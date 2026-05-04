Symboles boursiers

GIB.A (TSX)

GIB (NYSE)

cgi.com/fr/salle-de-presse

MONTRÉAL, le 4 mai 2026 /CNW/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A), l'une des plus importantes entreprises de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu une spécialisation Microsoft Copilot avec la désignation « Modern Work » dans le cadre du programme de partenariat Microsoft AI Cloud. Cette certification souligne l'expertise de CGI dans la mise en œuvre de solutions Microsoft 365 Copilot et sa capacité à accompagner les clients dans la transformation et le déploiement à grande échelle de solutions d'intelligence artificielle (IA) sécurisées dans l'ensemble de l'entreprise.

Grâce à sa collaboration mondiale avec Microsoft, CGI aide les organisations à maximiser leurs investissements dans l'infonuagique et l'IA, de manière sécurisée et à grande échelle, tout en relevant les défis liés à la complexité, à la conformité et à la cybersécurité. La spécialisation Microsoft Copilot témoigne de l'expérience avancée de CGI à travers l'ensemble de Microsoft 365 Copilot, notamment Copilot Chat, Copilot Studio et les solutions agentives. Cette expertise permet à CGI d'aider ses clients à passer de la préparation et du déploiement sécurisé à une adoption à grande échelle, ainsi qu'au développement de solutions d'IA sur mesure.

Outre cette nouvelle certification, CGI a accédé au niveau « Prioritized » du programme Microsoft Copilot Jumpstart en Amérique du Nord, renforçant ainsi sa collaboration avec Microsoft. Cette avancée témoigne de la capacité de CGI à déployer Copilot à grande échelle. Elle consolide également le rôle de CGI au sein de l'écosystème d'IA de Microsoft en générant des résultats concrets basés sur l'IA, notamment des gains de productivité mesurables, une collaboration améliorée et un rendement du capital investi plus rapide pour les clients au Canada et aux États-Unis.

« Le déploiement de l'IA à l'échelle de l'entreprise ne se limite pas à la technologie : il exige un juste équilibre entre gouvernance, sécurité et adoption », a déclaré Leslie McKay, cheffe de la direction informatique chez CGI et responsable mondiale de la collaboration entre CGI et Microsoft. « Ces distinctions décernées par Microsoft soulignent la capacité de CGI à associer ses services de conseil, d'intégration et de gestion de la transformation aux technologies Microsoft 365 Copilot, afin d'aider les organisations clientes à traduire l'IA en gains de productivité et en valeur commerciale mesurables à grande échelle. »

« L'obtention par CGI de la spécialisation Microsoft Copilot dans le cadre du programme de partenariat Microsoft AI Cloud souligne l'étendue de son expertise pour aider les organisations à adopter l'IA à grande échelle et en toute confiance. Alors que la demande pour Microsoft 365 Copilot ne cesse de croître, nous sommes fiers de nous associer à CGI pour accompagner nos clients dans leur transition vers l'IA, en favorisant la croissance, en permettant une collaboration plus intelligente et en générant des résultats d'affaires significatifs », a déclaré Jim Lee, vice-président, Solutions pour les partenaires d'entreprise dans les Amériques, Microsoft.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

Pour plus de renseignements : Investisseurs, Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905 973-8363; Médias mondiaux, Andrée-Anne Pelletier, Cheffe de service, Relations avec les médias, [email protected], +1 438 468-9118