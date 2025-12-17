Symboles boursiers

MONTRÉAL, le 17 déc. 2025 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB) a déposé auprès des autorités canadiennes et américaines en valeurs mobilières sa circulaire de la direction en vue de son assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra virtuellement le 28 janvier 2026.

CGI a également déposé sa notice annuelle 2025 auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, ainsi qu'auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis dans son rapport annuel 2025 sur le formulaire 40-F, lequel comprend également ses résultats financiers de l'exercice 2025 déposés précédemment.

Une version électronique des documents annuels 2025 de CGI, y compris la circulaire de la direction, la notice annuelle et le rapport annuel sur le formulaire 40-F, est disponible sur le site Web de CGI à l'adresse www.cgi.com/fr/investisseurs.

Notification et accès

CGI applique les règles sur les procédures de notification et d'accès adoptées par les autorités canadiennes en valeurs mobilières afin de réduire le volume de papier relatif aux documents qui sont distribués en lien avec l'assemblée générale annuelle des actionnaires. Pour les besoins du processus de notification et d'accès, la circulaire de la direction et les autres documents pertinents peuvent être consultés ici et sur le site Web des autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.sedarplus.ca.

Les actionnaires inscrits et les propriétaires véritables non opposés peuvent demander un exemplaire imprimé des documents en communiquant avec Services aux investisseurs Computershare inc. par téléphone au 1 866 962-0498 (sans frais au Canada et aux États-Unis) ou au +1 514 982-7555 (à l'international), et en entrant le numéro de contrôle qui figure sur le formulaire de procuration ou le formulaire d'instructions de vote qu'ils ont reçu avec l'avis de convocation. Les propriétaires véritables opposés peuvent demander un exemplaire imprimé des documents en communiquant avec Broadridge Investor Communications Corporation par téléphone au 1 877 907-7643 (sans frais au Canada et aux États-Unis, en français ou en anglais), au +1 303 562-9306 (à l'international, en français) ou au +1 303 562-9305 (à l'international, en anglais), et en entrant le numéro de contrôle qui figure sur le formulaire d'instructions de vote qu'ils ont reçu avec l'avis de convocation. Pour s'assurer de recevoir les documents avant le délai prévu pour l'exercice du vote et la date de l'assemblée, toutes les demandes doivent être reçues au plus tard le 14 janvier 2026.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

Pour plus de renseignements : Investisseurs, Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905 973-8363