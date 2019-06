CGI inaugure son nouveau centre d'excellence à Drummondville

Symboles boursiers

GIB.A (TSX)

GIB (NYSE)

Les passionnés de technologie sont invités à rejoindre cette nouvelle équipe locale.

MONTRÉAL, le 10 juin 2019 /CNW Telbec/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) a aujourd'hui officiellement inauguré son nouveau centre d'excellence à Drummondville, dans la région du Centre-du-Québec, en présence du maire Alexandre Cusson, des partenaires et des professionnels qui ont déjà rejoint les équipes locales.

CGI prévoit la création d'environ 300 emplois en technologie d'ici cinq ans grâce à ce centre qui se spécialise en transformation numérique et en innovation, et cible plus particulièrement le secteur financier, le commerce de détail et le secteur manufacturier. À partir de ce nouveau centre, les clients de CGI peuvent bénéficier d'une expertise de pointe et de solutions technologiques de nouvelle génération, leur permettant d'accélérer leur transition vers le numérique et de s'adapter aux nouvelles tendances.

« Nous sommes impatients de recruter d'autres passionnés de technologie, fiers de rejoindre un leader de calibre mondial comme CGI, a déclaré Michael Godin, vice-président principal chez CGI. Ce nouveau centre s'inscrit dans un réseau qui compte 1 300 professionnels répartis à Saguenay, Sherbrooke et Shawinigan, et maintenant Drummondville, contribuant ainsi activement au développement économique des régions du Québec. »

L'équipe du nouveau centre de CGI à Drummondville travaillera en étroite collaboration avec un écosystème de clients et de partenaires pour concevoir des solutions et des services de pointe qui soutiennent la transformation numérique et la croissance de nos clients. Ce nouveau centre d'excellence constitue le 7e bureau de CGI au Québec, après Saguenay, Sherbrooke, Québec, Shawinigan, Montréal et Gatineau. CGI s'appuie sur un réseau de 7 500 professionnels dans la province.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte environ 77 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde, offrant ainsi un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils en TI et en management, des services d'intégration de systèmes et d'impartition ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. CGI génère des revenus annuels de 11,5 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

Renseignements: Médias, Sébastien Barangé, Vice-président, Communications et affaires publiques, sebastien.barange@cgi.com, +1 514 841-3354

Related Links

www.cgi.com