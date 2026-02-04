Symboles boursiers

ATLANTA, le 4 févr. 2026 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), l'une des plus importantes firmes indépendantes de services en technologie et en management au monde, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord pour l'acquisition de Stratfield Consulting, renforçant la présence de CGI à Atlanta, un marché de croissance stratégique aux États-Unis. La transaction devrait être complétée en février 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Stratfield Consulting est une firme de conseil en TI et en management basée à Atlanta qui se spécialise en ingénierie numérique et en développement de produit, en stratégie et mise en œuvre technologique ainsi qu'en gestion du changement, afin d'aider ses clients à obtenir des résultats d'affaires. Stratfield Consulting soutient des détaillants nationaux et des clients du secteur des services financiers.

« Atlanta est un marché stratégique pour CGI, où nous bénéficions d'une présence locale solide et en pleine expansion, a souligné Vijay Srinivasan, président des opérations, Secteur privé et gouvernements locaux des États-Unis chez CGI. Avec l'équipe de Stratfield Consulting qui rejoint CGI à Atlanta, nous renforçons la manière dont nous soutenons nos clients actuels tout en préparant l'avenir, en conjuguant leur expertise locale à la gamme complète de services et à l'ensemble des modèles de prestation de services de CGI. »

Fondée en 2012, Stratfield Consulting ajoute près de 200 conseillers hautement qualifiés à CGI, portant à près de 600 le nombre de conseillers de CGI qui travaillent et résident dans la région. Pour les clients de Stratfield Consulting, l'union des forces avec CGI permet de maintenir l'accès à des équipes locales de confiance, axées sur les relations, tout en ayant accès à des capacités élargies, à une expertise sectorielle approfondie et à une capacité de livraison à grande échelle grâce au réseau mondial de CGI.

« En nous projetant vers l'avenir, notre priorité était claire : élargir notre offre à nos clients tout en donnant davantage de possibilités à nos équipes, a expliqué Butch Benford, chef de la direction de Stratfield Consulting. Nous avons pris le temps de choisir un partenaire qui accorde de l'importance à des relations de confiance avec les clients, à une expertise approfondie et à une forte présence locale. Ensemble, nous serons en mesure d'offrir encore plus de valeur, localement et partout où nos clients comptent sur nous. »

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes firmes indépendantes de services en technologie et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

