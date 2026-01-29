Symboles boursiers

MONTRÉAL, le 29 janv. 2026 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) a tenu son assemblée générale annuelle des actionnaires à Montréal, Québec (Canada) le mercredi 28 janvier 2026 à 11 h (HNE) par l'entremise d'une webdiffusion en direct.

L'ensemble des 13 candidats proposés à l'élection à titre d'administrateurs ont été élus par les actionnaires dans le cadre d'un vote par scrutin électronique. Les votes déposés et les procurations reçues par CGI pour l'élection des administrateurs se sont établis comme suit :



Votes « pour » Abstentions

% % François Boulanger 99,52 % 0,48 % Sophie Brochu 97,79 % 2,21 % George A. Cope 98,27 % 1,73 % Jacynthe Côté 98,34 % 1,66 % Julie Godin 98,00 % 2,00 % Serge Godin 95,53 % 4,47 % Gilles Labbé 98,81 % 1,19 % Michael B. Pedersen 97,25 % 2,75 % Stephen S. Poloz 99,70 % 0,30 % Mary G. Powell 98,33 % 1,67 % Alison C. Reed 99,69 % 0,31 % George D. Schindler 98,39 % 1,61 % Kathy N. Waller 99,42 % 0,58 %

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

