BEIJING, le 28 juill. 2025 /CNW/ - La force et la résilience de l'économie chinoise sont de nouveau sous les feux de la rampe avec le vice-premier ministre chinois He Lifeng qui tiendra des pourparlers économiques et commerciaux avec les États-Unis en Suède plus tard ce mois-ci. Ces pourparlers, qui sont convenus mutuellement par les deux pays, sont non seulement un engagement diplomatique, mais aussi un témoignage du dynamisme économique durable de la Chine dans un environnement international complexe.

Des données récentes soulignent la vigueur de l'économie chinoise. Au premier semestre de 2025, le PIB a augmenté de 5,3 % par rapport à l'année précédente, dépassant les attentes du marché malgré les obstacles mondiaux. Ce chiffre reflète plus qu'une croissance temporaire; il témoigne de la résilience structurelle et de l'adaptabilité d'une économie qui continue d'évoluer.

La demande intérieure est devenue la pierre angulaire de la croissance, contribuant à 68,8 % de l'expansion du PIB au cours de cette période. Des initiatives comme la mise à niveau à grande échelle de l'équipement et les programmes d'échange de biens de consommation ont stimulé efficacement les dépenses, atténuant les répercussions des chocs extérieurs sur l'économie chinoise.

Au cours des cinq premiers mois de 2025 seulement, le programme d'échange de biens de consommation de la Chine a généré 1,1 billion de yuans (153,1 milliards de dollars) de ventes, dépassant le total pour l'ensemble de 2024. Grâce au programme, les ventes au détail de biens de consommation en Chine ont augmenté de 5 % au cours des six derniers mois par rapport à l'année précédente, soit 0,4 point de pourcentage de plus que la croissance enregistrée au premier trimestre.

Bien que les incertitudes externes aient exercé des pressions, la diversification du commerce chinois et la production constante des industries de fabrication et de services de haute technologie ont fortement soutenu l'économie.

Bien que les échanges commerciaux entre la Chine et certains pays occidentaux aient diminué, ses échanges avec ses partenaires de la Belt and Road Initiative, les pays de l'ANASE, l'Union européenne et les pays africains ont connu des augmentations respectives de 4,7 %, 9,6 %, 3,5 % et 14,4 % au premier semestre de 2025. Cet essor des relations commerciales a aidé la Chine à réduire sa dépendance à l'égard d'un marché en particulier, réduisant ainsi l'impact des politiques protectionnistes de certaines économies occidentales.

La résilience de la Chine se répercute au-delà de ses frontières. En tant que moteur essentiel de la croissance mondiale, le rendement économique stable de la Chine renforce la confiance des marchés internationaux et a un effet stabilisateur dans un contexte d'incertitudes mondiales. En continuant de mettre l'accent sur une croissance de qualité et l'ouverture, la Chine offre à la communauté internationale un moteur fiable pour une prospérité commune.

Selon un récent rapport du U.S.-China Business Council, 82 % des entreprises américaines exerçant leurs activités en Chine ont réalisé des profits en 2024. Bien que de nombreuses entreprises aient mentionné leurs incertitudes dans les relations et les tarifs douaniers entre la Chine et les États-Unis comme principale préoccupation, le marché chinois demeure essentiel pour celles-ci.

Bien que les tensions commerciales constituent un obstacle, elles n'ont pas affaibli la résilience de l'économie chinoise. Les prochains pourparlers entre Beijing et Washington en Suède démontrent la volonté de la Chine à s'attaquer aux différences d'opinion par la négociation. Bien qu'il y ait encore des obstacles, la capacité de la Chine à soutenir la croissance, à s'adapter à l'évolution des paysages mondiaux et à s'engager de façon constructive avec ses partenaires internationaux indique un avenir sous le signe d'occasions communes et de progrès mutuels.

