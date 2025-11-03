Symboles boursiers

MONTRÉAL, le 3 nov. 2025 /CNW/ - CGI (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A), l'une des plus importantes entreprises de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a annoncé aujourd'hui avoir été reconnue comme « Leader » par IDC MarketScape dans le cadre de son évaluation mondiale 2025 des fournisseurs de services d'IA destinés aux gouvernements d'États et locaux*.

Selon le rapport IDC MarketScape, « sur le plan technologique, CGI intègre l'intelligence artificielle (IA) à ses plateformes directement, plutôt que de l'ajouter ultérieurement. Son cadre d'utilisation responsable de l'IA privilégie la supervision humaine, la transparence et la conformité réglementaire, en plus d'être renforcé par sa participation à des organisations de surveillance telles que la Commission européenne sur l'IA et le Conseil consultatif canadien en matière d'IA. »

En proposant une gouvernance responsable de l'IA, des capacités d'IA intégrées ainsi qu'un modèle de prestation de services axé sur les résultats, CGI fournit des plateformes optimisées par l'IA de même que des services de conseil qui aident les gouvernements à moderniser et à transformer leurs activités, à renforcer la conformité et à améliorer les résultats pour les citoyens et les collectivités.

« Chez CGI, nous aidons les gouvernements à exploiter l'IA de manière responsable pour leur permettre d'offrir des services publics plus intelligents, accessibles et efficaces. Notre travail consiste à accompagner les organisations dans l'utilisation de l'IA afin d'optimiser la prise de décision, d'améliorer les résultats pour les citoyens et de renforcer la confiance à l'égard des technologies numériques utilisées par les gouvernements, a déclaré Tim Hurlebaus, président et chef des opérations chez CGI. Nous estimons que la reconnaissance de CGI comme leader par IDC MarketScape témoigne de notre grande expertise à l'échelle mondiale, de nos solides partenariats dans le secteur public et de notre compréhension sectorielle approfondie. Elle reflète aussi notre engagement à faire progresser l'IA de sorte qu'elle produise une valeur mesurable pour les citoyens, qui sont au cœur des priorités des gouvernements du monde entier. »

Le rapport d'IDC MarketScape cible cinq principales forces de CGI, notamment :

Expertise du domaine gouvernemental - CGI cumule près de 50 ans d'expérience et plus de 500 mises en œuvre de systèmes de gestion intégrés, compte 22 organisations étatiques utilisant CGI Advantage* et offre des solutions dédiées spécialement conçues pour la comptabilité des fonds et les services sociaux.

- CGI cumule près de 50 ans d'expérience et plus de 500 mises en œuvre de systèmes de gestion intégrés, compte 22 organisations étatiques utilisant CGI Advantage* et offre des solutions dédiées spécialement conçues pour la comptabilité des fonds et les services sociaux. Gouvernance responsable de l'IA - Son cadre d'utilisation responsable de l'IA met l'accent sur les balises plutôt que sur les obstacles, grâce à une supervision humaine, des tableaux de bord de gouvernance transparente et des contrôles intégrés de conformité.

- Son cadre d'utilisation responsable de l'IA met l'accent sur les balises plutôt que sur les obstacles, grâce à une supervision humaine, des tableaux de bord de gouvernance transparente et des contrôles intégrés de conformité. IA intégrée - L'IA est intégrée à chaque plateforme gouvernementale de CGI, allant de Samantha (une assistante virtuelle alimentée par l'IA dans CGI Advantage) aux analyses prédictives de détection des fraudes, par exemple, ce qui permet de réduire la dépendance aux modèles génériques ou adaptés.

- L'IA est intégrée à chaque plateforme gouvernementale de CGI, allant de Samantha (une assistante virtuelle alimentée par l'IA dans CGI Advantage) aux analyses prédictives de détection des fraudes, par exemple, ce qui permet de réduire la dépendance aux modèles génériques ou adaptés. Partenariats stratégiques - CGI procède à des élaborations conjointes avec Salesforce, Snowflake, Microsoft Azure et AWS, en harmonisant les feuilles de route pour les produits et en tirant parti de plateformes infonuagiques intelligentes (par exemple, Salesforce Agentforce, Snowflake ML) pour accélérer la prestation de services.

- CGI procède à des élaborations conjointes avec Salesforce, Snowflake, Microsoft Azure et AWS, en harmonisant les feuilles de route pour les produits et en tirant parti de plateformes infonuagiques intelligentes (par exemple, Salesforce Agentforce, Snowflake ML) pour accélérer la prestation de services. Modèles axés sur les résultats. - CGI utilise les cadres AI LaunchPad et A3F pour la cocréation, la mise à l'essai et l'accélération de l'adoption des solutions. Les projets sont fréquemment axés sur les résultats pour relier la valeur à un rendement mesurable du capital investi (par exemple, les semaines gagnées en rédaction de rapports d'intelligence d'affaires grâce à AskData).

« Nous croyons que cette reconnaissance par IDC MarketScape témoigne de la valeur de l'approche globale de CGI en matière d'IA, qui allie la gouvernance responsable, l'intelligence intégrée et la prestation de services axée sur les résultats pour moderniser les activités gouvernementales. En intégrant l'IA de façon responsable à nos solutions d'affaires et à nos modèles de prestation de services, nous aidons les organisations non seulement à améliorer l'efficacité et la conformité, mais également à prendre des décisions fondées sur les données qui permettent d'innover et d'accroître la qualité des services offerts aux citoyens et aux collectivités », a souligné Dave Henderson, chef de la direction technologique chez CGI.

Le rapport d'IDC MarketScape recommande de prendre CGI en considération lorsque « la sécurité et la conformité forment les principales préoccupations. CGI propose des solutions certifiées FedRAMP High et GovRAMP, qui assurent un état de préparation complet en vue des vérifications, de même que des contrôles de sécurité conformes aux réglementations du secteur public. »

« Les gouvernements étatiques et locaux sont à la recherche de solutions d'IA qui améliorent l'efficacité, renforcent la conformité et optimisent les services aux citoyens. Le rapport d'IDC MarketScape démontre que des fournisseurs comme CGI répondent à ces besoins en intégrant l'IA directement à des plateformes adaptées, en combinant les modèles de prestation locale de services aux cadres de gouvernance intégrés et en produisant des résultats opérationnels mesurables » a mentionné Alison Brooks, vice-présidente à la recherche, Villes intelligentes et sécurité publique à l'échelle mondiale, chez IDC.

Le rapport souligne également qu'« un principe fondamental de la stratégie de mise en marché de CGI est son modèle fondé sur les marchés métropolitains. Il permet de maintenir une présence dans plus de 80 localités aux États-Unis afin de garantir que les clients du secteur public reçoivent un soutien tant à l'échelle locale que mondiale. Cette approche confère à CGI l'agilité d'un fournisseur local tout en pouvant s'appuyer sur une entreprise d'envergure internationale. »

L'étude d'IDC MarketScape a évalué 18 fournisseurs mondiaux de services d'IA. IDC définit les services d'IA comme des services en mode délégué axés sur les projets et des services de soutien destinés à concevoir, à mettre en œuvre et à exploiter des plateformes ainsi que des applications d'IA, et classe les gouvernements d'États et locaux comme des entités civiles qui remplissent les missions de l'administration publique, tel qu'indiqué au code 92 du SCIAN et au code 94 (section O) du NACE, aux niveaux étatique et local.

* IDC MarketScape: Worldwide AI Services for State and Local Government 2025 Vendor Assessment (US53009325, octobre 2025) (en anglais)

*en anglais

