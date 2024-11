Symboles boursiers

GIB.A (TSX)

GIB (NYSE)

cgi.com/fr/salle-de-presse

MONTRÉAL, le 26 nov. 2024 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB), l'une des plus importantes firmes de services de conseil en TI et en management au monde, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu le statut de solution Managed Extended Detection and Response (MXDR) vérifiée par Microsoft. En obtenant cette désignation, CGI a prouvé la solidité de ses services MXDR, y compris un centre de gestion de la sécurité doté de capacités proactives de recherche, de surveillance et d'intervention 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le tout reposant sur des intégrations robustes avec la plateforme de sécurité de Microsoft.

« L'obtention du statut de solution MXDR est une étape importante qui démontre notre force à combiner une technologie entraînée par des experts et des services dirigés par des humains pour fournir aux clients des capacités de défense proactives, a déclaré Ray Daoud, vice-président principal et chef de la sécurité chez CGI. Cette réussite souligne notre engagement inébranlable à faire évoluer nos pratiques mondiales en matière de cybersécurité et nos offres de services de sécurité en mode délégué. »

« Pour nos clients, ce statut est synonyme d'amélioration des résultats en matière de sécurité, de rationalisation des opérations et de protection solide contre des attaques de plus en plus sophistiquées, a souligné Stuart Forman, vice-président principal et dirigeant des Opérations technologiques mondiales de CGI au Canada. Cette reconnaissance souligne également notre capacité à garder une longueur d'avance sur l'évolution des cybermenaces en intégrant la détection, la réponse et la correction des menaces dans une solution unifiée. La solution MXDR de CGI établit une nouvelle norme pour les services de sécurité en mode délégué, en donnant aux organisations l'assurance que leurs environnements sont protégés par des systèmes de défense de pointe, entièrement gérées et surveillées en permanence, adaptées à leurs besoins spécifiques. »

« Avec l'augmentation des attaques malveillantes, nous comprenons que la sécurité est au cœur des préoccupations de nos clients. C'est pourquoi je suis heureux de féliciter CGI d'avoir obtenu le statut de solution Managed Extended Detection and Response vérifiée par Microsoft, a indiqué Rob Lefferts, vice-président corporatif, protection moderne et centre de gestion de la sécurité, chez Microsoft.

Leur solution s'intègre étroitement avec Microsoft 365 Defender et Microsoft Sentinel et a été vérifiée par l'ingénierie de sécurité de Microsoft pour s'assurer qu'elle fournit une couverture de service complète à travers le portefeuille de sécurité de Microsoft. »

CGI fait partie de l'Association de sécurité intelligente de Microsoft (MISA).

« L'Association de sécurité intelligente de Microsoft regroupe certaines des entreprises de sécurité les plus fiables et les plus réputées au monde, a déclaré Maria Thomson, responsable de l'Association de sécurité intelligente de Microsoft. Nos membres partagent l'engagement de Microsoft à collaborer avec la communauté de la cybersécurité afin d'améliorer la capacité de nos clients à prévoir, détecter et répondre plus rapidement aux menaces. Nous sommes heureux de reconnaître et d'accueillir la solution MXDR de CGI dans le portefeuille de MISA. »

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 250 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2024, CGI a généré des revenus de 14,68 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

Pour plus de renseignements : Investisseurs : Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905 973-8363; Médias : Andrée-Anne Pelletier, Cheffe de service, Relations avec les médias, [email protected], +1 438 468-9118; Derek Marinos, Chef de service, Communications et relations avec les médias au Canada, [email protected], +1 514 210-5141