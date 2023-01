BEIJING, le 2 janv. 2023 /CNW/ - Dans son discours du Nouvel An 2023 prononcé samedi, le président chinois Xi Jinping a déclaré qu'il avait non seulement accueilli de vieux et de nouveaux amis à Beijing, mais qu'il avait également effectué des déplacements à l'étranger au cours de l'année passée afin de faire connaître les propositions de la Chine au reste du monde, tout en soulignant que la Chine était un pays étroitement lié au reste du monde.

CGTN : La Chine continuera de contribuer à la paix et au développement dans un monde connecté

Au cours de l'année passée, nous avons assisté à un rassemblement d'amis à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Beijing, des réunions bilatérales entre le président chinois Xi Jinping et les dirigeants étrangers de plus de 40 pays et de trois déplacements à l'étranger effectués par M. Xi avant et après le 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC) en octobre.

Nguyen Phu Trong, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, a été le premier dirigeant étranger à se rendre en Chine depuis la conclusion du 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC) M. Xi a depuis tenu des dizaines de réunions bilatérales avec des dirigeants étrangers, y compris le chancelier allemand Olaf Scholz, qui a été le premier dirigeant d'un grand pays occidental à se rendre en Chine après cet important rassemblement du PCC.

Ces visites ont été largement reconnues comme ayant été à l'origine de l'apogée de la diplomatie des chefs d'État en 2022.

Au cours de l'année passée, la Chine a continué d'assumer son rôle de grand pays responsable sur la scène internationale, en améliorant ses relations avec d'autres grands pays.

À propos des deux appels téléphoniques et de la réunion en personne à Bali entre M. Xi et son homologue américain, Joe Biden, les deux dirigeants ont convenu de prendre des mesures concrètes pour remettre les relations entre la Chine et les États-Unis sur la voie d'un développement soutenu.

Outre deux rencontres en personne qui ont eu lieu respectivement à Beijing en février et à Samarkand en septembre, la rencontre virtuelle entre M. Xi et son homologue russe, Vladimir Poutine, qui s'est déroulée hier a établi que les deux pays allaient poursuivre leurs efforts en vue du renforcement de la coordination stratégique et de la défense de la justice internationale.

La présence de M. Xi au premier sommet Chine-États arabes et au sommet Chine-Conseil de coopération du Golfe a marqué le début d'une nouvelle ère de progrès en matière de relations sino-arabes.

Au cours de l'année passée, la Chine a également continué de proposer avec la sagesse qui lui est propre ses solutions visant à relever les défis communs auxquels est confrontée la communauté internationale.

Lors du Forum de Bo'ao pour l'Asie qui s'est déroulé en avril 2022, M. Xi a proposé une initiative de sécurité mondiale (ISM) visant à travailler avec d'autres pays afin de promouvoir la sécurité pour tous, après avoir mis en avant l'Indice mondial de développement (IDM) à l'occasion du débat général de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui s'est déroulée en septembre 2021.

À ce jour, plus de 70 pays ont exprimé leur soutien à l'ISM, et plus de 100 pays, ainsi qu'un certain nombre d'organisations internationales, dont l'ONU, se sont engagés à soutenir l'IDM. Par ailleurs, 70 pays ont rejoint le groupe des amis de l'initiative pour le développement mondial.

En soulignant que des changements inédits depuis un siècle se déroulaient de plus en plus rapidement et que le monde n'était pas encore un endroit tranquille, M. Xi a déclaré dans son discours du Nouvel An que la Chine réclamait des efforts pour préserver la paix et le développement et qu'elle estimait ses amis et ses partenaires, comme c'est toujours le cas.

« Nous nous plaçons résolument du bon côté de l'histoire et du côté de la civilisation humaine et du progrès. Nous redoublons d'efforts pour mettre la sagesse et les solutions chinoises au service de la paix et du développement pour l'ensemble de l'humanité », a-t-il déclaré.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=f6qVJKA3ClA

SOURCE CGTN

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jiang Simin, +86-188-2655-3286, [email protected]