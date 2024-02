Symboles boursiers

MONTRÉAL, le 14 févr. 2024 /CNW/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) et LocalTapiola, l'une des plus importantes entreprises de services financiers et d'assurance de Finlande, prolongent leur partenariat stratégique à long terme pour cinq années supplémentaires alors que LocalTapiola poursuit son programme exhaustif de transformation d'entreprise. Dans le cadre de ce nouveau contrat, évalué à 284 millions CAD, CGI déploiera de nouvelles technologies pour aider LocalTapiola à générer des économies de coûts et stimuler l'efficacité opérationnelle. CGI continuera également de fournir des services de développement et de maintenance pour la majorité des systèmes informatiques des activités d'assurance de LocalTapiola.

« Au cours des dernières années, le partenariat entre LocalTapiola et CGI a mené à un parcours de transformation fructueux, c'est pourquoi poursuivre celui-ci était la décision naturelle à prendre, a indiqué Esa Tihilä, vice-président exécutif, LocalTapiola. Tout au long de ce parcours, nos activités et notre capacité à servir les clients se sont grandement améliorées. »

« Nous avons eu l'honneur d'agir à titre de partenaire de confiance auprès de LocalTapiola durant plus de 10 ans, a expliqué Leena-Mari Lähteenmaa, présidente des opérations de CGI Finlande, Pologne et pays Baltes. Au cours de cette période, nous avons travaillé étroitement avec LocalTapiola afin de faire avancer son programme exhaustif de transformation numérique, l'un des plus ambitieux de Finlande. Notre connaissance approfondie des systèmes et des activités de LocalTapiola a servi de pierre angulaire au progrès réalisé pour ce projet de transformation numérique. Nous sommes impatients de continuer à fournir des technologies et des services novateurs de haute qualité dans le cadre de cette nouvelle prolongation de contrat. »

CGI est le partenaire expert de choix de nombreux fournisseurs d'assurance de dommages et d'assurance vie, courtiers et agents, y compris 7 des 10 principaux assureurs au monde, et de plus de 200 clients à l'échelle mondiale. Les 3 500 professionnels de l'assurance de CGI fournissent une gamme complète de solutions et services qui aident les assureurs à accélérer leurs priorités fondées sur le rendement du capital investi dans toutes les facettes de leurs activités, y compris la main-d'œuvre, les processus et les technologies. Pour en savoir davantage, visitez cgi.com.

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 500 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2023, CGI a généré des revenus de 14,30 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

