L'intelligence artificielle jouera un rôle central dans le développement d'une solution

MONTRÉAL, le 12 sept. 2023 /CNW/ - CGI (NYSE: GIB.A) (TSX: GIB.A) a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Mustimuhw Information Solutions (MIS) pour le développement d'une solution de prévention des incendies pour les communautés des Premières Nations au Canada. Ce projet s'inscrit dans l'initiative IDHE (indigenous digital health ecosystem ou écosystème numérique de santé autochtone) au sein du consortium numérique. L'IDHE comprendra une plateforme numérique et une suite d'applications intégrées et culturellement adaptées qui répondent aux besoins propres aux communautés des Premières Nations.

Cette nouvelle solution servira à améliorer la sécurité incendie, à mieux se préparer et à réduire les pertes de vies humaines et matérielles. CGI et MIS feront une démonstration de faisabilité au moyen d'un ensemble de technologies avancées non invasives, dont l'intelligence artificielle. La phase initiale du projet tirera parti de l'intelligence artificielle et des techniques en apprentissage automatique pour bâtir un jumeau numérique et un modèle de risque qui permettront de déterminer les ressources en sécurité incendie et les façons d'atténuer les risques. La deuxième phase portera sur la surveillance et la gestion numériques en temps réel.

« L'utilisation responsable de l'intelligence artificielle sera un élément clé pour soutenir les communautés de manière durable et efficace. Cette démonstration de faisabilité s'inscrit dans l'engagement de CGI envers une transformation des soins de santé axée sur l'être humain. Elle abordera la sécurité incendie de manière extensible, conviviale et sûre », affirme Andrew Donaher, vice-président-conseil, prestation, de CGI. « De plus, dans le cadre du projet, nous bâtirons un modèle qui guidera les parties prenantes concernant les éléments essentiels pour la sécurité, l'obtention d'une assurance et la réduction du coût de l'assurance. Quand la solution sera prête, nous l'étendrons à l'échelle d'une communauté ou d'une nation afin d'aborder leurs besoins. »

Selon Mark Sommerfeld, directeur général de Mustimuhw Information Solutions, « Les Premières Nations sont bien placées pour tirer parti des innovations technologiques et progresser de manière importante dans la sécurité et la prévention incendie. Notre partenariat avec CGI nous permettra de travailler avec un leader de la technologie et de développer une solution efficace et adaptable qui augmentera grandement l'autonomie des nations et améliorera la santé et le mieux-être de nos communautés. Notre collaboration avec CGI est une belle occasion d'élargir les possibilités de soutenir les initiatives en santé numériques des Premières Nations. »

CGI est un partenaire de confiance en solutions d'intelligence artificielle (IA) et aide les clients à comprendre l'IA et à l'utiliser de manière responsable. CGI met à profit ses vastes capacités en science des données et en apprentissage automatique et ses compétences en génie technologique pour générer de nouveaux modèles d'affaires et solutions fondés sur l'intelligence artificielle.

Pour en savoir davantage sur les services et solutions en IA de CGI et sur la façon dont CGI soutient les collectivités et les organisations partout dans le monde, veuillez visiter CGI.com.

