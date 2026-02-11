Symboles boursiers

MONTRÉAL , le 11 févr. 2026 /CNW/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A), l'une des plus importantes entreprises de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a annoncé aujourd'hui avoir été désignée comme « Leader » dans le rapport Magic Quadrant 2026 de Gartner sur les plateformes de paiements bancaires*.

Le rapport a évalué les fournisseurs en fonction de leur capacité d'exécution et de l'envergure de leur vision, notamment leur capacité actuelle à offrir des fonctionnalités de plateforme de paiements bancaires et leur positionnement en matière d'efficacité pour répondre aux besoins futurs des banques en matière de transformation. La position de CGI en tant que « Leader » dans le rapport Magic Quadrant reflète l'évaluation par Gartner de ses capacités d'exécution et de sa vision stratégique sur le marché des plateformes de paiements bancaires.

« En tant que "Leader" dans le rapport Magic Quadrant 2026 de Gartner pour les plateformes de paiements bancaires, CGI s'appuie sur une expertise approfondie des marchés de paiement, des partenariats de longue date avec les banques et une grande connaissance des exigences en matière de paiement local et transfrontalier pour aider ses clients à gérer des activités de paiement sécurisées, efficaces et conformes. Nous nous engageons à fournir des solutions qui créent une valeur tangible pour nos clients », a déclaré Andy Schmidt, vice-président et responsable mondial des services bancaires chez CGI.

« Pour CGI, cette reconnaissance reflète notre engagement continu à soutenir les institutions financières dans la modernisation de leurs capacités de paiement. Nos clients comptent sur nos solutions technologiques et notre expertise, indispensables pour gérer un paysage des paiements de plus en plus complexe. CGI All Payments propose une approche pratique et résiliente de la modernisation, permettant aux banques de faire évoluer leurs environnements de paiement à leur propre rythme », a indiqué Jeffrey Polyak, vice-président principal et responsable de l'unité d'affaires Solutions commerciales, États-Unis, chez CGI.

CGI All Payments est une plateforme de paiement modulaire conçue selon les normes mondiales de l'industrie et déployée dans des environnements infonuagiques. Elle prend en charge les paiements en temps réel, de grande valeur et en masse, en plus de couvrir les systèmes de paiement nationaux et internationaux. La plateforme soutient la modernisation et l'exploitation des infrastructures de paiement, notamment l'introduction de nouveaux services, l'amélioration de l'efficacité du traitement, la gestion des coûts et l'accroissement de la transparence. CGI appuie la plateforme grâce à son expertise dans le domaine des paiements, à sa prestation de services structurée et ses modèles commerciaux transparents.

En combinant des solutions technologiques éprouvées, une expertise sectorielle approfondie et des capacités concrète de prestation de services, CGI répond aux défis réels liés aux paiements dans l'ensemble de l'écosystème. De la transformation complète aux systèmes de paiement en temps réel et aux services transfrontaliers conformes à la norme ISO 20022, CGI aide ses clients à moderniser leur infrastructure de services de paiement clés, tout en minimisant les risques et en évoluant à un rythme compétitif.

* Rapport Magic QuadrantMC 2026 de GartnerMD sur les plateformes de paiements bancaires (no G00825042, janvier 2026)

