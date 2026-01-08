Symboles boursiers

BANGALORE, INDE, le 8 janv. 2026 /CNW/ - CGI (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A), l'une des plus importantes entreprises de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a annoncé aujourd'hui avoir été nommée « Major Contender » dans le rapport PEAK MatrixMD 2025 de l'Everest Group pour la configuration de centres mondiaux des capacités et l'expertise de transformation en Inde.

Ces distinctions mettent en lumière l'accompagnement de bout en bout apporté par CGI aux centres mondiaux des capacités en étroite adéquation avec les priorités stratégiques de ses clients. S'appuyant sur des cadres flexibles, des talents qualifiés et des centres d'excellence spécialisés, CGI aide ses clients à mettre en place, à développer et à moderniser leurs centres mondiaux des capacités, les transformant en pôles agiles et axés sur l'innovation, capables d'accélérer la transformation numérique, de soutenir les opérations intégrant l'intelligence artificielle (IA) et de renforcer l'agilité mondiale à grande échelle.

« En Inde, nous sommes particulièrement bien positionnés pour aider nos clients à réaliser le plein potentiel de leurs centres mondiaux des capacités, qu'il s'agisse d'excellence opérationnelle ou de mener des transformations à grande échelle. Cette reconnaissance par l'Everest Group reflète notre talent et nos capacités de prestation de classe mondiale en Inde, qui permettent aux organisations d'accélérer leur transformation numérique, de développer des activités basées sur l'IA et de renforcer leur résilience à grande échelle », a déclaré Rakesh Aerath, président des Centres d'excellence en prestation mondiale de services en Asie-Pacifique chez CGI.

Les perspectives issues de l'étude annuelle exclusive de CGI montrent que les organisations poursuivent un double objectif : stimuler l'innovation et la croissance tout en renforçant l'efficacité opérationnelle et la maîtrise des coûts. Dans ce contexte, de nombreuses organisations prévoient d'investir dans la création et l'expansion de leurs centres d'opérations technologiques, qu'elles considèrent comme un levier clé de leur transformation numérique.

« Cette reconnaissance met en valeur les deux décennies d'expérience de CGI dans la mise en œuvre de centres mondiaux des capacités axés sur les résultats et basés sur l'IA. En combinant notre modèle de proximité à des services en mode délégué, nous aidons nos clients à considérer les centres mondiaux des capacités comme une extension de leur entreprise, alignée sur leurs priorités d'affaires et générant des résultats mesurables dès le départ », a déclaré Amar Aswatha, vice-président principal, Ingénierie d'affaires mondiale, CGI.

Les évaluations PEAK MatrixMD de l'Everest Group comparent les fournisseurs de services selon l'étendue de leurs capacités et leur impact sur le marché, en s'appuyant sur les renseignements communiqués par les fournisseurs, les commentaires des clients et les données sectorielles. Dans le cas des centres mondiaux des capacités, le cadre d'évaluation mesure la capacité d'un fournisseur à prendre en charge l'ensemble du cycle de vie, de la mise en place à l'excellence opérationnelle, jusqu'à la transformation stratégique.

À propos de l'évaluation PEAK MatrixMD de l'Everest Group

L'évaluation PEAK MatrixMD de l'Everest Group est un cadre fiable et factuel qui évalue les prestataires de services, les fournisseurs de technologies et les solutions sur les marchés mondiaux. Chaque évaluation mesure deux dimensions clés : l'impact sur le marché, qui reflète l'adoption, la composition du portefeuille et la valeur fournie, ainsi que la vision et les capacités, qui évaluent l'innovation, l'empreinte de la prestation et l'orientation stratégique. Les fournisseurs sont classés en trois catégories : « Leader », « Major Contender » ou « Aspirants », et les « Star Performers » sont reconnus pour leurs progrès d'une année à l'autre. Ces perspectives aident les entreprises à prendre des décisions d'approvisionnement en toute confiance et permettent aux fournisseurs de comparer leurs atouts à ceux de leurs pairs du secteur. Pour de plus amples renseignements, visitez www.everestgrp.com.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

