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Cette collaboration de longue date couvre l'ensemble de la chaîne de valeur des communications et accélère la numérisation

HELSINKI, le 19 mai 2026 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), l'une des plus importantes entreprises de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, et Posti, l'une des principales entreprises de transport et de logistique en Finlande, en Suède et dans les pays baltes, ont convenu d'élargir leur partenariat stratégique. Cet accord d'une durée de huit ans permet aux organisations d'accroître la portée de leurs communications, la fiabilité des livraisons et la prévisibilité des coûts grâce à une solution omnicanal rentable qui combine les canaux de communication numériques et physiques.

La collaboration couvre l'ensemble de la chaîne de valeur des communications, de l'impression et de la distribution aux canaux numériques. Elle permet une gestion centralisée et plus efficace des communications, améliore la fiabilité des livraisons et assure une prévisibilité des coûts dans un contexte de croissance des volumes et de diversification des canaux.

« Nos clients ont besoin de moyens de plus en plus flexibles pour gérer leurs communications sur différents canaux. En collaboration avec CGI, nous offrons une solution qui combine services physiques et numériques tout en rendant les communications plus prévisibles et rentables », a déclaré Kimmo Salakka, vice-président de la stratégie et du développement chez Posti. « Nous travaillons en étroite collaboration avec CGI depuis longtemps, dans un esprit de développement conjoint et d'engagement à long terme. C'est formidable de pouvoir approfondir notre relation pour en faire un véritable partenariat d'affaires, dans lequel nous sommes également des clients importants l'un pour l'autre. »

Dans le cadre de ce partenariat élargi, CGI et Posti lanceront également de nouvelles solutions basées sur l'intelligence artificielle (IA), s'appuyant sur la solution OmaPosti, utilisée par 2,7 millions de personnes en Finlande. Cette solution permet aux organisations de renforcer l'engagement client, de développer des services numériques et de mieux rejoindre leurs clients sur différents canaux.

« CGI joue un rôle important dans l'écosystème des communications en Finlande - près de 500 millions de messages numériques et 19 millions de lettres papier transitent chaque année par ses systèmes », a déclaré Niraj Sood, président des opérations de CGI en Finlande, en Pologne et dans les pays baltes. « Ce partenariat avec Posti couvre désormais l'ensemble de la chaîne de valeur des communications, nous permettant d'offrir à nos clients une solution omnicanal plus intégrée. En combinant notre expertise, nous pouvons améliorer la portée et la fiabilité des communications ainsi que l'expérience client, tout en faisant progresser l'innovation basée sur l'IA grâce à la plateforme OmaPosti. »

Dans OmaPosti, les messages ne sont pas seulement consultables, mais peuvent aussi être traités directement, que ce soit pour payer des factures, archiver des messages de façon sécurisée ou gérer des tâches dans un même service. Ce fonctionnement réduit la fragmentation des interactions avec les clients et simplifie le quotidien en garantissant un accès fiable aux messages en un seul endroit, à tout moment. Pour les organisations, cela se traduit par une portée accrue et une expérience client améliorée. Les messages sont transmis aux destinataires au bon moment, sur les canaux privilégiés, tandis que les communications deviennent plus mesurables et plus faciles à concevoir.

Posti Group en bref

Posti est l'une des principales entreprises de livraison et de gestion de commandes en Finlande, en Suède et dans les pays baltes. Nous facilitons le quotidien de nos clients grâce à une gamme complète de services, qui comprend la livraison de colis, le transport de marchandises et les services postaux, ainsi que des services d'entreposage, de gestion de commandes et de logistique. Notre objectif est de réaliser des transports entièrement sans énergie fossile tout au long de la chaîne de valeur d'ici 2030 et de réduire à zéro nos propres émissions d'ici 2040. En 2025, notre chiffre d'affaires s'élevait à 1 447,6 millions d'euros et nous comptons environ 13 700 employés. Les actions du Posti Group sont cotées sur la liste officielle du Nasdaq Helsinki en Finlande. www.posti.com

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

Pour plus de renseignements : Investisseurs : Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905 973-8363; Médias mondiaux : Andrée-Anne Pelletier, Cheffe de service, Médias et relations publiques, [email protected], +1 438 468-9118; Médias locaux : Kia Yliperttula, [email protected], +358 40 579 5913