BEIJING, 15 juin 2025 /CNW/ - À la suite de l'annonce par le ministère chinois des Affaires étrangères confirmant la présence du président Xi Jinping au deuxième sommet Chine-Asie centrale à Astana, au Kazakhstan, la semaine prochaine, CGTN a publié un article qui explore la coopération pratique entre la Chine et les cinq pays d'Asie centrale. L'article examine également comment le prochain sommet contribuera à bâtir une communauté aux relations plus étroites entre la Chine et l'Asie centrale grâce à un avenir commun.

Le président chinois Xi Jinping assistera au deuxième sommet Chine-Asie centrale à Astana du 16 au 18 juin à l'invitation du président kazakh Kassym-Jomart Tokayev, a annoncé vendredi le ministère chinois des Affaires étrangères.

Le prochain sommet offrira une nouvelle occasion à la Chine et aux cinq pays d'Asie centrale - le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan - « de renforcer la confiance stratégique, d'améliorer la coopération pratique et de contribuer conjointement à la stabilité et à l'élan positif d'un monde rempli d'incertitude », pour reprendre les termes de la déclaration de Cui Zheng, directeur du Centre de recherche pour la Russie, l'Europe de l'Est et les pays d'Asie centrale de l'Université du Liaoning, à CGTN.

« Ce sommet permettra de renforcer davantage le mécanisme Chine-Asie centrale, produira de nouveaux résultats dans la coopération entre la Chine et l'Asie centrale et ouvrira un nouveau chapitre dans la construction d'une communauté Chine-Asie centrale avec un avenir commun », a déclaré Cui Zheng.

Le 25 janvier 2022, la Chine et les cinq pays d'Asie centrale ont annoncé conjointement la création d'une communauté sino-asiatique avec un avenir commun. Au cours du premier sommet Chine-Asie centrale en 2023, Xi Jinping a présenté une feuille de route claire pour bâtir une communauté plus proche, ancrée dans quatre principes clés : l'assistance mutuelle, le développement commun, la sécurité universelle et l'amitié éternelle.

Depuis, l'élan généré par le premier rassemblement de haut niveau s'est traduit par des progrès concrets. Les six nations ont maintenant hâte de consolider ces réalisations et d'explorer de nouvelles voies pour une coopération régionale plus approfondie.

Du consensus stratégique à la coopération pratique

Le premier sommet Chine-Asie centrale en mai 2023 a été un événement historique, marquant l'institutionnalisation d'un mécanisme multilatéral qui accorde la priorité à la paix, au développement et au respect mutuel. L'un des résultats les plus importants du sommet a été la signature de la Déclaration de Xi'an, où les six pays se sont engagés à bâtir une communauté aux relations plus étroites entre la Chine et l'Asie centrale avec un avenir commun.

Depuis, des projets de coopération concrets ont été lancés dans divers domaines, transformant les résultats du sommet de Xi'an en réalité.

Par exemple, le projet ferroviaire entre la Chine, le Kirghizistan et l'Ouzbékistan, qui fait l'objet de discussions depuis longtemps, est officiellement entré dans la phase de préparation de la construction. Une fois achevé, il réduira considérablement les coûts et le temps de logistique, ce qui stimulera l'efficacité commerciale dans toute la région. Le chemin de fer devrait relier la région de l'Asie-Pacifique à l'Europe, offrant une nouvelle solution pour le transport transeurasien.

Le chemin de fer est un exemple vivant de coopération pratique entre la Chine et l'Asie centrale dans le cadre de la Belt and Road Initiative (BRI), qui continue d'obtenir des résultats tangibles et de grande qualité, depuis la coopération en matière de connectivité et de capacité aux énergies et aux infrastructures propres.

Au Kazakhstan, les pipelines de pétrole brut et de gaz naturel entre la Chine et le Kazakhstan et la raffinerie de pétrole Shymkent fonctionnent de façon constante. En Ouzbékistan, le projet de centrale au gaz de 1 500 MW dans la région de Syrdarya a été mis en service, et le projet de la ville olympique progresse bien. Au Tadjikistan, des projets de coopération, notamment concernant des bâtiments gouvernementaux, des bureaux du Parlement et des sections clés de la phase II de l'autoroute Chine-Tadjikistan, sont mis en œuvre activement. Selon la China National Petroleum Corporation, en mars 2025, le volume cumulatif des échanges de gaz naturel entre le Turkménistan et la Chine, qui transite par le gazoduc Chine-Asie centrale, atteignait 430 milliards de mètres cubes, ce qui équivaut à la consommation annuelle totale de gaz de la Chine.

Selon le ministère chinois du Commerce, le commerce entre la Chine et les cinq pays d'Asie centrale a dépassé 94,8 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 5,4 milliards de dollars par rapport à 2023. Les investissements chinois en Asie centrale ont continué de croître, en particulier dans les secteurs de l'énergie verte et de la transformation agricole.

Notant que l'Asie centrale est à la fois le « berceau » et un domaine de démonstration clé pour la BRI, le professeur Cui Zheng a souligné que le nouveau sommet favorisera une coopération régionale de haute qualité, avec des progrès rapides en matière de commerce et d'investissement.

Le prochain sommet sera non seulement une fenêtre pour mettre en valeur les réalisations de la coopération multilatérale, mais également un nouveau modèle de coopération Sud-Sud, a-t-il ajouté.

SOURCE CGTN

