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Basée sur AWS Bedrock, elle permet de déployer l'IA pour traiter un volume élevé de demandes de service à la clientèle au sein du S Group

HELSINKI, le 23 avril 2026 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), l'une des plus importantes entreprises de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a mis en œuvre pour SOK Finance une solution d'intelligence artificielle (IA) multi-agents, basée sur AWS Bedrock, afin de déployer l'IA dans les domaines de l'administration financière et du service à la clientèle. Cette solution accélère considérablement les processus tels que les demandes de copies de facture et les modifications de date d'échéance, tout en améliorant l'efficacité et la cohérence par rapport aux anciennes procédures manuelles.

La solution a été déployée au centre de services Palveluässä de SOK Finance, qui fournit des services de gestion financière et de paie au S Group, un réseau finlandais d'environ 2 000 entreprises de vente au détail et de services détenu par ses clients.

« Les centres de services traitent un volume élevé de tâches routinières, et nous estimons que les agents d'IA offrent un fort potentiel pour les automatiser. Nous voulions tester cette nouvelle technologie dans des processus réels et explorer comment l'IA peut soutenir le travail des centres de services. Les experts de CGI ont compris nos besoins et ont développé la solution en étroite collaboration avec nous », a déclaré Aki Okkonen, responsable du Centre de services partagés chez SOK Finance.

Alors que de nombreuses organisations en sont encore à la phase pilote de leurs solutions d'IA, la collaboration entre SOK Finance et CGI a permis de mettre cette solution en production, démontrant ainsi comment l'IA peut apporter une valeur concrète au quotidien dans les opérations de services financiers.

« Avec cette solution, des agents d'IA traitent les messages entrants du service à la clientèle, récupèrent les données requises dans les systèmes d'arrière-guichet et exécutent automatiquement certaines étapes du processus. Cela améliore la cohérence et l'efficacité des flux de travaux. Parallèlement, nos experts peuvent se concentrer sur les cas qui nécessitent un jugement humain et une interaction client », a déclaré Mervi Koponen, directrice du développement chez SOK Finance.

CGI a assuré la conception, la mise en œuvre et le déploiement de la solution, ainsi que de son intégration aux systèmes clés de SOK Finance.

« De nombreuses initiatives en IA en sont encore au stade pilote, mais la valeur concrète est réalisée lorsque les solutions s'intègrent aux activités quotidiennes. SOK Finance est une pionnière à cet égard : la solution multi-agents conçue sur AWS Bedrock a été déployée avec succès, démontrant une application pratique de l'IA pour renforcer le service à la clientèle en administration financière », a déclaré Katja Vuokila, directrice, services-conseils, et responsable de la mise en œuvre chez CGI.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

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