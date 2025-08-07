BEIJING, 7 août 2025 /CNW/ - Le film chinois Dead to Rights conserve sa première place au box-office de la fin de semaine en Chine depuis sa première le 25 juillet. Il s'agit également du film le plus populaire à l'échelle mondiale la fin de semaine dernière. Selon Maoyan, qui couvre l'industrie cinématographique chinoise, en date de mardi, le film aurait récolté 1,7 milliard de yuans, soit environ 236,6 millions de dollars. Le film détient maintenant une cote de 8,6 sur la plateforme d'évaluation chinoise Douban et a fait l'objet de critiques ou de reportages par des publications internationales comme « Variety », Channel News Asia, etc.

Présenté dans le contexte du massacre de Nanjing de 1937, le film suit les tribulations d'un groupe de civils chinois qui cherchent refuge dans un studio de photographie. Tout en luttant pour leur survie, ils ont aidé un photographe militaire japonais à développer des films, pour découvrir des images graphiques des atrocités. Ils ont risqué leur vie pour préserver les preuves.

Sans surprise, le succès retentissant du film est d'abord attribuable à sa narration puissante et à son exécution artistique. Le réalisateur Shen Ao a évité le sensationnalisme, n'utilisant que des éléments visuels minimalistes pour transmettre l'horreur, par exemple, un bébé menacé au couteau ou des bains de sang. Cela permet de créer la profondeur émotionnelle et reproduire l'authenticité. Le récit à plusieurs niveaux et la conception de production raffinée du film présentent également aux téléspectateurs un savoir-faire technique débridé.

Les cinéphiles sont attirés vers les cinémas pour voir Dead to Rights parce que, fondamentalement, le film rend justice à l'histoire. Evan Kail, un Américain qui a fait don d'un album de photos de crimes de guerre japonais à la Chine, a déclaré que le film est un « dix sur dix » qui garde l'histoire vivante, rend hommage aux victimes et expose le passé contre vents et marées. Commémorer le passé ne consiste pas à attiser ou à entretenir la haine, mais plutôt à nous rappeler de chérir la paix moderne. L'augmentation des visites au sanctuaire de Yasukuni et le déni des atrocités commises en temps de guerre par certains militants de droite japonais ces jours-ci mettent en péril la stabilité de l'Asie ou même du monde. En présentant les preuves à l'écran, des films comme Dead to Rights contrecarrent l'amnésie historique du Japon et révèlent la vérité qui doit être préservée et racontée.

Le film sera présenté en première mondiale en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, en Malaisie et à Singapour, notamment. Comptant plus de 35 millions de victimes militaires et civiles combinées, la Chine a été un membre essentiel, mais souvent oublié, des Alliés qui ont combattu le Japon lors de la Deuxième Guerre mondiale. Véritable appel universel à la paix et réflexion sincère sur l'histoire, le film Dead to Rights mérite le temps et l'attention des téléspectateurs du monde entier.

Lien : https://news.cgtn.com/news/2025-08-06/Why-Chinese-film-Dead-to-Rights-topped-global-weekend-box-office-1FCAH9N09K8/p.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2745464/Why_Chinese_film_Dead_to_Rights_topped_global_weekend_box_office.jpg

SOURCE CGTN

PERSONNE-RESSOURCE : Jiang Simin, [email protected]