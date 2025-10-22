Symboles boursiers

L'acquisition accélérera l'expansion de CGI en Pologne et augmentera la présence de la firme dans le secteur public

VARSOVIE, Pologne, le 22 oct. 2025 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB), l'une des plus importantes entreprises de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a annoncé aujourd'hui que sa filiale polonaise en propriété exclusive, CGI Information Systems and Management Consultants (Polska) sp. z o.o., avait conclu un accord conditionnel pour l'acquisition de Comarch Polska SA, filiale de Comarch SA, spécialiste en solutions de TI pour le secteur public. La transaction est sous réserve d'approbations réglementaires et d'autres conditions de clôture habituelles.

Une fois le processus d'acquisition de Comarch Polska SA terminé, plus de 460 professionnels de conseil en IT et en management se joindront à CGI, faisant passer la présence de la firme en Pologne et dans les pays baltes à environ 1 500 professionnels.

« CGI et Comarch Polska ont les mêmes racines entrepreneuriales, ayant toutes deux été fondées afin de tirer pleinement parti de l'innovation technologique et s'étant développées grâce à une collaboration étroite avec leurs clients, a expliqué François Boulanger, président et chef de la direction de CGI. Une fois réalisée, la fusion nous permettra de renforcer notre expertise dans le secteur public, de mettre notre savoir-faire mondial au service des clients et d'accélérer notre croissance en Pologne, l'une des régions européennes les plus avancées en matière de numérique. »

Comarch offre des solutions logicielles et des services en technologies de l'information destinés au secteur de l'administration publique depuis 1993. Parmi ses offres principales, notons des systèmes de gestion intégrés, des outils pour les processus numériques et la gestion documentaire ainsi que des services de conseil et en mode délégué. L'acquisition de Comarch Polska SA renforcera l'expertise du secteur public de CGI, permettra un transfert des connaissances et soutiendra la mise en œuvre de la propriété intellectuelle de CGI au bienfait des agences d'administration publique partout au pays.

« L'acquisition de Comarch Polska SA par CGI démontre que les solutions développées par Comarch sont à la fois novatrices et concurrentielles sur les marchés internationaux, a souligné Jarosław Mikos, chef de la direction de Comarch. C'est également la preuve de la maturité de nos équipes et de l'efficacité de notre modèle d'affaires, qui allie technologie, expertise et approche client axée sur les partenariats. Pour les autres activités de Comarch, on y voit un signal de renforcer davantage nos principaux secteurs d'affaires et développer de nouvelles technologies en misant encore plus sur l'innovation, la stabilité et la création de valeur à long terme pour nos clients. »

« Avec l'acquisition de Comarch Polska SA, nous proposerons une gamme complète de services de transformation numérique et organisationnelle à des agences de sécurité sociale, de santé et d'agriculture ainsi que d'autres domaines stratégiques du secteur public. De plus, l'expertise de CGI en intelligence artificielle ouvre la voie à d'autres occasions d'améliorer les services publics et de renforcer l'efficacité de l'administration d'État », a ajouté Bartłomiej Nieścierowicz, vice-président principal et responsable de l'unité d'affaires Pologne, Lituanie, Lettonie et Estonie de CGI.

« Notre fusion avec CGI apporte de nouvelles occasions de croissance nous permettant de consolider nos services et d'offrir encore plus de valeur à nos clients. Travailler avec une organisation mondiale qui combine une présence locale à un leadership technologique donne à notre équipe l'occasion de grandir dans un environnement international », a déclaré Tomasz Matysik, directeur, Secteur public chez Comarch.

