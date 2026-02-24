Symboles boursiers

FAIRFAX, Va., le 24 févr. 2026 /CNW/ - CGI Federal Inc. (CGI), une filiale d'exploitation en propriété exclusive de CGI Inc. aux États-Unis (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A), a été sélectionnée pour gérer et moderniser la plateforme de gestion financière Compass de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA) en élargissant la mise en œuvre de la suite pour entreprise MomentumMD de CGI.

L'objectif du contrat à prestations et à quantités indéterminées d'une valeur de 64 M$ US, octroyé par le bureau du chef de la direction financière de l'EPA, est de tirer parti de l'intelligence artificielle (IA) et des autres fonctionnalités de la solution Momentum afin d'accroître l'automatisation et de favoriser la consolidation des systèmes. Le contrat s'étend sur cinq ans et demi et comprend plusieurs bons de commande qui renforcent le partenariat entre CGI et l'Agence.

Dans le cadre de l'entente, CGI viendra renforcer les capacités existantes de Momentum pour l'EPA et fournira des services intégrés de gestion des licences, d'exploitation et de maintenance, tout en optimisant Compass dans l'environnement Amazon Web Services (AWS) de l'Agence. Cela permettra de déployer de nouvelles capacités d'automatisation, d'IA intégrée et de planification des ressources d'entreprise, afin de soutenir la mise hors service des systèmes devenus obsolètes. En tirant parti de la conception évolutive de Momentum, l'EPA sera en mesure de rationaliser ses processus administratifs et de se concentrer sur des initiatives stratégiques.

« Ce contrat reflète la solidité de notre collaboration de longue date et notre engagement commun en faveur d'une gestion responsable des ressources publiques », a déclaré Jay Hadley, vice-président principal et dirigeant de l'unité d'affaires Organismes de réglementation chez CGI. « En modernisant les systèmes financiers et en faisant progresser l'automatisation, nous aidons l'EPA à améliorer son efficacité opérationnelle, à réduire ses coûts et à respecter le mandat fédéral visant à protéger les fonds publics grâce à une transparence et une responsabilité accrues. »



L'EPA a sélectionné la solution Momentum par l'entremise du programme du Bureau de gestion de la qualité des services financiers pour les contrats à échéances et à fournisseurs multiples du département du Trésor américain. En intégrant une infrastructure prête pour l'intelligence artificielle et une modernisation axée sur la conformité, CGI aide les agences fédérales à bâtir un gouvernement plus efficace, plus transparent et plus responsable.

À propos de CGI Federal

CGI Federal Inc. (CGI), une filiale d'exploitation en propriété exclusive de CGI Inc. aux États-Unis, est une entreprise de technologie et de services professionnels de pointe qui soutient les organismes fédéraux des domaines de la défense, des activités civiles, de la santé, de la justice, du renseignement et des affaires internationales. Comptant près de 8 000 professionnels, CGI collabore avec ses clients pour moderniser le gouvernement grâce à des solutions technologiques novatrices, des modèles flexibles de prestation de services et un engagement à générer des résultats. Pour obtenir davantage d'information, visitez www.cgifederal.com.

