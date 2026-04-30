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Le partenariat combine des services infonuagiques en Europe, la préparation à l'IA et une gamme complète de services pour accélérer la transformation numérique

STOCKHOLM, le 30 avril 2026 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB), l'une des plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, annonce un partenariat stratégique avec Cleura afin d'élargir son offre infonuagique souveraine dans les pays nordiques. En intégrant les services infonuagiques européens de Cleura comme composant clé de son offre de services, CGI répond à la demande croissante des organisations nordiques pour des solutions infonuagiques flexibles, adaptées aux réalités régionales et soutenant l'évolution des besoins d'affaires et réglementaires.

« En intégrant une plateforme infonuagique européenne de premier plan à l'offre de CGI, ce partenariat étend notre capacité à soutenir les clients qui doivent composer avec un environnement numérique de plus en plus complexe, » a indiqué Anna Ahlström, vice-présidente principale, Opérations technologiques mondiales, CGI Suède. « Nous pouvons accompagner nos clients en leur offrant plus de flexibilité et de choix, ainsi qu'une meilleure préparation aux transformations alimentée par l'intelligence artificielle nécessitant des solutions souveraines. »

De nombreuses organisations, notamment dans le secteur public, des soins de santé et des infrastructures critiques, accélèrent l'adoption de l'infonuagique tout en conciliant les exigences réglementaires et les besoins opérationnels. Grâce à ce partenariat, CGI aide ses clients à tirer parti de capacités infonuagiques avancées et à se préparer à l'adoption de l'IA dans un environnement numérique moderne et évolutif.

Rohan Narula, chef de la direction de Cleura, souligne l'importance de cette collaboration : « Nous sommes ravis de travailler avec CGI afin de faire bénéficier un plus grand nombre d'organisations de services infonuagiques conçus en Europe. Ce partenariat répond directement à la demande croissante pour une infrastructure numérique plus flexible, transparente et résiliente. »

Grâce à cette collaboration avec Cleura, CGI consolide sa position de partenaire de confiance dans les pays nordiques en ce qui concerne l'infonuagique, les données et les TI hybrides. Par l'entremise de son vaste portefeuille de solutions en nuage et de TI hybrides, CGI accompagne ses clients dans l'ensemble de la chaîne de valeur, de la stratégie et de la migration jusqu'à l'intégration et la gestion à long terme d'environnements évolutifs. Cette approche permet aux organisations de moderniser leur stratégie infonuagique tout en profitant d'un modèle infonuagique multinuage flexible et d'une préparation accrue à une transformation axée sur les données et l'IA.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

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