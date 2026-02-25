Symboles boursiers

Cette reconnaissance renforce le leadership de CGI dans le domaine de l'IA souveraine, consolidant ainsi la sécurité des prestations et les résultats mesurables pour ses clients à travers l'Europe

MONTRÉAL, le 25 févr. 2026 /CNW/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A), l'une des plus importantes entreprises de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a annoncé aujourd'hui qu'elle figure parmi les meilleures entreprises de services liés à l'IA souveraine en Europe dans le rapport PAC RADAR 2026.

Le rapport PAC RADAR attribue à CGI la plus haute distinction, soulignant sa maîtrise de l'IA souveraine et sa capacité à fournir des bases sécurisées, conformes et évolutives aux organisations opérant dans des environnements hautement réglementés. Selon l'analyse des fournisseurs, CGI démontre de solides capacités transversales en gouvernance de l'IA, en infrastructure sécurisée et en cadres d'IA responsable. Grâce à son expertise technique en cybersécurité et en éthique, l'entreprise s'impose comme un partenaire de confiance pour les organisations souhaitant moderniser leurs opérations sans compromettre leur souveraineté numérique.

L'analyse souligne que l'expertise de CGI en matière de conformité transversale et de plateformes sécurisées, notamment l'intégration de nuages souverains et la mise en place d'architectures de données préservant la confidentialité, permet aux clients de respecter les exigences réglementaires et les normes de sécurité nationales. Cette expertise aide les clients à déployer l'IA en toute sécurité tout en garantissant une souveraineté totale des données.

« Cette reconnaissance dans le rapport PAC RADAR souligne l'engagement continu de CGI à fournir des solutions d'IA souveraine qui sont sécurisées, entièrement conformes et adaptées aux besoins des clients », a déclaré Dave Henderson, chef de la direction technologique chez CGI. « Nous abordons la souveraineté de l'IA comme un spectre plutôt que comme une solution unique, ce qui nous permet d'offrir une gamme complète de modèles de déploiement d'IA souveraine. En combinant une gouvernance robuste avec des capacités innovantes et sectorielles, nous permettons à nos clients d'exploiter en toute confiance l'IA dans des environnements complexes et hautement réglementés, générant ainsi des résultats mesurables tels qu'une efficacité opérationnelle améliorée, une prise de décision optimisée et une souveraineté numérique renforcée. »

Le rapport met en évidence la demande croissante de solutions d'IA adaptées aux différents secteurs. En combinant son expertise transversale établie avec des solutions sectorielles ciblées, CGI est stratégiquement positionnée pour renforcer davantage son leadership sur ce marché et répondre aux exigences européennes en constante évolution en matière d'IA souveraine.

« CGI s'est imposée comme l'un des meilleurs fournisseurs d'IA souveraine en accordant la priorité à la protection des actifs les plus sensibles de l'Europe, notamment ses données et ses flux de travaux critiques. L'entreprise tire parti de sa forte présence locale et de ses capacités avancées en matière d'infonuagique souveraine pour fournir les bases sécurisées et souveraines nécessaires pour naviguer dans des réglementations complexes telles que le RGPD et la loi européenne sur l'IA », a déclaré Spencer Izard, analyste principal chez PAC. « Cet engagement en faveur de la sécurité permet aux clients de déployer des solutions d'IA évolutives et technologiquement avancées, tout en restant pleinement conformes aux intérêts nationaux et aux exigences strictes en matière de conformité. »

Le rapport PAC RADAR a évalué 31 fournisseurs de services en TI. Reconnue comme un cadre de référence pour l'évaluation complète et le positionnement visuel des fournisseurs de logiciels et de services en technologie de l'information et des communications (TIC) sur les marchés locaux, cette analyse des fournisseurs est largement utilisée par les décideurs de TIC et d'affaires de tous les secteurs et d'entreprises de toutes tailles pour éclairer le choix des partenaires et définir les stratégies d'approvisionnement. À l'aide de critères clairement définis et transparents, PAC évalue et compare les stratégies, les capacités d'innovation et de développement, le positionnement sur le marché et la performance des fournisseurs dans des segments de marché spécifiques.

À propos de PAC

Nous sommes une entreprise axée sur le contenu, avec une expertise en conseil. PAC est le chef de file européen des services de conseil et d'analyse pour les fournisseurs de logiciels et de services en technologie de l'information (TI) dans le monde entier. Depuis 1976, nous aidons nos clients à comprendre la dynamique du marché, à augmenter leurs revenus et à renforcer leur notoriété. Notre connaissance inégalée des marchés européens et nos recherches approfondies aident les principaux acteurs du secteur à définir leur stratégie, à optimiser leur mise sur le marché et à augmenter leur part de marché. PAC est un cabinet de conseil dirigé par des analystes et composé d'une équipe de plus de 100 experts à travers l'Europe. Nous réalisons des études et des analyses de marché dans plus de 30 pays à l'échelle mondiale, grâce à nos piliers Recherche, Conseil et Visibilité, ainsi qu'à notre célèbre plateforme de recherche SITSIMD. Apprenez-en davantage sur pacanalyst.com

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 93 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2024, CGI a généré des revenus de 14,68 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

