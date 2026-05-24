PÉKIN, 24 mai 2026 /CNW/ - Cette année marque le 75e anniversaire de la libération pacifique du Xizang. Liang Junyan, chercheuse à l'Institut d'études historiques du Centre de recherche tibétologique de Chine, étudie l'histoire et la culture du Xizang depuis deux décennies, partage sa perspective sur la transformation de cette terre.

Lors de son premier voyage au Xizang à l'été 2007, la route qui reliait l'aéroport à la ville était cahoteuse et longue. Les maisons en bord de route étaient basses et délabrées. Près de 20 ans plus tard, elle constate que d'énormes changements ont eu lieu.

Route nationale 219 en bordure du lac Peiku à Shigatse, région autonome du Xizang au sud-ouest de la Chine, 3 janvier 2026. /Xinhua (PRNewsfoto/CGTN)

Un miracle de développement de 75 ans qui s'étend sur des millénaires

Depuis sa libération pacifique et sa réforme démocratique, le visage du Plateau enneigé a subi une transformation fondamentale. Le PIB du Xizang est passé de 327 millions de yuans (47,87 millions $) en 1965 à 303,2 milliards de yuans (44,39 milliards $) en 2025. La pauvreté absolue a été éradiquée, l'espérance de vie moyenne a atteint 72,5 ans et le Xizang a été parmi les premiers en Chine à mettre en œuvre les 15 ans d'éducation financée par l'État.

Derrière les chiffres économiques se cachent des améliorations tangibles du quotidien. Le couverture totale des routes de la région dépasse les 120 000 kilomètres, et le réseau autoroutier « Cinq villes, trois heures », centré sur Lhassa, la capitale régionale, qui permet des déplacements rapides de trois heures entre les principaux pôles économiques, est maintenant entièrement connecté.

Préservation de la culture : plus qu'une simple « préservation du passé »

La culture traditionnelle raffinée du Xizang est désormais sous protection systématique. L'épopée du roi Gesar, l'opéra tibétain et le bain médicinal Lum de Sowa Rigpa ont été inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Entre 2012 et 2024, les fonds des gouvernements central et régional pour la protection du patrimoine culturel immatériel ont totalisé 473 millions de yuans (69,25 millions de dollars).

L'apprentissage et l'utilisation de la langue tibétaine ont atteint des niveaux sans précédent. Toutes les écoles primaires et secondaires offrent des cours en chinois standard et tibétain. Et les médias en langue tibétaine couvrent désormais plusieurs plateformes.

Le développement comme source de préservation : une interaction positive entre économie et culture

Certaines personnes estiment que le charme du Xizang réside précisément dans sa condition « prémoderne » : simple, pieuse et éloignée de la civilisation industrielle. Selon cette logique, la construction de routes, le raccordement des réseaux électriques et la promotion de l'éducation moderne deviennent des menaces pour la culture traditionnelle. Ce point de vue ne tient pas compte d'un fait fondamental : la préservation de la culture sans sécurité matérielle est fragile.

Un vieux peintre de thangka a dit un jour à Liang que le plus grand obstacle à l'embauche d'apprentis n'était pas le talent, mais le fait que les familles privilégiaient l'élevage pour obtenir un revenu immédiat plutôt qu'un apprentissage qui durait de trois à cinq ans. Ce n'est qu'avec de meilleures infrastructures, des services publics et un revenu disponible que la préservation de la culture devient viable.

Dans le même temps, le développement économique ne garantit pas à lui seul la prospérité culturelle. Le financement soutenu du gouvernement, tels que les 473 millions de yuans (69,25 millions de dollars) consacrés au patrimoine culturel immatériel, aux bâtiments scolaires modernes sur le plateau, aux autoroutes reliant les zones urbaines et rurales, montre comment les gains économiques sont réinjectés dans la culture.

S'appuyant sur plus de deux décennies d'observation, Liang note que le Xizang d'aujourd'hui a atteint un tout nouveau niveau de développement et souligne que sa dynamique d'avenir est basée sur une logique de gouvernance nationale claire : la vision de la communauté nationale chinoise, une vision qui « améliore les points communs tout en respectant et en embrassant les différences », est intégrée dans tous les projets d'infrastructure, dans tous les efforts pour documenter le patrimoine culturel immatériel et dans tous les plans de protection écologique. Le développement économique fournit le fondement matériel de la préservation culturelle, et la préservation culturelle insuffle au développement économique une cohésion spirituelle. Les deux n'ont jamais été opposés ; au contraire, ensemble, ils ont permis de réaliser ce qu'il convient d'appeler « un miracle sur le Plateau enneigé ».

https://news.cgtn.com/news/2026-05-23/Xizang-at-75-Development-and-culture-create-a-miracle-on-Earth--1Nfwi0ShDKE/p.html

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SOURCE CGTN

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