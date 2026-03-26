Cette initiative favorisera des expériences de banque en ligne sécurisées, personnalisées et résilientes, soutenues par les services en mode délégué alimentés par l'IA de CGI

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MONTRÉAL, le 26 mars 2026 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), l'une des plus importantes entreprises de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, annonce aujourd'hui la conclusion d'une entente de 10 ans avec la Caisse Alliance. L'objectif est de déployer la solution nXP d'ebankIT afin de moderniser la plateforme de services bancaires numériques de la Caisse Alliance. Cette collaboration permettra à la Caisse Alliance de renforcer ses capacités de livraison de services numériques sécurisés, évolutifs et tournés vers l'avenir.

Le déploiement de la solution nXP renforcera sa plateforme de services bancaires numériques Allia. Une transition soignée permettra de maintenir la confiance tout en offrant la fiabilité et la continuité attendues par les membres d'une coopérative de crédit.

Sur la base de cette entente et des relations d'affaires entre CGI et la Caisse Alliance, la transformation offrira des résultats tangibles à la coopérative et à ses membres, y compris un accès plus rapide aux services numériques, des expériences mieux personnalisées et une mise sur le marché accélérée pour les nouvelles offres, tout en assurant la stabilité des opérations.

« Ce partenariat représente un investissement stratégique dans l'avenir de nos membres et de notre organisation », a expliqué Pierre Dorval, président et chef de la direction de la Caisse Alliance. « En nous associant à CGI et ebankIT, nous pouvons renforcer nos capacités numériques tout en restant fidèles aux valeurs qui nous sont chères. »

CGI et ebankIT collaboreront pour intégrer et configurer la plateforme nXP en combinant expertise sectorielle, capacités éprouvées sur le produit et livraison rigoureuse d'une solution sécuritaire, évolutive et résiliente de services bancaires numériques. La vaste expérience de CGI en services financiers et son approche de livraison structurée garantiront une mise en œuvre sécurisée, solide et prévisible de la solution.

L'entente inclut également les services en mode délégué alimentés par l'IA de CGI, qui assureront la stabilité, la performance et l'évolution de la plateforme pendant toute la durée du contrat. Grâce à ses solides fondations, la plateforme Allia pourra évoluer en continu et permettre à la Caisse Alliance de développer de nouvelles fonctionnalités pour s'adapter à l'évolution des besoins de ses membres et du marché.

« Par cette collaboration, CGI démontre une fois de plus son engagement à soutenir les coopératives de crédit en leur proposant une transformation numérique stratégique et bien gérée », a ajouté Neville Ashleigh, vice-président principal responsable des services aux coopératives de crédit de CGI au Canada. « En plaçant la stabilité et la confiance des membres au cœur de nos priorités, nous aidons nos clients à innover avec assurance tout en continuant à servir leurs communautés. »

La solution permettra également l'intégration des écosystèmes et services sécurisés basés sur les données du futur système bancaire ouvert au Canada. La Caisse Alliance sera ainsi toujours prête face aux attentes de ses membres et aux évolutions du cadre réglementaire.

« Nous avons le plaisir de travailler avec CGI en offrant toutes les capacités de la plateforme nXP d'ebankIT à la Caisse Alliance », s'est réjoui João Pinto, membre du conseil d'administration d'ebankIT. « Ensemble, nous proposons une solution sûre et évolutive de services bancaires numériques qui soutiendra la stratégie à long terme de la Caisse. »

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes firmes indépendantes de services en technologie et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

À propos de la Caisse Alliance

La Caisse Alliance est une coopérative de services financiers. Elle compte près de 400 employé(e)s réparti(e)s dans 26 centres de services au sein de 24 communautés du nord de l'Ontario et environ 55 000 membres. Elle est dirigée par un conseil d'administration composé de 35 membres et de 12 directeurs et directrices ainsi que de huit bénévoles réparti(e)s au sein de six comités coopératifs régionaux. Fidèle à ses valeurs coopératives, la Caisse Alliance participe au développement de ses communautés et au succès de ses membres en assurant la qualité de ses offres et l'excellence de ses services. Forte d'actifs de plus de 2,5 milliards de dollars canadiens, d'une équipe dévouée et de solutions numériques modernes, la Caisse Alliance est le partenaire financier privilégié de ses membres et un véritable moteur économique au sein de ses communautés. Pour en savoir davantage, visitez le site caissealliance.com/fr.

À propos d'ebankIT

Entreprise de technologies financières de calibre mondial, ebankIT aide les banques et les coopératives de crédit à offrir des expériences humaines, personnalisées et accessibles dans les services bancaires numériques, quel que soit le canal de communication (appareil mobile, site Web, téléphone, etc.). Avec ses capacités omnicanales flexibles et robustes, la plateforme de services bancaires numériques d'ebankIT permet aux institutions financières d'assurer la pérennité de leur stratégie numérique, d'accélérer leur transformation numérique et d'offrir des expériences centrées sur leur clientèle pour stimuler l'engagement et la croissance. Fondée en 2014, ebankIT est aujourd'hui présente sur plusieurs marchés réglementés. Elle s'appuie sur un réseau toujours plus vaste d'institutions financières et de fournisseurs de technologies pour façonner les services bancaires numériques de demain.

Informations et déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières ainsi que des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des autres règles d'exonération américaines applicables. Ces informations et déclarations prospectives sont présentées et communiquées conformément aux règles d'exonération prévues dans les lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières applicables. Ces informations et déclarations prospectives comprennent toutes les informations et déclarations relatives aux intentions, aux projets, aux attentes, aux opinions, aux objectifs, au rendement futur et à la stratégie de CGI ainsi que toute autre information ou déclaration liée à des circonstances ou à des événements futurs qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits historiques. Les informations et déclarations prospectives emploient souvent, mais pas toujours, des termes comme « croire », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention », « envisager », « prévoir », « planifier », « prédire », « projeter », « viser à », « chercher à », « s'efforcer de », « potentiel », « continuer », « cibler », « peut », « pourrait », « devrait » ainsi que tout autre terme de nature semblable et toute autre forme conjuguée de ces termes. Ces informations et déclarations sont fondées sur notre perception des tendances historiques, de la situation actuelle et de l'évolution prévue des affaires ainsi que d'autres hypothèses, tant générales que spécifiques, que nous jugeons appropriées dans les circonstances. Elles font toutefois, de par leur nature même, l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques sur lesquels CGI n'a, dans bon nombre de cas, aucune emprise et en raison desquels les résultats réels pourraient différer considérablement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent en particulier, mais sans s'y limiter : les risques liés au marché, comme l'intensité des activités de nos clients, qui est tributaire de la conjoncture économique et politique, les autres risques externes (comme les pandémies, les conflits armés, les enjeux climatiques, l'inflation, les tarifs douaniers et/ou les guerres commerciales) et notre capacité à négocier de nouveaux contrats; les risques liés à notre secteur d'activité, comme la concurrence, et notre capacité de développer et d'élargir nos gammes de services pour répondre aux exigences émergentes des entreprises et aux nouvelles tendances technologiques (comme l'intelligence artificielle), de pénétrer de nouveaux marchés et de protéger nos droits de propriété intellectuelle; les risques liés à notre entreprise comme ceux associés à notre stratégie de croissance, y compris l'intégration de nouvelles activités, le risque financier et le risque opérationnel associés aux marchés internationaux, le risque juridique et le risque opérationnel associés aux contrats avec des clients du secteur public, le risque de change, l'évolution des lois fiscales et autres programmes fiscaux, la résiliation, la modification, le retard ou la suspension de nos contrats, nos attentes quant aux revenus futurs résultant de nouveaux contrats et de notre carnet de commandes, notre capacité d'attirer et de fidéliser du personnel compétent, de négocier des modalités contractuelles favorables, d'offrir nos services et de recouvrer nos créances, de divulguer, de gérer et de mettre en œuvre les initiatives et normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et de respecter nos engagements et nos objectifs ESG, y compris mais sans s'y limiter notre engagement à réduire nos émissions de carbone ainsi que les risques d'atteinte à notre réputation et les risques financiers inhérents aux atteintes à la cybersécurité et à d'autres incidents, y compris du fait de l'utilisation de l'intelligence artificielle, les risques financiers portant notamment sur les besoins et exigences en matière de liquidités, le maintien des ratios financiers, notre capacité à déclarer et à verser des dividendes, les fluctuations des taux d'intérêt ainsi que l'évolution de la solvabilité et des notes de crédit; de même que tous autres risques énoncés ou intégrés par renvoi dans ce communiqué de presse, les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI et les autres documents que nous publions, y compris ceux que nous déposons auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov). Sauf indication contraire, les informations et déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont présentées en date des présentes et CGI décline toute intention ou obligation de les mettre à jour ou de les réviser consécutivement à l'obtention de nouveaux renseignements ou à l'arrivée d'événements nouveaux ou pour tout autre motif, sauf dans la mesure où les lois applicables ne l'exigent. Bien que nous sommes d'avis que les hypothèses sur lesquelles les informations et déclarations prospectives sont fondées semblaient raisonnables en date du présent communiqué de presse, le lecteur ou la lectrice est mis(e) en garde contre le risque de leur accorder une crédibilité excessive. Il convient aussi de rappeler que les informations et déclarations prospectives sont présentées dans le seul but d'aider les investisseurs et les autres parties à comprendre nos objectifs, nos priorités stratégiques et nos perspectives commerciales ainsi que le contexte dans lequel nous prévoyons exercer nos activités. Le lecteur ou la lectrice est mis(e) en garde contre la possibilité que ces informations et déclarations prospectives puissent ne pas convenir à d'autres fins. Vous trouverez à la rubrique intitulée Environnement du risque dans les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI, intégrée par renvoi dans la présente mise en garde, de plus amples renseignements sur les risques pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante des attentes actuelles. Le lecteur est également prié de tenir compte du fait que les risques précités et ceux décrits dans les rapports de gestion annuels et trimestriels et autres documents de CGI ne sont pas les seuls risques susceptibles de nous toucher. D'autres risques et incertitudes dont nous ignorons actuellement l'existence ou que nous jugeons actuellement négligeables pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur notre situation financière, notre performance financière, nos flux de trésorerie, nos activités commerciales ou notre réputation.

SOURCE CGI Inc.

Pour en savoir plus : Médias locaux : Derek Marinos, Chef de service, Communications et relations avec les médias, [email protected], 514-210-5141