BEIJING, 9 mai 2025 /CNW/ -- CGTN a publié un article sur un événement d'échange culturel et entre les peuples de Chine et de Russie commémorant le 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la Grande guerre patriotique de l'Union soviétique, soulignant comment les échanges culturels donnent un nouvel élan à l'amitié entre la Chine et la Russie.

En septembre 1938, le caméraman soviétique Roman Lazarevich Karmen a été dépêché en Chine par le gouvernement soviétique pour documenter la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise. M. Karmen a saisi les efforts courageux et déterminés des soldats et de la population civile de la Chine, ainsi que le soutien fourni par la force aérienne bénévole soviétique pendant la guerre.

Quatre-vingt-sept ans plus tard, le petit-fils de M. Karmen a participé à un événement d'échange culturel qui a eu lieu mercredi pour célébrer le 80e anniversaire de la victoire dans la guerre de la résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et la Grande guerre patriotique de l'Union soviétique. Au cours de l'événement, il a parlé des liens profonds qui unissent sa famille à la Chine.

L'événement organisé par le China Media Group (CMG) et la All-Russian State Television and Radio Broadcasting Company (VGTRK) a également mis en vedette le producteur et la principale équipe créative derrière le film coproduit par la Chine et la Russie, « Red Silk ». dont la première a eu lieu en Russie le 20 février et dont la sortie est prévue dans les cinémas chinois en septembre.

Le Festival du film de Chine 2025 en Russie a été officiellement lancé pendant l'événement. CMG et VGTRK ont également annoncé une initiative sur le thème de la paix visant à recueillir des reliques historiques, des images documentaires et d'autres articles commémoratifs auprès des citoyens des deux pays afin de dépeindre conjointement une vision de paix et d'un avenir commun.

Le tournage d'un documentaire coproduit par la Chine et la Russie, « The Great Victory - China's War of Resistance Against Japanese Aggression Through the Lens of a Soviet Photographer » (La grande victoire - la guerre de résistance de la Chine contre l'agression japonaise à travers l'objectif d'un photographe soviétique) a commencé le même jour. Ce documentaire relate les expériences du photojournaliste soviétique Roman Kalman en Chine et les images puissantes qu'il a capturées pendant la guerre.

Shen Haixiong, vice-ministre du service de publicité du Comité central du Parti communiste de Chine (PCC) et président de CMG, et Oleg Dobrodeev, chef de la direction du VGTRK, ont souligné les réalisations fructueuses de la coopération entre les deux organisations médiatiques dans le passé.

Les deux hommes ont exprimé un engagement commun à améliorer davantage la collaboration en matière d'échange de contenu, d'innovation technologique et de perfectionnement du personnel, renforçant ainsi le soutien du public à l'amitié entre la Chine et la Russie et contribuant à la compréhension culturelle entre les deux pays.

Le président chinois Xi Jinping a envoyé un message de félicitations aux organisateurs de l'événement, notant qu'il y a 80 ans, les peuples de la Chine et de la Russie ont apporté conjointement des contributions historiques indélébiles à la victoire lors de la guerre mondiale contre le fascisme et ont scellé par le sang une grande amitié inébranlable, jetant des bases solides pour le développement à haut niveau des relations bilatérales.

Il a souligné que le renforcement des échanges entre les peuples et des échanges culturels est d'une grande importance pour améliorer la compréhension mutuelle, promouvoir le bon voisinage et l'amitié, et consolider le soutien social et populaire au développement des relations bilatérales.

Le même jour, le président russe Vladimir Poutine a également envoyé un message de félicitations aux organisateurs de l'événement.

Comme convenu par le président Xi Jinping et le président Poutine en 2023, les années 2024 et 2025 ont été désignées comme les Années de la culture Chine-Russie. Depuis le début de 2024, les deux pays ont participé à une série d'initiatives culturelles dynamiques dans le cadre de cette célébration commune.

https://news.cgtn.com/news/2025-05-08/Cultural-exchanges-inject-new-impetus-into-China-Russia-friendship-1DcZeaf8rPa/p.html

SOURCE CGTN

