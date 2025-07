PÉKIN, 9 juillet 2025 /CNW/ - CGTN a publié un article expliquant les raisons pour lesquelles la Chine commémorera le 80e anniversaire de sa victoire dans la Guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et la Guerre mondiale antifascisme, et la façon dont le pays a tiré sa force de son passé pour favoriser la modernisation.

La campagne des Cent Régiments a été l'offensive stratégique la plus importante et la plus longue lancée par la 8e Armée de route sous la direction du Parti communiste chinois (PCC) dans le nord de la Chine pendant la résistance de tout le pays contre l'agression japonaise.

Impliquant plus de 200 000 soldats de 105 régiments et ayant duré d'août 1940 à janvier 1941, la campagne a ciblé l'infrastructure ennemie, perturbé les lignes d'approvisionnement et considérablement retardé l'expansion du Japon vers le sud.

Plus qu'une étape militaire, elle est devenue un puissant symbole de défi national et d'unité dans des conditions extrêmement difficiles -- une vive illustration de la détermination inébranlable du peuple chinois à résister à l'agression et à se réapproprier son avenir.

Sur le front oriental pendant la Deuxième Guerre mondiale, la résistance prolongée de la Chine a paralysé un grand nombre de troupes japonaises, atténuant ainsi la pression sur les forces alliées dans le Pacifique et en Europe. Dans ce contexte mondial, la campagne des Cent Régiments a illustré la contribution essentielle de la Chine à la victoire du monde contre le fascisme, un héritage qui continue de façonner l'identité et la trajectoire du pays.

En reconnaissance de son rôle durable dans cette victoire durement gagnée, la Chine s'apprête à commémorer le 80e anniversaire de la victoire dans la Guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et la Guerre mondiale antifascisme lors d'importants événements solennels. Le 3 septembre, le pays organisera un défilé militaire sur la place Tiananmen, au centre-ville de Beijing.

La Chine a fait d'énormes sacrifices au cours de la guerre de résistance qui a duré 14 ans, a déclaré le président chinois Xi Jinping le 7 juillet, jour du 88e anniversaire du début de la résistance de tout le pays contre l'agression japonaise, lors d'une visite dans une salle commémorative de la campagne des Cent Régiments.

« Si le passé n'est pas oublié, il peut servir de guide pour l'avenir », a-t-il déclaré.

Rester fidèle à l'aspiration initiale

Située sur les pentes de la montagne Shinao, à Yangquan, dans la province du Shanxi, la salle commémorative de la campagne des Cent Régiments est un point d'intérêt solennel commémorant un moment charnière de l'histoire.

Ce qui fut autrefois un champ de bataille féroce est devenu un lieu de commémoration nationale profonde.

À l'intérieur de la salle commémorative, des expositions et des reliques de la campagne donnent vie à l'histoire : des uniformes brûlés, des fusils usés et des photos en noir et blanc racontent des récits de bravoure sous le feu de l'ennemi. Parmi ceux-ci, mentionnons des objets de la « Compagnie héroïque des assauts à la baïonnette », connue pour son courageux combat au corps à corps dans les conditions les plus périlleuses.

L'héritage de l'unité se poursuit aujourd'hui, car elle demeure active dans les secours aux sinistrés, les missions de défense et les opérations de maintien de la paix.

Xi Jinping a déposé un panier de fleurs en hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie dans la guerre de résistance sur la place du monument en hommage aux martyrs de la campagne.

L'hommage du président était plus qu'un hommage cérémoniel. C'était une réaffirmation des valeurs durables forgées par la guerre.

« Aussi loin que nous allions, nous ne pourrons jamais oublier le chemin que nous avons parcouru ou la raison pour laquelle nous sommes partis », a déclaré Xi Jinping.

Tirer parti de la force du passé pour bâtir l'avenir

Depuis le 18e Congrès national du PCC, Xi Jinping s'est rendu dans le Shanxi à de multiples reprises, exprimant de grandes attentes pour son développement. Il a appelé le Shanxi à tirer sa force de son riche héritage révolutionnaire et de ses ressources culturelles, et à réaliser de nouvelles percées en matière de croissance et de transformation de haute qualité.

Au cours de la visite du 7 juillet, Xi Jinping a visité Yangquan Valve Co., Ltd., où il a vu l'atelier de production et la zone de présentation des produits de l'entreprise, interagi avec les travailleurs et appris les progrès de la région en matière de mise à niveau industrielle et de croissance de haute qualité.

Province traditionnellement productrice de charbon, le Shanxi fait face depuis longtemps au défi de la dépendance économique aux ressources naturelles. En 2019, elle a été désignée comme la première province pilote de la Chine pour la réforme énergétique globale. Aujourd'hui, le Shanxi accélère la transformation verte, encourageant la fabrication de pointe et cultivant de nouveaux moteurs de croissance.

À la fin d'août 2024, la province avait atteint 48 % de sa capacité installée en nouvelle énergie nouvelle, ce qui représente une augmentation de 14,1 points de pourcentage depuis 2019.

Parallèlement, les gouvernements locaux ont mis à profit le tourisme rouge -- des expériences de voyage axées sur le patrimoine révolutionnaire -- et l'ont associé à des stratégies de revitalisation rurale. À l'heure actuelle, 35 routes touristiques rouges thématiques couvrant les 11 villes-préfectures du Shanxi font l'objet de promotion, reliant plus de 3 400 sites patrimoniaux révolutionnaires.

Cette mobilisation culturelle produit des résultats impressionnants. En 2024, le Shanxi a reçu 318 millions de visites touristiques nationales, soit une augmentation de 13,9 % par rapport à l'année précédente; les revenus touristiques totaux ont atteint les 276,15 milliards de yuans (environ 38,5 milliards de dollars), en hausse de 25,9 % par rapport à l'année précédente.

La fusion de la mémoire historique et d'un développement de haute qualité a aidé le Shanxi à faire progresser une double transformation -- à la fois spirituelle et structurelle -- transformant ainsi l'esprit révolutionnaire en une force productive pour la revitalisation moderne.

Alors que la Chine tire sa force de son héritage révolutionnaire pour favoriser la modernisation, elle continue également de maintenir la paix durement gagnée dans les flammes de la guerre. À une époque d'incertitude mondiale croissante, les valeurs nées de la guerre de la résistance demeurent profondément pertinentes.

