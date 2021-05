Symboles boursiers

GIB (NYSE)

GIB.A (TSX)

cgi.com/salle-de-presse

CGI fournira des services de centres de traitement de données et de TI hybrides

HELSINKI, Finlande, le 7 mai 2021 /CNW Telbec/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) a été choisie par Hansel Ltd., qui exploite l'unité centrale d'approvisionnement du gouvernement finlandais, à titre de principal fournisseur de services opérationnels en TI pour le secteur public finlandais. CGI offrira des services de centres de traitement de données et de TI hybrides utilisés par plusieurs ministères, agences gouvernementales, villes et autres administrations publiques.

« Les services de TI hybrides constituent le fondement des opérations quotidiennes des services publics sur lesquelles s'appuie notre société, tous les jours de plus en plus numérique. C'est pourquoi ces capacités et services sont essentiels à la Finlande toute entière », a indiqué Leena-Mari Lähteenmaa, présidente des opérations de CGI en Finlande.

La décision fait suite à un appel d'offres concurrentiel et négocié, et l'offre de CGI a été sélectionnée comme la meilleure parmi toutes. La valeur totale de l'entente-cadre d'une durée de huit ans est d'environ 384 millions d'euros (576 M$ CA). La majorité des services seront offerts à Valtori, qui est responsable des technologies de l'information et de la communication (TIC) du gouvernement, lesquelles doivent satisfaire aux exigences élevées en matière de disponibilité et de sécurité. Dans son ensemble, l'entente concerne Valtori et les dizaines d'organismes que cette entreprise dessert, ainsi que plus de 20 autres organisations de l'administration publique.

« Au fil des ans, nous avons été responsables de nombreux services cruciaux et essentiels, en Finlande comme ailleurs dans le monde. Forts de cette expérience, nous savons comment mettre en œuvre de tels services de façon sécuritaire, efficiente et axés sur l'utilisateur, a précisé Leena-Mari. Cette nouvelle entente est un solide témoignage de confiance en notre expertise et consolide notre présence au sein du secteur public. Nous serons heureux de pouvoir mettre à profit notre savoir-faire pour créer une expérience positive à la fois pour les fonctionnaires et les résidents de la Finlande. »

Les vastes compétences de CGI en matière de centres de traitement de données et de TI hybrides s'appuient sur ses Assises de gestion, un cadre de gouvernance éprouvé qui assure l'excellence d'une prestation de services de qualité. Des technologies de pointe, telles que l'automatisation intelligente et l'analyse avancée, seront également mises à profit.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 77 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2020, CGI a généré des revenus de 12,16 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

Renseignements: Investisseurs, Maher Yaghi, Vice-président, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 514 415-3651 ; Médias, Esa Luoto, Responsable des médias, CGI en Finlande, [email protected], +358 50 380 5601

Liens connexes

www.cgi.com