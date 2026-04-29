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Revenus en hausse de 3,3 % avec une augmentation du bénéfice par action après dilution de 10,6 %

Points saillants du deuxième trimestre de l'exercice 2026

Revenus de 4,16 milliards $, en hausse de 3,3 % ou de 1,6 % en devises constantes 1 par rapport à l'an dernier;

par rapport à l'an dernier; Bénéfice avant impôt sur les bénéfices de 617,7 millions $, en hausse de 6,0 % par rapport à l'an dernier, pour une marge 1 de 14,9 %;

de 14,9 %; Bénéfice avant intérêts et impôts ajusté 1,2 de 691,6 millions $, en hausse de 3,9 % par rapport à l'an dernier, pour une marge 1 de 16,6 %;

de 691,6 millions $, en hausse de 3,9 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 16,6 %; Bénéfice net de 444,7 millions $, en hausse de 3,5 % par rapport à l'an dernier, pour une marge 1 de 10,7 % et un bénéfice par action après dilution de 2,09 $, en hausse de 10,6 % par rapport à l'an dernier;

de 10,7 % et un bénéfice par action après dilution de 2,09 $, en hausse de 10,6 % par rapport à l'an dernier; Bénéfice net ajusté 1, 2 de 483,4 millions $, en hausse de 0,6 % par rapport à l'an dernier, pour une marge 1 de 11,6 % et un bénéfice par action après dilution ajusté 1,2 de 2,27 $, en hausse de 7,1 % par rapport à l'an dernier;

de 483,4 millions $, en hausse de 0,6 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 11,6 % et un bénéfice par action après dilution ajusté de 2,27 $, en hausse de 7,1 % par rapport à l'an dernier; Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 451,1 millions $, représentant 10,9 % des revenus 1 , et 2,47 milliards $ ou 15,1 % des revenus au cours des douze derniers mois;

, et 2,47 milliards $ ou 15,1 % des revenus au cours des douze derniers mois; Nouveaux contrats 1 pour une valeur de 4,31 milliards $ pour un ratio nouveaux contrats/facturation 1 de 103,8 % ou pour un ratio nouveaux contrats/facturation des douze derniers mois 1 de 108,4 %; et

pour une valeur de 4,31 milliards $ pour un ratio nouveaux contrats/facturation de 103,8 % ou pour un ratio nouveaux contrats/facturation des douze derniers mois de 108,4 %; et Carnet de commandes1 de 31,50 milliards $ ou 1,9 fois les revenus annuels.

Remarque - Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens. Le rapport de gestion du deuxième trimestre de l'exercice 2026 de même que les états financiers consolidés résumés intermédiaires de la période et les notes qui les accompagnent sont disponibles sur le site cgi.com/investisseurs; ils ont été déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov.

MONTRÉAL, le 29 avril 2026 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB)

Résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2026

« CGI a enregistré une solide performance au premier semestre de l'exercice financier, avec une augmentation du bénéfice par action et un flux de trésorerie parmi les meilleurs du secteur, a déclaré François Boulanger, président et chef de la direction. Même dans l'environnement commercial dynamique actuel, cette performance témoigne de la résilience de notre modèle d'affaires, de la qualité de nos relations avec nos clients et de l'expertise remarquable de notre équipe à l'échelle mondiale. Alors que les clients continuent d'investir dans l'IA, ils ont besoin d'un partenaire de confiance pour intervenir dans des environnements essentiels, moderniser leurs systèmes complexes existants et obtenir des résultats mesurables. La stratégie de CGI axée sur l'intelligence artificielle, qui vise à la concrétiser et à l'orienter vers des résultats tangibles, nous place en bonne position pour accompagner nos clients de tous les secteurs et marchés géographiques. »

_____________________________ 1 La croissance des revenus en devises constantes, le bénéfice avant intérêts et impôts ajusté, la marge du bénéfice avant intérêts et impôts ajusté, le bénéfice net ajusté, la marge du bénéfice net ajusté et le bénéfice par action après dilution ajusté sont des mesures ou ratios financiers non définis par les PCGR. La marge du bénéfice avant impôt sur les bénéfices, la marge du bénéfice net, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation en pourcentage des revenus, les nouveaux contrats, le ratio nouveaux contrats/facturation, le ratio nouveaux contrats/facturation des douze derniers mois et le carnet de commandes sont des principales mesures du rendement. Pour plus d'information, consultez la section « Mesures financières non définies par les principes comptables généralement reconnus (PCGR) et autres principales mesures du rendement » de ce communiqué de presse, y compris les rapprochements quantitatifs aux mesures les plus proches selon les Normes internationales d'information financière (normes IFRS de comptabilité), le cas échéant. Ces mesures ne sont pas normalisées en vertu des normes IFRS de comptabilité et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. 2 T2-E2026 est ajusté pour 38,7 millions $ des coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes, déduction faite des impôts.

T2-E2025 est ajusté pour 50,9 millions $ des coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes, déduction faite des impôts.

Pour le deuxième trimestre de 2026, la Société a généré des revenus de 4,16 milliards $, ce qui représente une hausse de 3,3 % par rapport à l'an dernier. Lorsqu'on exclut les variations des devises étrangères, les revenus ont affiché une hausse de 1,6 % par rapport à l'an dernier.

Le bénéfice avant impôt sur les bénéfices était de 617,7 millions $, en hausse de 6,0 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 14,9 %, en hausse de 40 points centésimaux comparativement à 14,5 % à la même période l'an dernier. Des frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes de 40,9 millions $ ont été rapportés au cours de la période.

Le bénéfice avant intérêts et impôts ajusté1 a atteint 691,6 millions $, une hausse de 3,9 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 16,6 % comparativement à 16,5 % à la même période l'an dernier.

Le bénéfice net s'est établi à 444,7 millions $, soit une hausse de 3,5 % comparativement à la même période l'an dernier, pour une marge de 10,7 %, demeurée stable par rapport à la même période l'an dernier. Par conséquent, le bénéfice par action après dilution s'est chiffré à 2,09 $ comparativement à 1,89 $ l'an dernier, ce qui représente une augmentation de 10,6 %.

Le bénéfice net ajusté1 était de 483,4 millions $, soit une hausse de 0,6 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 11,6 %, en baisse de 30 points centésimaux comparativement à la même période l'an dernier. Selon la même base, le bénéfice par action après dilution a affiché une hausse de 7,1 % pour atteindre 2,27 $, une augmentation par rapport à 2,12 $ pour la même période l'an dernier.

Les activités d'exploitation de CGI ont généré des flux de trésorerie de 451,1 millions $, ou 10,9 % des revenus. Au cours des douze derniers mois, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont chiffrés à 2,47 milliards $, représentant 15,1 % des revenus.

Les nouveaux contrats se sont chiffrés à 4,31 milliards $, représentant un ratio nouveaux contrats/facturation de 103,8 % et 108,4 % au cours des douze derniers mois. En date du 31 mars 2026, le carnet de commandes de CGI totalisait 31,50 milliards $ ou 1,9 fois les revenus annuels.

En date du 31 mars 2026, le nombre de conseillers et professionnels de CGI se chiffrait à environ 94 000 à l'échelle mondiale.

Durant le deuxième trimestre de 2026, la Société a réinjecté 104,5 millions $ dans l'entreprise et a investi 396,9 millions $ dans le cadre de son offre publique précédente et actuelle de rachat dans le cours normal de ses activités pour acheter à des fins d'annulation ses actions subalternes classe A avec droit de vote. De plus, CGI a versé 36,2 millions $ à ses actionnaires sous forme du paiement d'un dividende.

En date du 31 mars 2026, la dette à long terme et les obligations locatives, incluant à la fois les tranches courante et non courante, étaient de 4,30 milliards $, en baisse par rapport à 4,37 milliards $ à la même période de l'exercice précédent, principalement attribuable à un impact de change de 68,9 millions $. À la même date, la dette nette2 s'établissait à 3,57 milliards $, en hausse par rapport à 3,24 milliards $ l'an dernier. Le ratio de la dette nette2 par rapport aux capitaux propres était de 26,3 % à la fin de mars 2026, comparativement à 24,1 % l'an dernier.

Le 28 avril 2026, la facilité de crédit renouvelable non garantie de la Société a été portée à 2,50 milliards $. Elle se compose désormais d'une tranche de 1,00 milliard $ d'une durée de trois ans, échéant en 2029, et d'une tranche de 1,50 milliards $ d'une durée de cinq ans, échéant en 2031. Ces tranches peuvent toutes deux faire l'objet de prolongations supplémentaires. Aucun changement significatif n'a été apporté aux modalités, y compris les taux d'intérêt et les clauses restrictives bancaires. L'augmentation fournira une agilité financière additionnelle pour les exigences futures en matière de sources de financement.

_____________________________________________________ 1 T2-E2026 est ajusté pour 38,7 millions $ des coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes, déduction faite des impôts.

T2-E2025 est ajusté pour 50,9 millions $ des coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes, déduction faite des impôts. 2 La dette nette et le ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres sont des mesures ou des ratios financiers non définis par les PCGR. Pour plus d'information, consultez la section « Mesures financières non définies par les PCGR et autres principales mesures du rendement » de ce communiqué de presse, y compris les rapprochements quantitatifs aux mesures les plus proches selon les normes IFRS de comptabilité, le cas échéant. Ces mesures ne sont pas normalisées en vertu des normes IFRS de comptabilité et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés.

Points saillants financiers T2-E2026 T2-E2025 Variation En millions de dollars canadiens, sauf le bénéfice par action et les éléments portant une indication contraire





Revenus 4 156,2 4 023,4 132,8 Croissance des revenus sur douze mois 3,3 % 7,6 % (430) p. c. Croissance des revenus en devises constantes 1,6 % 3,3 % (170) p. c. Bénéfice avant impôt sur les bénéfices 617,7 582,6 35,1 Marge % 14,9 % 14,5 % 40 p. c. BAII ajusté1 691,6 665,7 25,9 Marge % 16,6 % 16,5 % 10 p. c. Bénéfice net 444,7 429,7 15,0 Marge % 10,7 % 10,7 % 0 p. c. Bénéfice net ajusté1 483,4 480,7 2,7 Marge % 11,6 % 11,9 % (30) p. c. Bénéfice par action après dilution 2,09 1,89 0,20 Bénéfice par action après dilution ajusté1 2,27 2,12 0,15 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (après dilution) En millions d'actions 213,1 227,2 (14,1) Coûts de financement nets 33,0 16,6 16,4 Trésorerie et équivalents de trésorerie 708,4 1 099,5 (391,1) Dette à long terme et obligations locatives2 4 302,9 4 367,9 (65,0) Dette nette 3 573,4 3 237,4 336,0 Ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres 26,3 % 24,1 % 220 p. c. Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 451,1 438,2 12,9 Pourcentage des revenus 10,9 % 10,9 % 0 p. c. Délai moyen de recouvrement des créances (jours)3 40 40 0 Achat pour fins d'annulation d'actions subalternes classe A avec droit de vote et impôt correspondant 396,9 344,6 52,3 Rendement du capital investi (RCI)3 13,1 % 15,4 % (230) p. c. Nouveaux contrats 4 314 4 485 (171) Carnet de commandes 31 501 30 987 514

Pour accéder aux états financiers - cliquez ici

Pour accéder au rapport de gestion - cliquez ici

_____________________________________ 1 T2-E2026 est ajusté pour 38,7 millions $ des coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes, déduction faite des impôts. T2-E2025 est ajusté pour 50,9 millions $ des coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes, déduction faite des impôts. 2 La dette à long terme et les obligations locatives incluent à la fois les tranches courante et non courante de la dette à long terme et des obligations locatives. 3 Le rendement du capital investi (RCI) est une mesure financière non définie par les PCGR. Le délai moyen de recouvrement des créances (jours) est une principale mesure du rendement. Pour plus d'information, consultez la section « Mesures financières non définies par les PCGR et autres principales mesures du rendement » de ce communiqué de presse, y compris les rapprochements quantitatifs aux mesures les plus proches selon les normes IFRS de comptabilité, le cas échéant. Ces mesures ne sont pas normalisées en vertu des normes IFRS de comptabilité et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés.

Déclaration de dividende



Le 28 avril 2026, le conseil d'administration de la Société a approuvé le versement d'un dividende trimestriel en espèces de 0,17 $ par action. Ce dividende est payable aux détenteurs d'actions subalternes classe A et d'actions classe B (droits de vote multiples) le 19 juin 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des marchés le 15 mai 2026. Le dividende est désigné comme un « dividende admissible » aux fins de l'impôt canadien.



Conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2026

La haute direction de CGI tiendra une téléconférence ce matin à 9 h (HAE), afin de discuter des résultats. Les personnes intéressées pourront écouter la conférence en composant le +1 800 717-1738 (code d'accès : 74539) ou en se rendant sur le site cgi.com/investisseurs. Pour ceux qui ne pourront se joindre à l'appel, un fichier balado et la présentation seront archivés et pourront être téléchargés à partir du site cgi.com/investisseurs. Les personnes intéressées pourront également accéder à un enregistrement de la conférence en composant le +1 888 660-6264 (code d'accès : 74539) jusqu'au 29 mai 2026.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions: des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

Informations et déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières ainsi que des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des autres règles d'exonération américaines applicables. Ces informations et déclarations prospectives sont présentées et communiquées conformément aux règles d'exonération prévues dans les lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières applicables. Ces informations et déclarations prospectives comprennent toutes les informations et déclarations relatives aux intentions, aux projets, aux attentes, aux opinions, aux objectifs, au rendement futur et à la stratégie de CGI, ainsi que toute autre information ou déclaration liée à des circonstances ou à des événements futurs qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits historiques. Les informations et déclarations prospectives emploient souvent, mais pas toujours, des termes comme « croire », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention », « envisager », « prévoir », « planifier », « prédire », « projeter », « viser à », « chercher à », « s'efforcer de », « potentiel », « continuer », « cibler », « peut », « pourrait », « devrait », ainsi que tout autre terme de nature semblable et toute autre forme conjuguée de ces termes. Ces informations et déclarations sont fondées sur notre perception des tendances historiques, de la situation actuelle et de l'évolution prévue des affaires, ainsi que d'autres hypothèses, tant générales que spécifiques, que nous jugeons appropriées dans les circonstances. Elles font toutefois, de par leur nature même, l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques sur lesquels CGI n'a, dans bon nombre de cas, aucune emprise, et en raison desquels les résultats réels pourraient différer considérablement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent en particulier, mais sans s'y limiter: les risques liés au marché, comme l'intensité des activités de nos clients, qui est tributaire de la conjoncture économique et politique, les autres risques externes (comme les pandémies, les conflits armés, les enjeux climatiques, l'inflation, les guerres tarifaires ou commerciales) et notre capacité à négocier de nouveaux contrats; les risques liés à notre secteur d'activité, comme la concurrence, et notre capacité de développer et d'élargir nos gammes de services pour répondre aux exigences émergentes des entreprises et aux nouvelles tendances technologiques (comme l'intelligence artificielle), de pénétrer de nouveaux marchés et de protéger nos droits de propriété intellectuelle; les risques liés à notre entreprise comme ceux associés à notre stratégie de croissance, y compris l'intégration de nouvelles activités, le risque financier et le risque opérationnel associés aux marchés internationaux, le risque juridique et le risque opérationnel associés aux contrats avec des clients du secteur public, le risque de change, l'évolution des lois fiscales et autres programmes fiscaux, la résiliation, la modification, le retard ou la suspension de nos contrats, nos attentes quant aux revenus futurs résultant de nouveaux contrats et de notre carnet de commandes, notre capacité d'attirer et de fidéliser du personnel compétent, de négocier des modalités contractuelles favorables, d'offrir nos services et de recouvrer nos créances, de divulguer, de gérer et de mettre en œuvre les initiatives et normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et de respecter nos engagements et nos objectifs ESG, incluant, sans s'y limiter, notre engagement à réduire nos émissions de carbone; ainsi que les risques d'atteinte à notre réputation et risques financiers inhérents aux atteintes à la cybersécurité de CGI et à d'autres incidents, y compris du fait de l'utilisation de l'intelligence artificielle, les risques financiers portant notamment sur les besoins et exigences en matière de liquidités, le maintien des ratios financiers, notre capacité à déclarer et à verser des dividendes, les fluctuations des taux d'intérêt, ainsi que l'évolution de la solvabilité et des notes de crédit; de même que tous autres risques et hypothèses énoncés ou intégrés par renvoi dans ce communiqué de presse, les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI et les autres documents que nous publions, y compris ceux que nous déposons auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov). Sauf indication contraire, les informations et déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont présentées en date des présentes, et CGI décline toute intention ou obligation de les mettre à jour ou de les réviser consécutivement à l'obtention de nouveaux renseignements ou à l'arrivée d'événements nouveaux, ou pour tout autre motif, sauf dans la mesure où les lois applicables ne l'exigent. Bien que nous sommes d'avis que les hypothèses sur lesquelles les informations et déclarations prospectives sont fondées semblaient raisonnables en date du présent communiqué de presse, le lecteur est mis en garde contre le risque de leur accorder une crédibilité excessive. Il convient aussi de rappeler que les informations et déclarations prospectives sont présentées dans le seul but d'aider les investisseurs et les autres parties à comprendre nos objectifs, nos priorités stratégiques et nos perspectives commerciales, ainsi que le contexte dans lequel nous prévoyons exercer nos activités. Le lecteur est mis en garde contre la possibilité que ces informations et déclarations prospectives puissent ne pas convenir à d'autres fins.

Vous trouverez à la rubrique intitulée Environnement du risque dans le rapport de gestion trimestriel de CGI pour les périodes de trois et de six mois closes les 31 mars 2026 et 2025, intégrée par renvoi dans la présente mise en garde, de plus amples renseignements sur les risques pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante des attentes actuelles. Le lecteur est également prié de tenir compte du fait que les risques décrits dans la section précitée, et dans d'autres sections du rapport de gestion trimestriel de CGI pour les périodes de trois et de six mois closes les 31 mars 2026 et 2025, et des autres documents de CGI ne sont pas les seuls risques susceptibles de nous toucher. D'autres risques et incertitudes dont nous ignorons actuellement l'existence ou que nous jugeons actuellement négligeables pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur notre situation financière, notre performance financière, nos flux de trésorerie, nos activités commerciales ou notre réputation.

Mesures financières non définies par les principes comptables généralement reconnus (PCGR) et autres principales mesures du rendement

Mesures et ratios financiers non définis par les principes comptables généralement reconnus (PCGR) figurant dans ce communiqué de presse : croissance des revenus en devises constantes, bénéfice avant intérêts et impôts ajusté, marge du bénéfice avant intérêts et impôts ajusté, bénéfice net ajusté, marge du bénéfice net ajusté, bénéfice par action après dilution ajusté, dette nette, ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et à la dette et rendement du capital investi (RCI). CGI présente ses résultats financiers conformément aux Normes internationales d'information financière (normes IFRS de comptabilité). Néanmoins, la direction estime que certaines mesures du rendement qui ne sont pas définies par les PCGR fournissent une information utile aux investisseurs sur la situation financière et les résultats d'exploitation de l'entreprise, car elles constituent des indicateurs supplémentaires de son rendement. Ces mesures n'ont pas de signification normalisée en vertu des normes IFRS de comptabilité et, par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés et elles doivent être considérées comme des mesures supplémentaires et non comme des mesures de remplacement de l'information financière connexe préparée selon les normes IFRS de comptabilité. Principales mesures du rendement figurant dans ce communiqué de presse : flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation en pourcentage des revenus, nouveaux contrats, ratio nouveaux contrats/facturation, ratio nouveaux contrats/facturation des douze derniers mois, carnet de commandes, délai moyen de recouvrement des créances (jours), marge de bénéfice avant impôt sur les bénéfices et marge du bénéfice net.

Vous trouverez ci-dessous les rapprochements aux mesures et ratios financiers les plus proches selon les Normes internationales d'information financière (normes IFRS de comptabilité), le cas échéant.

Le rapport de gestion du deuxième trimestre de l'exercice 2026, présenté sur le site Web de CGI et déposé auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis sur EDGAR à www.sec.gov comprend, aux pages 3, 4, 5 et 6, des descriptions de ces mesures et ratios financiers non définis par les PCGR ainsi que d'autres principales mesures du rendement.

T2-E2026

Rapprochement de la croissance des revenus en devises constantes et de la croissance



Pour les périodes de trois mois closes les 31 mars Pour les périodes de six mois closes les 31 mars

2026 2025 % 2026 2025 % En milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages











Total des revenus de CGI 4 156 169 4 023 409 3,3 % 8 234 524 7 808 654 5,5 % Croissance des revenus en devises constantes 1,6 %



2,5 %



Incidence des taux de change 1,7 %



3,0 %



Variation par rapport à la période précédente 3,3 %



5,5 %





Rapprochement du bénéfice avant impôt sur les bénéfices et du bénéfice avant intérêts et impôts ajusté



Pour les périodes de trois mois closes les 31 mars Pour les périodes de six mois closes les 31 mars

2026 % des revenus 2025 % des revenus 2026 % des revenus 2025 % des revenus En milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages















Bénéfice avant impôt sur les bénéfices 617 669 14,9 % 582 616 14,5 % 1 217 461 14,8 % 1 174 362 15,0 % Plus les éléments suivants :















Coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes 40 904 1,0 % 66 412 1,7 % 67 149 0,8 % 79 776 1,0 % Restructuration -- -- % 44 153 1,1 % -- -- % 52 453 0,7 % Frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes 40 904 1,0 % 22 259 0,6 % 67 149 0,8 % 27 323 0,3 % Charges financières nettes 33 035 0,8 % 16 631 0,4 % 62 111 0,8 % 23 243 0,3 % Bénéfice avant intérêts et impôts ajusté 691 608 16,6 % 665 659 16,5 % 1 346 721 16,4 % 1 277 381 16,4 %

Bénéfice net ajusté et bénéfice par action après dilution ajusté



Pour les périodes de trois mois closes les 31 mars Pour les périodes de six mois closes les 31 mars

2026 2025 % 2026 2025 % En milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages et les données par action











Bénéfice avant impôt sur les bénéfices 617 669 582 616 6,0 % 1 217 461 1 174 362 3,7 % Rajouter :











Coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes 40 904 66 412

67 149 79 776

Restructuration -- 44 153

-- 52 453

Frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes 40 904 22 259

67 149 27 323

Bénéfice avant impôt sur les bénéfices ajusté 658 573 649 028 1,5 % 1 284 610 1 254 138 2,4 % Charge d'impôt sur les bénéfices 172 949 152 878 13,1 % 330 745 306 044 8,1 % Taux d'imposition effectif 28,0 % 26,2 %

27,2 % 26,1 %

Rajouter :











Impôt déductible sur les coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes 2 231 15 469

9 459 18 421

Incidence sur le taux d'imposition effectif (1,4) % (0,3) %

(0,7) % (0,2) %

Déduction fiscale sur la restructuration -- 12 496

-- 14 344

Incidence sur le taux d'imposition effectif -- % 0,2 %

-- % -- %

Impôt déductible sur les frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes 2 231 2 973

9 459 4 077

Incidence sur le taux d'imposition effectif (1,4) % (0,4) %

(0,7) % (0,3) %

Charge d'impôt sur les bénéfices ajusté 175 180 168 347 4,1 % 340 204 324 465 4,9 % Taux d'imposition effectif ajusté 26,6 % 25,9 %

26,5 % 25,9 %

Bénéfice net ajusté 483 393 480 681 0,6 % 944 406 929 673 1,6 % Marge du bénéfice net ajusté 11,6 % 11,9 %

11,5 % 11,9 %

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation











Actions subalternes classe A avec droit de vote et actions classe B (droits de vote multiples) (de base) 211 723 757 224 275 024 (5,6) % 213 861 279 224 737 870 000 (4,8) % Actions subalternes classe A avec droit de vote et actions classe B (droits de vote multiples) (après dilution) 213 107 674 227 190 028 (6,2) % 215 402 890 227 662 154 000 (5,4) % Bénéfice par action ajusté (en dollars)











De base 2,28 2,14 6,5 % 4,42 4,14 6,8 % Après dilution 2,27 2,12 7,1 % 4,38 4,08 7,4 %

Rapprochement de la dette à long terme et des obligations locatives et de la dette nette

En date du 31 mars 2026 2025 En milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages



Rapprochement de la dette à long terme et des obligations locatives1 et de la dette nette :



Dette à long terme et obligations locatives1 4 302 932 4 367 875 Moins les éléments suivants :



Trésorerie et équivalents de trésorerie 708 444 1 099 450 Placements courants 7 592 1 806 Placements non courants 24 526 30 497 Juste valeur des instruments financiers dérivés de devises liés à la dette (11 032) (1 246) Dette nette 3 573 402 3 237 368 Ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres 26,3 % 24,1 % Rendement du capital investi 13,1 % 15,4 % Délai moyen de recouvrement des créances (en jours) 40 40

1 Au 31 mars 2026, la dette à long terme et les obligations locatives s'établissaient respectivement à 3 634,4 millions $ (3 698,1 millions $ au 31 mars 2025) et à 668,6 millions $ (669,8 millions $ au 31 mars 2025), incluant les tranches courantes.

SOURCE CGI inc.

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