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HELSINKI, le 12 mai 2026 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), l'une des plus importantes entreprises de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, et Stockmann, une entreprise de vente au détail du groupe Lindex, ont élargi leur collaboration par un nouvel accord qui renforce le rôle de CGI comme partenaire stratégique.

Ce partenariat couvre les services de TI en mode délégué ainsi que le développement numérique, et vise à aider Stockmann à atteindre ses objectifs stratégiques en renforçant son orientation client, ses capacités omnicanal et sa rentabilité.

Ce nouvel accord s'appuie sur une collaboration de longue date dans le cadre de laquelle CGI, principal partenaire de TI et conseiller de confiance de Stockmann, a soutenu l'entreprise dans des domaines tels que la transformation infonuagique, les services de centre de données et la gestion de l'infrastructure informatique. Ce champ d'application élargi tire parti de la vaste expérience de CGI dans le secteur du commerce de détail et inclut la gestion des applications, le développement et les services aux utilisateurs finaux, tout en intégrant de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle (IA).

« Offrir une expérience client omnicanal fluide est l'une de nos principales priorités stratégiques. Pour y parvenir, nos services de TI doivent fonctionner sans faille et notre développement numérique doit progresser à un rythme soutenu. Notre collaboration avec CGI nous aide à atteindre ces objectifs en combinant un développement axé sur les besoins de l'entreprise à des technologies modernes », a déclaré Riku Lyly, chef des opérations chez Stockmann.

« Cet accord témoigne de la confiance en la capacité de CGI à fournir des services de TI essentiels et à soutenir la transformation dans le secteur du commerce de détail. Notre objectif est d'aider Stockmann à accélérer le développement de ses services numériques et à obtenir des résultats d'affaires tangibles », a déclaré Peter Jantunen, vice-président, Services de détail chez CGI.

CGI soutient l'accélération du développement des services numériques de Stockmann en mettant en œuvre des technologies modernes et des solutions basées sur l'IA qui améliorent la rapidité de livraison et la qualité du développement. Dans la production des services, les perturbations potentielles sont détectées et résolues de manière proactive grâce à l'aide de CGI DigiOps, qui s'appuie sur l'automatisation.

« La transformation numérique et l'automatisation sont au cœur de la mise en œuvre de notre stratégie axée sur le client. Nous souhaitons également faire progresser notre stratégie en matière d'IA afin de soutenir nos activités », a ajouté Janne Holli, chef de la direction technologique chez Stockmann. « L'approche centrée sur le client de CGI, son engagement envers le développement et sa capacité à mobiliser une expertise mondiale au service de nos opérations ont été des facteurs déterminants dans le choix de notre partenaire. »

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

À propos de Stockmann

Stockmann est un espace dédié à l'art de vivre, fondé en 1862. Ses grands magasins sont réputés pour leur sélection haut de gamme de marques de mode, de beauté et de décoration. Dans les pays baltes, Stockmann propose également des produits alimentaires et des boissons de qualité. Stockmann compte sept grands magasins en Finlande et dans les pays baltes, ainsi qu'une boutique en ligne, stockmann.com. Stockmann fait partie du groupe Lindex SORL, coté au Nasdaq Helsinki, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 952 millions d'euros en 2025. Pour plus d'information, visitez le lindexgroup.com.

SOURCE CGI inc.

Pour plus de renseignements : Investisseurs, Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905 973-8363; Médias mondiaux, Andrée-Anne Pelletier, Cheffe de service, Médias et relations publiques, [email protected], +1 438 468-9118; Médias locaux, Kia Yliperttula, Directrice des communications, CGI Finlande, [email protected], +358 40 579 5913