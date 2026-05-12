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Tim Hurlebaus nommé président et chef de la direction

MONTRÉAL, le 12 mai 2026 /CNW/ - Le conseil d'administration de CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) annonce la nomination de Tim Hurlebaus à titre de président et chef de la direction ainsi que membre du conseil d'administration, en vigueur immédiatement. Au cours des deux dernières années, M. Hurlebaus agissait comme président et chef des opérations aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, des régions qui génèrent près de la moitié des revenus annuels de l'entreprise. M. Hurlebaus succède à François Boulanger qui prendra sa retraite après près de 40 années couronnées de succès dans le domaine des services en TI, dont 30 ans chez CGI.

Tim Hurlebaus, président et chef de la direction de CGI (Groupe CNW/CGI inc.)

« Comptant plus de 35 années d'expérience en services-conseil en technologie de l'information, Tim est un fervent ambassadeur du modèle de proximité client, de la culture d'actionnaire-propriétaire ainsi que des valeurs de CGI. Il s'est assuré de la croissance rentable de certaines des plus importantes opérations de CGI tout en formant des partenariats à long terme avec des clients à l'échelle mondiale pour réaliser des projets numériques complexes, a souligné Julie Godin, présidente exécutive du conseil d'administration de CGI. Aujourd'hui, des technologies puissantes comme l'intelligence artificielle continuent de créer de nouvelles opportunités pour l'ensemble de nos clients, et pour CGI à les assister dans leur transformation. Tim est un leader expérimenté qui possède une fine compréhension des secteurs d'activité et des technologies au service des clients, qui soutiendront la croissance de CGI à l'ère de l'IA. Au nom du conseil d'administration, nous nous réjouissons de la promotion de Tim pour continuer à bâtir l'avenir, ensemble, à la fois pour notre entreprise ainsi que pour chacune de nos parties prenantes. »

M. Hurlebaus a commencé sa carrière chez CGI à titre de développeur et conseiller. Au fil des ans, il a dirigé les activités et les stratégies de croissance de CGI dans plusieurs régions telles que les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Europe et l'Asie, et ce, dans l'ensemble des principaux secteurs commerciaux et du secteur public. Avant sa nomination à titre de chef des opérations, M. Hurlebaus a dirigé les deux unités d'affaires stratégiques de CGI aux États-Unis, plus important marché de services technologiques au monde. Membre de la haute direction de CGI depuis une dizaine d'années, il a joué un rôle central à façonner et stimuler la stratégie de croissance rentable de l'entreprise dans sa gamme complète de services : conseil, intégration de systèmes, services en mode délégué et propriété intellectuelle.

« Depuis plusieurs années, le conseil d'administration considère Tim comme un dirigeant novateur ayant la profondeur d'expérience nécessaire pour assumer la direction de CGI, a déclaré Serge Godin, fondateur et coprésident du conseil d'administration de CGI. Tim a aussi une compréhension approfondie de nos activités et a fait preuve d'un engagement constant à maintenir le juste équilibre dans la création de valeur pour chacune de nos parties prenantes. »

« Je veux remercier Serge, Julie et le conseil d'administration pour leur confiance, a déclaré Tim Hurlebaus, président et chef de la direction. Alors que l'IA continue d'ouvrir de nouvelles perspectives de transformation des secteurs d'activité économique, CGI est bien positionnée pour stimuler la croissance en collaborant étroitement avec ses clients dans le but de continuer à créer de la valeur. Depuis plus de 50 ans, nos clients font confiance à CGI pour réaliser leurs projets critiques les plus complexes. À l'ère de l'IA, cet héritage de confiance est plus important que jamais alors que nous faisons équipe avec nos clients afin de concrétiser le plein potentiel de la technologie. Je suis honoré de travailler de concert avec nos équipes à travers le monde afin de poursuivre le parcours extraordinaire de CGI. »

« Ça a été un honneur pour moi de diriger CGI et de représenter nos équipes mondiales, a déclaré François Boulanger. Après une carrière de près de 40 ans dans les services en TI, dont 30 ans chez CGI, je me réjouis d'amorcer le chapitre de la retraite. Tim est un leader exceptionnel et je suis convaincu qu'il continuera de tirer parti de nos fondations solides et résilientes tout en guidant l'équipe vers la nouvelle étape de croissance et de leadership sur les marchés mondiaux. »

Serge Godin ajoute : « Je veux également remercier François personnellement pour son engagement, son leadership et sa contribution à bâtir notre entreprise. Au cours de sa carrière à titre de chef de la direction financière, chef des opérations et chef de la direction, François a dirigé des équipes partout dans le monde pour mener à bien un vaste éventail de stratégies d'affaires. Son leadership a inspiré les associés de CGI à agir chaque jour de façon à renforcer la position de notre entreprise à titre de partenaire et d'expert de premier plan pour nos clients, d'employeur de choix pour nos conseillers et d'investissement de choix pour nos actionnaires. Il a été un leader remarquable à tous les égards, notamment en dirigeant notre entreprise durant l'un des cycles économiques les plus dynamiques et novateurs de l'histoire. »

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

Pour plus de renseignements: Investisseurs, Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905 973-8363; Médias mondiaux, Andrée-Anne Pelletier, Cheffe de service, Médias et relations publiques, [email protected], +1 438 468-9118