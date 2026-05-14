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CGI reconnue pour son expertise en conception, configuration et transformation, ainsi que pour la mise en œuvre de centres mondiaux des capacités évolutifs, soutenus par l'IA et axés sur la création de valeur

BENGALURU, Inde, le 14 mai 2026 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), l'une des plus importantes entreprises de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a annoncé avoir été désignée comme « Leader » dans le quadrant Design and Setup et « Étoile montante » dans le quadrant Optimization and Enhancement dans le rapport Provider LensMD 2026 d'ISG sur les services de centres mondiaux des capacités.

Publié par Information Services Group (ISG), un cabinet international de premier plan spécialisé en recherche et en conseil technologique, ce rapport évalue les fournisseurs de services qui accompagnent les entreprises tout au long du cycle de vie des centres mondiaux des capacités, de la stratégie et de la mise en place jusqu'à l'optimisation et la transformation. Cette distinction témoigne de l'expertise de CGI dans l'accompagnement des entreprises vers la mise en place de centres mondiaux des capacités axés sur la création de valeur et alimentés par l'intelligence artificielle (IA), qui vont au-delà des modèles d'exécution traditionnels.

Cette double distinction décernée à CGI témoigne de son excellence dans l'exécution tout au long du cycle de vie des centres mondiaux des capacités. Dans le quadrant Design and Setup, ISG reconnaît l'expertise de CGI dans la réalisation de programmes de centres mondiaux des capacités à grande échelle, alliant rapidité et intégrité structurelle, grâce à des relations clients approfondies, des cadres de gouvernance rigoureux et des modèles d'engagement flexibles, notamment ceux de type construction-exploitation-transfert et les coentreprises. L'approche de CGI en matière de prestation de services complète et axée sur le client permet aux entreprises d'accélérer la prise de décision, de réduire la complexité de mise en œuvre et d'établir des centres de prestation mondiale de services évolutifs et prêts pour l'avenir.

« La reconnaissance de CGI comme chef de file par ISG témoigne de notre savoir-faire dans la mise en place des centres mondiaux des capacités complets qui aident nos clients à aller au-delà de l'exécution traditionnelle pour créer des pôles d'innovation axés sur la création de valeur et soutenus par l'IA. Grâce à nos relations de proximité et à notre expertise approfondie en stratégie, en gouvernance et en intégration technologique, nous aidons les organisations à mieux aligner leurs centres mondiaux des capacités sur leurs priorités d'affaires et à produire des résultats mesurables à grande échelle », a déclaré Gopal Chhetri, vice-président principal et dirigeant de centre mondial des capacités, Centres d'excellence en prestation mondiale de services, Asie-Pacifique

Le rapport positionne également CGI comme une « Étoile montante » dans le quadrant Optimization and Enhancement, soulignant sa mobilisation croissante pour aider les organisations à faire évoluer leurs centres mondiaux des capacités complets vers des pôles stratégiques générant de la valeur à l'échelle de l'entreprise grâce aux plateformes basées sur l'IA, à des solutions sectorielles et à des modèles de prestation axés sur les résultats. L'approche de CGI permet aux clients de passer des services partagés traditionnels à des centres axés sur l'innovation qui soutiennent les opérations mondiales et la transformation numérique à grande échelle.

« La force de CGI sur le marché des centres mondiaux des capacités repose sur ses relations étroites avec ses clients, son approche structurée et son modèle axé sur la proximité, qui aident les entreprises à mettre en place, à faire évoluer et à faire croître leurs centres grâce à une solide expertise sectorielle et à une stabilité à long terme », a déclaré Gaurang Pagdi, analyste principal chez ISG Provider LensMD.

Alors que les entreprises passent de l'arbitrage des coûts à la création de valeur, CGI, en tant que partenaire de confiance, facilite la transformation des centres mondiaux des capacités complets grâce à des centres d'innovation qui accélèrent les résultats d'affaires et optimisent les investissements.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

À propos de l'Information Services Group (ISG)

L'Information Services Group (ISG) (Nasdaq : III) est un chef de file mondial dans le domaine de la recherche et du conseil en technologies axées sur l'intelligence artificielle. Fondé en 2006, l'ISG est un partenaire de confiance pour plus de 900 clients, dont 75 des 100 plus grandes entreprises mondiales. La société se spécialise dans les services de transformation numérique, le conseil en approvisionnement, la gouvernance et les opérations en mode délégué, ainsi que l'analyse de marché. L'ISG est reconnu pour ses études exclusives, sa connaissance approfondie des écosystèmes de fournisseurs et sa vaste expertise sectorielle. Grâce à sa série d'études Provider LensMD, ISG fournit des analyses fondées sur des données et des évaluations indépendantes des fournisseurs de services, aidant ainsi les entreprises à prendre des décisions éclairées en matière d'approvisionnement et de stratégie. Avec une équipe mondiale de plus de 1 600 professionnels, ISG combine données de marché, expérience en conseil et perspectives pragmatiques pour aider les organisations à maximiser la valeur de leurs investissements technologiques et à accélérer la croissance de leurs activités.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.isg-one.com

SOURCE CGI inc.

Pour plus de renseignements : Investisseurs, Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905 973-8363; Médias mondiaux, Andrée-Anne Pelletier, Cheffe de service, Médias et relations publiques, [email protected], +1 438 468-9118; Médias locaux, Neha Kothari, Directrice, Marketing et communications, Centres d'excellence en prestation mondiale de services, Asie-Pacifique, CGI, [email protected]