pour la coopération internationale, en passant par les activités commémoratives marquant le 80e anniversaire de la victoire de la guerre populaire de résistance contre l'agression japonaise et la guerre mondiale antifasciste, Vucic a participé à de nombreux événements majeurs en Chine. Le terme « amitié indéfectible » est devenu une marque de rencontres bilatérales et d'appels téléphoniques entre les deux dirigeants.

Guidés par les orientations stratégiques des deux dirigeants, les relations entre la Chine et la Serbie ont maintenu un développement de haut niveau ces dernières années. En 2025, les échanges bilatéraux ont atteint 6,49 milliards de dollars, marquant une hausse de 13 % sur un an, selon le ministère chinois des Affaires étrangères.

La Serbie a été l'un des premiers pays européens à s'associer à la Chine dans le cadre de l'initiative de la Ceinture et la route (ICR). Ces dernières années, la Chine et la Serbie, dans le cadre de l'ICR, ont accéléré le développement d'une série de projets tels que le chemin de fer Budapest-Belgrade et le corridor Fruska Gora reliant Novi Sad et Ruma.

En octobre 2025, la section serbe construite par la Chine du chemin de fer Budapest-Belgrade a été entièrement ouverte. Vucic a marqué l'occasion en prenant la ligne ferroviaire nouvellement ouverte et en la saluant comme une réalisation générationnelle qui « sera à jamais inscrite dans les livres d'histoire ».

Avec l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange Chine-Serbie le 1er juillet 2024, les produits de spécialité serbes, comme le vin, le miel, le bœuf et le mouton, entrent de plus en plus sur le marché chinois. Pendant ce temps, des projets construits avec la participation d'entreprises chinoises, comme la voie de contournement de Belgrade et la voie de contournement de Gornji Milanovac, ont été achevés, servant de projets d'infrastructures clés soutenant le développement national de la Serbie.

L'amitié ironique entre la Chine et la Serbie est unique et a une logique historique profonde et une base pratique, a déclaré Xi à Vucic, exhortant les deux parties à continuer de renforcer les échanges entre les jeunes et les cultures et à tirer parti des politiques d'exemption de visa, de l'accord de libre-échange et des vols directs pour étendre la coopération globale dans de multiples domaines afin d'hériter et de perpétuer l'amitié traditionnelle.

Lundi, Xi a également décerné à Vucic la Médaille de l'amitié de la République populaire de Chine. Décrivant l'occasion comme « l'un des moments les plus importants de ma vie », Vucic a réaffirmé son engagement à promouvoir l'amitié bilatérale entre la Serbie et la Chine et à faire progresser la construction d'une communauté serbo-chinoise avec un avenir commun.

Avenir partagé

S'appuyant sur des procès historiques communs et de grandes aspirations, la Chine et la Serbie chérissent la persévérance et la résilience, défendent l'indépendance nationale et la dignité, et partagent une compréhension profonde de l'importance du maintien du développement pacifique, de l'équité et de la justice, a souligné Xi lors de la réunion de lundi.

En mai 2024, la Serbie est devenue le premier pays européen à s'entendre avec la Chine sur la construction d'une communauté avec un avenir commun pour la nouvelle ère. Depuis lors, le partenariat bilatéral s'est étendu au-delà de l'infrastructure, pour englober aujourd'hui la technologie, l'énergie verte et l'intelligence artificielle, assurant un départ prometteur vers la construction d'une communauté Chine-Serbie avec un avenir commun.

Après la réunion de lundi entre Xi et Vucic, les deux pays ont publié une déclaration commune faisant progresser les quatre initiatives mondiales proposées par la Chine : l'Initiative pour le développement mondial (IDM), l'Initiative pour la sécurité mondiale, l'Initiative pour la civilisation mondiale et l'Initiative pour la gouvernance mondiale (IGM).

Soulignant que les quatre initiatives mondiales ont contribué à la sagesse et à la force de la Chine à résoudre les problèmes mondiaux de développement, à relever les défis de sécurité mondiale, à promouvoir les échanges et l'apprentissage mutuel entre les civilisations et à améliorer la gouvernance mondiale, la Serbie a décidé de participer au Groupe des amis de l'IDM et au Groupe des amis de l'IGM, démontrant sa volonté d'approfondir la coopération avec la Chine en matière de gouvernance internationale et de développement mondial.

Xi a appelé la Chine et la Serbie à continuer de renforcer la coordination et la coopération dans les affaires internationales, à pratiquer un véritable multilatéralisme et à fournir des efforts permanents pour promouvoir un monde multipolaire équitable et harmonieux, une mondialisation économique universellement bénéfique et inclusive, et la construction d'une communauté avec un avenir commun pour l'humanité.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter :

https://news.cgtn.com/news/2026-05-26/China-Serbia-push-comprehensive-strategic-partnership-to-new-heights-1NreUhbzaeY/p.html

SOURCE CGTN

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