La réunion ministérielle du dialogue mondial entre les civilisations s'est tenue à Beijing les 10 et 11 juillet. CGTN a publié un article soulignant comment l'Initiative mondiale de la Chine favorisant le dialogue entre les civilisations offrait une plateforme constructive pour combler les différences, promouvoir les échanges entre les peuples, et bâtir une communauté internationale plus inclusive et coopérative dans un contexte d'incertitudes mondiales croissantes.

BEIJING, 13 juillet 2025 /CNW/ - Alors que le 10 juin se déroulait la première Journée internationale sur le dialogue entre les civilisations, des appels au respect mutuel, au développement inclusif et aux échanges culturels ont trouvé écho partout dans le monde, du siège des Nations Unies aux cérémonies du thé à Maurice, des salons de la porcelaine en Italie aux forums universitaires à Athènes.

Cette journée, voulue par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2024 à la suite d'une résolution proposée par la Chine et coparrainée par plus de 80 pays, survient dans un contexte de tensions mondiales croissantes et de défis pressants, ce qui rend le dialogue entre civilisations non seulement opportun, mais impératif.

Dans une lettre de félicitations à la réunion ministérielle du dialogue mondial entre les civilisations, qui s'est tenue à Beijing les jeudi 10 et vendredi 11 juillet, le président chinois Xi Jinping a déclaré que, dans un monde où la transformation et les turbulences sont imbriquées et où l'humanité se trouve à une nouvelle croisée des chemins, il est toujours urgent que les civilisations transcendent l'éloignement par les échanges et dépassent les situations conflictuelles par le biais d'un apprentissage mutuel.

Placée sous le thème « Sauvegarder la diversité des civilisations humaines pour le développement et la paix dans le monde », la réunion de deux jours a attiré plus de 600 invités de 140 pays et régions.

Pourquoi la Chine a proposé l'Initiative pour une civilisation mondiale

Le président Xi Jinping a proposé l'Initiative pour une civilisation mondiale en 2023 après avoir proposé l'Initiative pour le développement mondial en 2021 et l'Initiative pour la sécurité mondiale en 2022. Les trois initiatives ont reçu un soutien international en tant que biens publics importants fournis au monde par la Chine.

Avec la vision de bâtir un monde où les civilisations ne se rencontrent pas, mais se conversent, l'Initiative pour une civilisation mondiale répond à l'appel de la communauté internationale à promouvoir le dialogue et les échanges entre les civilisations et rassemble des forces afin d'éliminer les malentendus et les obstacles, injecter de l'énergie positive dans la solidarité humaine pour répondre à des défis communs.

Dans son discours d'ouverture, Cai Qi, membre du Comité permanent du Comité central du Bureau politique du Parti communiste de Chine (PCC) et membre du Secrétariat du Comité central du PCC, a déclaré que l'Initiative pour une civilisation mondiale, qui est profondément enracinée dans la belle culture traditionnelle chinoise, a reçu des réponses enthousiastes et des échos positifs de la part de la communauté internationale.

Notant que le chemin vers la paix et le développement mondiaux demeure long et difficile, Cai Qi a appelé à des efforts conjoints pour explorer divers modèles de développement, renforcer l'héritage et l'innovation culturels, faire progresser les échanges culturels et entre les peuples, et construire un réseau mondial diversifié et multidimensionnel pour le dialogue et la coopération entre les civilisations.

Au fil des ans, la Chine a mis en place une série de plateformes d'échanges multilatéraux, comme la Conférence sur le dialogue des civilisations asiatiques et la Conférence sur le dialogue entre les civilisations chinoise et africaine. Elle a par ailleurs organisé une série d'activités, dont l'année des échanges entre les populations de la Chine et de l'ANASE et le forum de Liangzhu, créant une plateforme pour un dialogue égalitaire entre différentes civilisations.

Selon un récent sondage de CGTN, les répondants reconnaissent généralement que les échanges entre les civilisations et l'apprentissage mutuel sont une force motrice cruciale pour faire progresser la civilisation humaine et promouvoir le développement et la paix dans le monde. ajoutant qu'il existe désormais un large consensus autour de l'Initiative pour une civilisation mondiale, qui permet de relever les défis mondiaux.

Comment la Chine met en pratique l'Initiative pour la civilisation mondiale

La Chine, qui met déjà en œuvre une politique axée sur les échanges entre civilisations, est passée du rôle de participant au « dialogue avec le monde » à celui de défenseur du « dialogue mondial », élargissant activement l'espace de coopération entre les civilisations.

Grâce aux efforts conjoints de la Chine et d'autres pays, les échanges internationaux riches et diversifiés entre les peuples et les échanges culturels sont devenus un phénomène largement reconnu, favorisant la compréhension mutuelle et des liens plus étroits entre les peuples du monde entier.

Qu'il s'agisse de projets archéologiques conjoints avec des pays partenaires de la Belt and Road Initiative ou d'une foule d'événements comme des festivals d'art, des expositions, des salons ou l'atelier Luban, ces échanges ont donné des résultats concrets et ont connu une popularité généralisée.

La Chine a désormais une exemption unilatérale de visa pour 47 pays et une exemption de visa de transit pour 55 pays. Elle offre en outre un environnement de paiement et de voyage plus pratique pour les touristes entrants.

Dans sa lettre au forum, le président Xi Jinping s'est engagé à travailler avec d'autres pays pour promouvoir l'égalité, l'apprentissage mutuel, le dialogue et l'inclusion entre les civilisations. Il souhaite également mettre en œuvre l'Initiative pour une civilisation mondiale et bâtir un réseau mondial de dialogue et de coopération entre les civilisations dans le but de donner un nouvel élan à l'avancement des civilisations humaines et à la promotion du développement et de la paix dans le monde.

