NEW YORK, le 13 août 2024 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB), l'une des plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a annoncé aujourd'hui sa sélection par la Ville de New York pour la maintenance de son système de contraventions de stationnement STARS, qui utilise la plateforme CGI Advantage Collections*. CGI s'associera au service des finances de la Ville dans le cadre d'un nouveau contrat de cinq ans, avec un renouvellement optionnel de deux ans, pour administrer les processus d'adjudication, de paiement et de recouvrement des infractions liées au stationnement de même que celles captées par des caméras émises par la ville, ce qui permettra de recouvrer plus de 1,3 milliard de dollars canadiens de recettes publiques chaque année.

Développé par CGI, le système STARS comprend des fonctionnalités qui permettent aux automobilistes de recevoir des notifications en temps opportun, d'accéder à leur dossier, de traiter avec précision les demandes de renseignements, les réclamations ainsi que les paiements, et de faire valoir leur droit de contester les contraventions. Le système permet à la Ville de gérer annuellement environ 17 millions de contraventions de stationnement et d'infractions captées par des caméras. Dans le cadre de cette nouvelle entente, CGI fournira des services de TI et de conseil axés sur l'évolution des environnements d'affaires, la modification des systèmes et la conception de nouvelles solutions.

« Les citoyens de New York et de l'ensemble du pays attendent des services publics une réactivité, une flexibilité et une transparence optimales, a déclaré James Titus, vice-président, services-conseils chez CGI dans l'Est des États-Unis. Grâce à notre connaissance approfondie des règles commerciales complexes de l'application STARS et des besoins de ses utilisateurs, nous continuerons à développer le système afin d'offrir un fonctionnement sans faille à la Ville et à ses citoyens. »

