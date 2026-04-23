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MONTRÉAL, le 23 avril 2026 /CNW/ - CGI (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A), l'une des plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a annoncé le renouvellement des certifications suivantes pour ses capacités opérationnelles mondiales :

Certification « Works with RISE with SAP » pour les opérations SAP S/4HANA

Certification « Works with RISE with SAP » pour les opérations SAP BTP

Ce renouvellement de certifications souligne l'expertise de CGI dans la prestation de services et d'opérations SAP dans l'ensemble de ses marchés géographiques, y compris les services alignés sur « RISE with SAP ». Les services SAP fournis par CGI aident les clients à réduire les risques opérationnels, à améliorer la performance et les gains d'efficacité et à exécuter une transformation à grande échelle avec une plus grande prévisibilité. Ce renouvellement s'appuie sur l'élan du partenariat entre CGI et SAP, notamment l'obtention récente du statut AWS SAP Competency Partner, qui souligne l'expertise de CGI dans la modernisation de charges de travail SAP essentielles à la mission grâce à des solutions infonuagiques fondées sur l'IA.

« Déployer SAP à l'échelle d'une entreprise requiert un partenaire doté de capacités éprouvées, d'une discipline en matière de prestation de services et une capacité à innover de manière sécurisée, grâce à l'intégration avec l'IA pour générer des résultats tangibles », a expliqué Didier Thérond, président des opérations, CGI en France et responsable mondial de la relation avec SAP. « Ce renouvellement de certifications mondiales renforce les capacités SAP de bout en bout de CGI, y compris la prestation de services fondés sur l'IA, aidant les clients à exploiter leurs systèmes essentiels à la mission en toute confiance, tout en faisant progresser leurs stratégies de modernisation et d'infonuagique. »

« CGI demeure un partenaire de confiance de notre programme de partenariat des opérations SAP, démontrant une approche rigoureuse, structurée et disciplinée quant au processus de certification », a expliqué Rudolf Scheipers, vice-président et responsable de la certification de partenaire d'opérations SAP, Services du cycle de vie de l'innovation des partenaires SAP. « Ce renouvellement souligne la maturité du modèle opérationnel de l'entreprise et son engagement à l'égard des normes élevées que nous appliquons à l'échelle mondiale, afin d'assurer des opérations cohérentes, sécurisées et efficaces pour les clients exploitant des environnements SAP. »

La stratégie d'alliances mondiales de CGI comprend des partenariats avec plus de 150 entreprises technologiques et soutient son modèle axé sur les relations locales, appuyé par un réseau mondial de prestation de services. Grâce son alliance avec SAP, CGI aide les organisations à accélérer l'innovation, à déployer et à gérer des solutions SAP à l'échelle mondiale, tout en générant des résultats d'affaires en fonction du secteur d'activité grâce à des services SAP et infonuagiques rapides, évolutifs et fondés sur l'IA.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

Pour plus de renseignements : Investisseurs : Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905 973-8363 ; Médias mondiaux : Andrée-Anne Pelletier, Cheffe de service, Médias et relations publiques, [email protected], +1 438 468-9118