LONDRES, le 27 mars 2024 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB), l'une des plus importantes firmes indépendantes de services de conseil en TI et en management au monde, a été sélectionnée par le Bureau du Cabinet du Royaume-Uni comme partenaire stratégique de prestation de services pour soutenir son service numérique. L'entente de cinq ans est évaluée à 162 millions $ CA (100 millions £).

Dans le cadre du contrat, CGI collaborera avec le service numérique du Bureau du Cabinet pour offrir un éventail de services et de produits numériques, technologiques et de données en soutien aux unités d'affaires du Bureau du Cabinet, ce qui facilitera sa transformation numérique.

Michael Hill, directeur de la stratégie numérique du Bureau du Cabinet, a indiqué : « Nous sommes impatients de travailler avec CGI de même qu'avec son écosystème de partenaires à titre de partenaire stratégique de prestation de services. Grâce à leurs capacités, nous serons en mesure de continuer d'offrir une prestation de services et de valeur ainsi que de stimuler l'innovation, ce qui nous aidera à préparer l'avenir du Bureau du Cabinet pour le monde de demain. »

Tara McGeehan, présidente de CGI, Royaume-Uni et Australie, a ajouté : « CGI a démontré à maintes reprises sa valeur à titre de partenaire de choix pour le gouvernement du Royaume-Uni, en plus de soutenir des infrastructures nationales essentielles sur l'ensemble du territoire du pays et à l'échelle mondiale. Nous avons hâte d'approfondir notre relation avec le l'équipe numérique du Bureau du Cabinet en tant que partenaire stratégique de prestation de services, d'aider à favoriser la cohérence, l'innovation et la valeur, et ce, à mesure que nous facilitons la croissance, dans son ensemble, des capacités numériques du Bureau du Cabinet. »

CGI offre un accès à un écosystème de partenaires, y compris des entreprises de petites et moyennes tailles, qui peuvent collaborer avec CGI afin d'offrir des services spécialisés au Bureau du Cabinet dans le cadre de ce contrat. Celui-ci comprend également des activités à valeur sociale comme la tenue d'ateliers de formation sur les compétences numériques pour les anciens militaires des forces armées et les femmes lors d'événements technologiques.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 500 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2023, CGI a généré des revenus de 14,30 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

Renseignements: Investisseurs : Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905 973-8363; Médias mondiaux : Andrée-Anne Pelletier, Cheffe de service, Relations avec les médias, [email protected], +1 438 468-9118; Médias locaux : Paul Butler, Chef de service, Communications externes, Royaume-Uni, [email protected] +44 (0) 7920 784199