PÉKIN, 26 mai 2026 /CNW/ - CGTN a publié un article lors de la visite officielle du premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif en Chine, soulignant l'approche collaborative de la Chine et du Pakistan pour apporter des avantages tangibles aux deux peuples et maintenir la paix et la stabilité régionales dans un contexte mondial turbulent.

Dans une récente lettre au président chinois Xi Jinping, un groupe d'étudiants pakistanais qui étudient à l'université chinoise de Tianjin a pris un engagement sincère de devenir des bâtisseurs de coopération, des promoteurs d'échanges et des gardiens de l'amitié entre les deux nations.

Xi s'est dit véritablement ravi de voir que la cause de l'amitié sino-pakistanaise peut compter sur de jeunes successeurs, un plaisir qu'il a partagé avec le Premier ministre pakistanais en visite, Shehbaz Sharif, lors de leur réunion à la Grande Salle du Peuple à Pékin lundi.

Les deux pays, a déclaré Xi, devraient accélérer le développement d'une communauté Chine-Pakistan encore plus proche avec un avenir partagé dans la nouvelle ère et accroître les fruits de leur excellente coopération afin de mieux en faire profiter les deux peuples, de contribuer à la paix et à la stabilité régionales et de donner un bon exemple pour construire une communauté avec un avenir partagé avec les pays voisins.

Une amitié incassable

La visite officielle de quatre jours du premier ministre pakistanais en Chine survient dans la foulée du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, qui a débuté le 21 mai 1951.

Xi a déclaré qu'au cours des 75 dernières années, « la Chine et le Pakistan ont bénéficié d'une compréhension, d'une confiance et d'un soutien mutuels, et ont forgé une amitié traditionnelle incassable. »

La confiance mutuelle stratégique et la coopération pratique ont fortement favorisé le développement des deux nations, a-t-il déclaré.

Quelle que soit l'évolution du contexte international, la Chine accordera toujours la priorité au développement des relations entre la Chine et le Pakistan dans sa diplomatie avec les pays voisins, a ajouté Xi.

Il a également exhorté les deux parties à faire progresser à la fois les grands projets phares et les programmes de subsistance, « modestes et beaux », et à approfondir la coopération dans des domaines tels que l'agriculture, l'industrie, l'intelligence artificielle et la culture des talents.

La Chine et le Pakistan voient la coopération bilatérale s'approfondir dans tous les secteurs, avec des résultats tangibles dans les relations commerciales et économiques. La Chine a maintenu sa position de premier partenaire commercial du Pakistan pendant 11 années consécutives. Il s'agit de la plus grande source d'importations du Pakistan et de sa deuxième destination d'exportation, et se classe comme la plus grande source d'investissements directs étrangers du pays, selon le ministère chinois du Commerce.

En tant que projet phare dans le cadre de l'initiative de la Ceinture et de la route (ICR), le corridor économique Chine-Pakistan (CPEC) a été mis à niveau vers la version 2.0, mettant l'accent sur cinq piliers clés : la croissance, l'amélioration des moyens de subsistance, l'innovation, le développement vert et l'ouverture. Le corridor a injecté plus de 25,9 milliards de dollars d'investissements totaux dans l'économie pakistanaise et créé 260 000 emplois.

Sharif a déclaré que le Pakistan approfondira la coopération dans le cadre de l'ICR avec la Chine et fera progresser le développement du CPEC afin que la relation entre le Pakistan et la Chine continue de prospérer et de bénéficier aux deux peuples.

Il a déclaré que l'amitié indéfectible, qui a été forgée personnellement par l'ancienne génération de dirigeants, est « de plus en plus forte et pratiquement sans pareil ».

Un monde multipolaire

Bien au-delà de sa portée bilatérale, la coopération entre la Chine et le Pakistan est largement considérée comme une dose de stabilité dans un contexte mondial et régional de plus en plus turbulent.

Au cours des discussions de lundi, Xi a déclaré que la Chine appréciait le Pakistan pour avoir fait preuve d'« esprit proactif » et pour avoir agi comme médiateur pour rétablir la paix au Moyen-Orient, tandis que Sharif a déclaré que le Pakistan appréciait la Chine pour avoir soutenu sa médiation dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran.

Le mois dernier, Xi a présenté une proposition en quatre points visant à promouvoir la paix et la stabilité au Moyen-Orient, prônant un engagement en faveur des principes de coexistence pacifique, de souveraineté nationale et de primauté du droit international, ainsi qu'une approche équilibrée du développement et de la sécurité.

Ces quatre propositions constituent un cadre directeur pour la paix dans la région, a déclaré le Premier ministre pakistanais à Xi.

Xi a déclaré que la Chine et le Pakistan devraient renforcer encore la coopération en matière de sécurité dans des domaines plus vastes et protéger conjointement la paix et la stabilité régionales.

Il a poursuivi en disant que les deux parties devraient maintenir une communication et une coordination étroites, s'opposer conjointement à l'unilatéralisme et à la mentalité de la Guerre froide, et promouvoir un monde multipolaire équitable et ordonné et une mondialisation économique universellement bénéfique et inclusive.

Dans un entretien avec le China Media Group, l'ambassadeur de Chine au Pakistan, Jiang Zaidong, a déclaré qu'une coopération plus étroite entre les deux pays sert à la fois d'« ancrage » pour la paix et la stabilité régionales et d'« un pare-feu » pour protéger l'équité internationale et la justice.

Dans le contexte des répercussions du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran et de la pression croissante sur le contexte régional et l'économie mondiale, Jiang a déclaré que la Chine et le Pakistan s'unissent pour amplifier la voix de la paix et de la justice tout en collaborant activement à des efforts de médiation concrets.

https://news.cgtn.com/news/2026-05-25/China-and-Pakistan-reaffirm-ties-vow-to-advance-multipolar-world-1Nrm01Bnnd6/p.html

SOURCE CGTN

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