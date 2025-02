Symboles boursiers

BANGALORE, Inde, le 4 févr. 2025 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), l'une des plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a remporté le prix d'excellence en transformation numérique 2024 de l'ACCA* (Association of Chartered Certified Accountants) en Inde pour ses pratiques d'affaires durables et la création de valeur pour ses parties prenantes. La solution CGI DigiOps a été reconnue pour sa trousse d'outils intégrée de propriété intellectuelle, y compris CGI SiteReliability360 et CGI ServiceInsight, d'accélérateurs, de modèles fondamentaux, de meilleures pratiques et de services d'alliance, qui permettent aux entreprises de se transformer, de s'épanouir et d'offrir une valeur constante.

« L'approche de CGI DigiOps combine le meilleur des personnes, des processus et des technologies en fonction des besoins de chaque client. Cette solution est conçue pour offrir une efficacité opérationnelle accrue et une meilleure expérience à l'utilisateur final afin d'aider les clients à relever leurs défis et à saisir les opportunités d'un marché en constante évolution, a déclaré Rakesh Aerath*, président des Centres d'excellence en prestation mondiale de services de CGI, Asie-Pacifique. Ce prix d'excellence en matière de transformation numérique témoigne de notre engagement à fournir des solutions complètes alimentées par l'IA afin d'obtenir des résultats significatifs pour nos clients. »

CGI DigiOps offre une approche de prestation de services fondée sur l'IA qui intègre de façon fluide la gestion des applications et de l'infrastructure pour accélérer la transformation des activités et obtenir des résultats d'affaires tangibles. Cette solution propose des opérations numériques basées sur des perspectives afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle, de réaliser des économies, d'accélérer la prise de décision et d'améliorer l'expérience utilisateur. CGI DigiOps est actuellement mise en œuvre chez des clients d'une multitude de secteurs, incluant l'énergie et les services publics et le commerce de détail.

* page Web en anglais

