PÉKIN, 12 juin 2025 /CNW/ - La première réunion sur le mécanisme de consultation économique et commerciale entre la Chine et les États-Unis devrait se poursuivre mardi à Londres avec une deuxième journée de pourparlers.

Le rassemblement de représentants clés des deux plus grandes économies du monde est largement considéré comme une étape cruciale pour atténuer les tensions entre les deux pays et envoyer un signal positif à l'économie mondiale.

Les pourparlers commerciaux très attendus ont eu lieu quelques jours seulement après un appel téléphonique entre le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump. Ils visent à mettre en œuvre le consensus atteint par les deux dirigeants et à continuer de favoriser le dialogue et la coopération dans les domaines économiques et commerciaux.

Le vice-premier ministre chinois He Lifeng dirige la délégation chinoise à Londres, tandis que le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent, le secrétaire au Commerce Howard Lutnick et le représentant au Commerce Jamieson Greer dirigent l'équipe américaine.

De graves répercussions économiques

Les pourparlers de Londres sont la suite directe des pourparlers de Genève en mai, lors desquels les deux parties avaient convenu de suspendre l'escalade des tarifs et d'établir un mécanisme de consultation pour poursuivre les négociations.

La réunion de Genève a donné lieu aux premiers entretiens directs entre les hauts responsables des deux pays depuis que les États-Unis ont imposé d'importants droits de douane à la Chine en avril, et que la Chine a riposté avec des contre-mesures robustes.

Les hausses tarifaires ont non seulement nui à la chaîne d'approvisionnement mondiale, mais elles ont également nui à l'économie américaine, ce qui a fait augmenter les coûts, réduit la consommation et accru le risque de récession économique.

Un sondage Harris mené pour Bloomberg News fin mai a révélé que de nombreux Américains se serrent la ceinture, un récent sondage de la Bank of America montrait que les attributions des actifs américains sont à leur plus bas niveau depuis près de deux décennies, et de multiples sources, y compris la Banque américaine, JP Morgan et le Fonds monétaire international, ont suggéré une probabilité de 40 % que la récession frappe les États-Unis.

La coopération est la seule façon de s'en sortir

Compte tenu de ces répercussions économiques, Xi Jinping a souligné que le dialogue et la coopération sont les seuls choix appropriés pour les deux pays. Il a salué les pourparlers de Genève comme marquant une étape importante dans le règlement des différends et a exhorté les deux parties à faire bon usage du mécanisme de consultation économique et commerciale et à chercher des résultats gagnant-gagnant dans un esprit d'égalité et de respect des préoccupations de chacun.

Le côté chinois est sincère à ce sujet, tout en gardant ses principes, a déclaré Xi Jinping.

Les réactions positives du marché en écho aux déclarations du président Xi Jinping ont reflété un optimisme croissant quant à l'assouplissement des frictions commerciales entre la Chine et les États-Unis. À la suite des conversations téléphoniques entre les dirigeants, la demande sur le plan des expéditions a bondi, entraînant une hausse des tarifs des marchandises, et les indices boursiers américains ont enregistré des gains importants; les indices S&P 500, Nasdaq et Dow Jones ayant tous connu des augmentations importantes.

Wu Zewei, chercheur spécial à la Sushang Bank, a déclaré que les pourparlers de Londres devraient stimuler les perspectives de coopération bilatérale.

Il a également déclaré que, bien que les négociations à Londres ne soient pas faciles et exigent des discussions approfondies, les pourparlers à Genève ont jeté des bases solides pour une coopération, et le récent appel téléphonique entre les deux chefs d'État a fourni une orientation pour les négociations futures.

« La coopération entre la Chine et les États-Unis présente un potentiel important. À l'avenir, les deux pays pourront encore obtenir des avantages mutuels et des résultats bénéfiques pour tous, afin de favoriser une prospérité partagée et de créer une vie meilleure pour leurs peuples », a déclaré Wu Zewei.

