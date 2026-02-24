Symboles boursiers

Une contribution équivalente de l'homme d'affaires manitobain Chuck Loewen porte le soutien total à la campagne Opération Excellence de la Fondation de l'HSC à 200 000 $

WINNIPEG, MB, le 24 févr. 2026 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), l'une des plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a annoncé aujourd'hui une contribution philanthropique de 100 000 $, égalée par le dirigeant d'affaires manitobain Chuck Loewen, en soutien à la campagne Operation Excellence de la Health Sciences Centre (HSC) Foundation. La campagne a pour but d'éliminer les listes de chirurgies en attente et d'améliorer l'accès aux soins chirurgicaux de pointe et de qualité pour la population du Manitoba.

Ce projet de 108 M$ vise à rehausser les capacités de diagnostic et de prise en charge chirurgicale de la HSC Foundation, le plus grand établissement de soins tertiaires de la province. Les investissements permettront d'augmenter le nombre de salles d'opération, d'acquérir des technologies chirurgicales de pointe et de moderniser les systèmes de gestion des flux des patients. Cela améliorera les résultats pour les patients et patientes, accélérera l'accès aux soins et contribuera à remédier aux retards accumulés dans les opérations chirurgicales dans toute la province. .

« Nous sommes reconnaissants envers CGI et M. Loewen pour leur générosité », a déclaré Jonathon Lyon, président et chef de la direction de la HSC Foundation. « Leur contribution accélérera la transformation des soins chirurgicaux, améliorera les résultats pour les patients et patientes et nous rapprochera de l'élimination des listes de chirurgies en attente dans tout le Manitoba.. »

La campagne a permis d'acquérir le premier robot chirurgical Da Vinci Xi dans la province. Cela aidera à réduire les séjours à l'hôpital, améliorera les résultats des chirurgies et facilitera le recrutement de spécialistes en chirurgie.

« CGI est engagée à favoriser la santé et le bien-être des communautés où elle vit et travaille », a souligné Dean Bosch, vice-président principal chez CGI au Canada. « Soutenir la campagne Operation Excellence est le reflet de cet engagement et améliore concrètement l'accès aux soins chirurgicaux pour les Manitobains et Manitobaines. »

« Redonner aux communautés du Manitoba a toujours été important pour moi », a mentionné Chuck Loewen. « Je suis ravi de collaborer avec CGI en soutien aux efforts de la HSC Foundation à améliorer les résultats en soins de santé des patients et patientes du Manitoba. »

CGI soutient les initiatives qui génèrent des retombées à long terme dans les communautés et qui facilitent l'accès aux soins de santé essentiels à l'échelle du pays.

