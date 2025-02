Symboles boursiers

Le statut « Select » reconnaît les solutions infonuagiques de confiance et le positionnement en matière d'IA de CGI permettant de fournir aux clients des solutions de données rationalisées

MONTRÉAL (Québec), le 20 févr. 2025 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), l'une des plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu le statut « Select » du programme partenaire de Databricks, l'entreprise de données et d'intelligence artificielle (IA). Cette désignation souligne l'engagement de CGI envers l'avancée de l'analyse de données et de l'IA pour soutenir ses clients du monde entier. Avec plus de 100 conseillers certifiés Databricks dans les domaines de l'ingénierie des données, de l'apprentissage machine et de la science des données, CGI offre des solutions qui soutiennent les clients dans leur parcours de transformation numérique.

« L'obtention du statut "Select" de Databricks renforce notre position à titre de chef de file des technologies infonuagiques et d'IA, a indiqué Vijay Srinivasan, président, Secteur privé et gouvernements locaux aux États-Unis, CGI. Cette désignation renforce non seulement notre portefeuille de services, mais elle amplifie également notre capacité à fournir des solutions de données transformatrices, aidant ainsi nos clients à obtenir des résultats significatifs grâce à des perspectives axées sur des données. »

Le statut « Select » de CGI est le résultat de plus de cinq ans d'innovation conjointe avec Databricks axée sur la prestation de solutions de données évolutives qui accélèrent la transformation numérique pour les clients de différents secteurs, notamment les services financiers, les soins de santé du secteur public et la vente au détail. La plateforme d'intelligence des données Databricks démocratise l'accès aux analyses et aux applications intelligentes en associant les données des clients à de puissants modèles d'IA adaptés aux caractéristiques uniques de leur entreprise. Elle repose sur une base de formats de données ouvertes et de gouvernance pour garantir que toutes les données sont entièrement sous le contrôle des clients. En tirant parti de la plateforme d'intelligence des données Databricks, CGI a renforcé sa position pour fournir à ses clients mondiaux des perspectives hautement efficaces et évolutives, en les aidant à exploiter plus rapidement la valeur de leurs données tout en réduisant les complexités opérationnelles.

CGI compte de nombreux partenariats mondiaux en évolution visant à élargir le portefeuille de capacités de prestation de services qui permettent à CGI d'évaluer les meilleures plateformes technologiques pour produire des résultats d'affaires, stimuler l'innovation et accélérer la croissance de ses clients. Les clients américains de CGI qui utilisent actuellement Databricks comprennent un assureur mondial en soins de santé, une importante société d'énergie et une grande banque. CGI les aide tous à moderniser leurs plateformes de données et à tirer parti de l'analyse avancée.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 91 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2024, CGI a généré des revenus de 14,68 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com .

