Un nouveau partenariat combine des services-conseils en TI et en intégration de systèmes avec solutions avancées de gestion et de contrôle des réseaux

ESCHBORN, Allemagne, le 19 févr. 2026 /CNW/ - CGI (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A), l'une des plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, et Schneider Electric, chef de file mondial de la transformation numérique dans le domaine de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, renforcent leur partenariat stratégique afin d'accompagner les fournisseurs d'énergie de la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) grâce à des solutions intégrées de bout en bout axées sur la durabilité.

La transition vers les énergies renouvelables, la transformation numérique des réseaux et la complexité croissante du cadre réglementaire créent à la fois des défis et de nouvelles possibilités pour le marché de l'énergie. La vaste expertise sectorielle de CGI, combinée aux solutions de Schneider Electric, permet aux fournisseurs énergétiques de répondre efficacement à ces exigences en constante évolution.

Forts de plusieurs décennies de collaboration fructueuse, CGI et Schneider Electric étendent leur partenariat de confiance aux pays germanophones. En vertu de cet accord, Schneider Electric fournit des solutions pour l'exploitation et la planification des réseaux, notamment des systèmes avancés de gestion de la distribution et des systèmes d'information géographique. CGI apporte son expertise reconnue dans le secteur de l'énergie, ainsi que son savoir-faire en mise en œuvre de logiciels et en intégration de systèmes, afin de soutenir les fournisseurs d'énergie en tant que partenaire de services en mode délégué.

L'intelligence artificielle (IA) jouera un rôle essentiel dans les futurs projets de transformation des fournisseurs d'énergie. Dans le secteur énergétique, l'adoption croissante de solutions basées sur l'IA crée une valeur ajoutée grâce à l'optimisation des processus, à la réduction des coûts et à davantage de durabilité.

« Depuis plus de 30 ans, nous offrons une variété de services aux grandes entreprises du secteur de l'énergie. En collaboration avec Schneider Electric, nous proposons aujourd'hui une offre innovante pour le marché germanophone de l'énergie, qui allie excellence technologique et expertise sectorielle approfondie », a déclaré Stefan Becker, président des opérations de CGI en Allemagne. « Nos solutions complètes aideront les entreprises du secteur de l'énergie à naviguer avec succès dans un environnement en constante évolution, marqué par des exigences réglementaires strictes. »

« Le nouveau partenariat avec CGI dans la région DACH nous permettra de transformer plus efficacement nos solutions en valeur mesurable pour nos clients », ajoute Caroline Pim, vice-présidente des systèmes énergétiques pour la région DACH chez Schneider Electric. « Grâce à cette collaboration renforcée, CGI et Schneider Electric réaffirment leur objectif commun d'accompagner les fournisseurs d'énergie dans la transformation sécurisée, efficace et durable de leurs réseaux. »

CGI et Schneider Electric collaborent également étroitement au sein du Digitopia Business Hub d'Eurelectric, l'association européenne de l'industrie électrique. Le forum Digitopia réunit des experts du numérique issus du secteur de l'énergie, comme des fournisseurs d'électricité et des entreprises technologiques, afin qu'ils puissent partager leurs expériences et discuter des défis communs. L'IA sera l'un des thèmes clés en 2026, avec des applications qui accélèrent la décarbonation et l'électrification, améliorent l'efficacité des systèmes et soutiennent la transition énergétique.

