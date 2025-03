GIB.A (TSX)

GIB (NYSE)

cgi.com/fr/salle-de-presse

MONTRÉAL (Québec) et PARIS (France), le 6 mars 2025 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), un des leaders mondiaux du conseil en management et en IT end-to-end, annonce avoir obtenu le label Numérique Responsable (NR) de niveau 2, couvrant ses opérations en France ainsi qu'au Luxembourg, au Maroc, en Roumanie et en Suisse. Cette certification témoigne de l'engagement de l'entreprise en faveur de modèles numériques durables.

CGI, qui avait reçu le label de niveau 1 en 2022, continue de progresser dans sa démarche d'amélioration continue en matière de numérique responsable et devient ainsi la première entreprise de services du numérique de plus de 5 000 collaborateurs à décrocher le label de niveau 2.

Le label Numérique Responsable est fondé sur un référentiel construit par l'Institut du Numérique Responsable (INR), think tank dont la mission est de sensibiliser aux enjeux d'un numérique responsable, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique, de l'Énergie, du Climat et de la Prévention des risques, l'ADEME, agence publique de la transition écologique française et le World Wildlife Fund (WWF). Il récompense les entreprises qui adoptent des pratiques éthiques et écologiquement responsables, s'inscrivant dans une démarche exigeante et clairement définie de réduction de leur empreinte environnementale et d'impact positif sur la société.

« L'obtention du label Numérique Responsable de niveau 2 démontre notre engagement continu en faveur d'un numérique plus responsable », affirme Caroline de Grandmaison, Présidente France et Luxembourg de CGI. « Il met en lumière à la fois des initiatives concrètes que nous avons déjà mises en place, telles que la formation de 9 000 collaborateurs à l'écoconception et notre collaboration étroite avec de grands clients tels qu'EDF pour développer des solutions respectueuses de l'environnement. Cette certification souligne également notre plan d'actions volontariste que nous nous engageons à mettre en œuvre au cours des trois prochaines années, afin de soutenir notre ambition d'allier innovation technologique et responsabilité environnementale ».

Plus exigeant, le label de niveau 2 a été attribué à CGI à la suite d'un audit complet auprès de ses collaborateurs, clients, fournisseurs et partenaires, mené par le cabinet indépendant Baker Tilly, pour le compte de l'agence LUCIE.

L'audit a évalué CGI sur la base de 52 critères articulés autour de cinq axes principaux :

Stratégie et gouvernance - intégrer le numérique responsable dans la stratégie de l'organisation, formaliser et déployer une politique dédiée, etc. ;

- intégrer le numérique responsable dans la stratégie de l'organisation, formaliser et déployer une politique dédiée, etc. ; Soutien à la stratégie numérique responsable - piloter la démarche NR pour impliquer les parties prenantes internes et externes, intégrer l'accessibilité numérique et accompagner le développement des compétences en NR ;

- piloter la démarche NR pour impliquer les parties prenantes internes et externes, intégrer l'accessibilité numérique et accompagner le développement des compétences en NR ; Cycle de vie des services numériques - promouvoir la sobriété et l'allongement de la durée de vie dès la phase d'achats, adopter une gestion responsable de ses équipements, logiciels, applications et services, ainsi que de ses infrastructures et données ;

- promouvoir la sobriété et l'allongement de la durée de vie dès la phase d'achats, adopter une gestion responsable de ses équipements, logiciels, applications et services, ainsi que de ses infrastructures et données ; Etendre sa démarche numérique responsable - encourager la mutualisation des outils et de la connaissance et valoriser le numérique comme levier d'action ;

- encourager la mutualisation des outils et de la connaissance et valoriser le numérique comme levier d'action ; Leviers externes des entreprises de services du numérique - promouvoir le numérique responsable dans ses offres commerciales et l'intégrer à l'amélioration continue de ses prestations.

À la suite de cet audit, CGI a défini un plan de progrès sur trois ans avec comme priorité la mise en application de la conception responsable dans les prestations offertes à ses clients, en cohérence avec l'objectif initial sur la formation. CGI est également en cours d'adoption des standards sur l'intelligence artificielle responsable. Les résultats concrets de cette démarche d'amélioration continue seront suivis par le biais d'une évaluation de l'empreinte environnementale des projets.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 91 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions: des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2024, CGI a généré des revenus de 14,68 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

Pour plus de renseignements : Médias mondiaux, Andrée-Anne Pelletier, Responsable des relations avec les médias, [email protected], +1 438-468-9118 ; Médias locaux, Giuseppina Forino, Relations publiques, Ouest et sud de l'Europe, [email protected], +33 1 57 87 42 21