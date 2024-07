Symboles boursiers

MONTRÉAL, le 23 juill. 2024 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), l'une des plus importantes entreprises de services de conseil en TI et en management au monde, a été reconnue dans la catégorie « acteur majeur » de l'évaluation des fournisseurs mondiaux de services de conseil en management 2024 d'IDC MarketScape* (en anglais). L'expérience de services de conseil en management de CGI est fondée sur sa capacité à offrir des perspectives, des compétences et des services de conseil dont les clients ont besoin pour équilibrer les impératifs à court et à long terme, et produire des résultats alignés sur leurs stratégies d'entreprise.

« CGI excelle dans la transformation des organisations afin qu'elles deviennent plus durables, résilientes, agiles et centrées sur le client, tout en composant avec la vitesse du changement et la complexité des portefeuilles ainsi que des modèles d'affaires et opérationnels, a souligné Bill Latshaw, responsable de la recherche pratique pour IDC Business Consulting Services. CGI est un bon choix lorsque vous devez allier stratégie et exécution pour répondre à vos besoins actuels et futurs. À plusieurs reprises lors de l'évaluation, les clients de CGI l'ont décrite comme un partenaire pragmatique, loyal et entrepreneurial. »

Le rapport énonce : « CGI accorde d'abord la priorité aux personnes dans son approche consultative. Ses conseillers peuvent ainsi proposer des changements qui se traduisent par des résultats fructueux et durables. Dans ce cadre, CGI travaille de concert avec ses clients pour stimuler et mettre à profit leur plein potentiel. CGI fait appel à des conseillers qui acceptent bien les commentaires et qui sont très réactifs. Ils savent tirer profit de la technologie, des plateformes numériques et de l'intelligence artificielle (IA) en vue d'optimiser les résultats pour leurs clients. CGI est destinée à des clients qui souhaitent évoluer avec audace et agir avec pragmatisme. »

« Nous croyons qu'être nommé "acteur majeur" reconnaît le partenariat de nos conseillers avec les dirigeants d'entreprises clientes, qui vise à les aider à penser avec audace et agir avec pragmatisme pour générer des résultats d'affaires. Ces remarques de nos clients démontrent la valeur qui différencie notre modèle, nos talents et nos capacités », a précisé Pierre-Dominique Martin, vice-président principal, Services de conseil en management et en stratégie TI.

Les conseillers de CGI collaborent avec des clients commerciaux et gouvernementaux partout dans le monde pour créer une valeur durable dans des domaines cruciaux de services de conseil, y compris la stratégie d'affaires, l'organisation et la gestion du changement, les opérations essentielles et la technologie. Pour chacun de ces domaines, les conseillers de CGI proposent également un vaste éventail d'offres d'affaires stratégiques afin de répondre aux priorités de la haute direction, y compris la conception et la promotion de stratégies pour une utilisation responsable de l'intelligence artificielle, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, les principes ESG, les fusions et acquisitions, et plus encore.

À propos d'IDC MarketScape

Le modèle d'évaluation des fournisseurs d'IDC MarketScape est conçu pour présenter la valeur concurrentielle des fournisseurs de technologie et de services sur un marché donné. La recherche utilise une méthode de notation rigoureuse fondée sur des critères à la fois qualitatifs et quantitatifs qui aboutit à une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur sur son marché. IDC MarketScape fournit un cadre de référence défini permettant de comparer les offres de produits et services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs des fournisseurs technologiques. Cette structure fournit également aux acheteurs de technologie une évaluation exhaustive des atouts et faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2023, CGI a généré des revenus de 14,30 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

* IDC MarketScape: Worldwide Business Consulting Services Vendor Assessment (#US51113123), juin 2024.

