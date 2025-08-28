Symboles boursiers

PARIS, le 28 août 2025 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), l'une des plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en TI et en management au monde, a finalisé l'acquisition précédemment annoncée d'Apside, un fournisseur de services numériques et d'ingénierie.

Avec une présence en France, en Belgique, au Canada, au Maroc, au Portugal et en Suisse, Apside est reconnue pour la profondeur de ses connaissances des secteurs manufacturier, de la finance, de l'assurance et des services publics ainsi que pour son expertise technologique dans des domaines tels que les données, l'intelligence artificielle (IA), l'infonuagique et la cybersécurité.

Grâce à cette acquisition, CGI consolide davantage sa présence en France, ainsi qu'en Europe et au Maroc, tout en renforçant ses capacités, notamment dans les secteurs manufacturier et des services financiers.

Plus de 2 500 professionnels se sont joints à CGI dans le cadre de cette acquisition, dont 2 200 proviennent de la France.

« Nous sommes ravis d'accueillir les talents d'Apside chez CGI. Nos entreprises partagent une culture et des valeurs communes qui traitent d'innovation, de responsabilité et d'engagement, et par lesquelles nous mettons nos employés au cœur de tout ce que nous accomplissons. En combinant nos forces, nous enrichissons notre offre technologique et renforçons notre capacité à soutenir nos clients durant leurs transformations les plus complexes », a indiqué Caroline de Grandmaison, présidente des activités de CGI en France.

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes firmes indépendantes de services en technologie et en management au monde. CGI compte 93 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2024, CGI a généré des revenus de 14,68 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

