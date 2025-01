Symboles boursiers

L'acquisition accélérera l'expansion de CGI au Royaume-Uni, bonifiant la présence de la firme dans des secteurs commerciaux clés ainsi que dans le secteur public

LONDON, le 29 janv. 2025 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) a annoncé aujourd'hui la signature d'une entente d'achat d'actions le 29 janvier 2025 en vue d'acquérir BJSS, une firme de conseil en technologie et en ingénierie située au Royaume-Uni reconnue pour ses solutions novatrices en TI, son expertise en génie logiciel ainsi que son excellence en matière de prestation de services. La transaction, qui est sous réserve d'approbation réglementaires et d'autres conditions de clôture habituelles, devrait se conclure en février 2025.

Plus de 2 400 conseillers et professionnels hautement qualifiés se joindront à CGI, solidifiant les activités de l'entreprise partout au Royaume-Uni dans des secteurs clés comme le commerce de détail, la santé, le gouvernement, les services financiers ainsi que l'énergie et les services publics.

Fondée en 1993, BJSS est l'une des plus importantes firmes indépendantes de conseil en technologie de l'information (TI) et en génie logiciel au Royaume-Uni. Elle collabore avec ses clients pour offrir des logiciels de haute qualité à grande échelle et pour relever des défis technologiques complexes. BJSS propose notamment une stratégie et une prestation technologiques, une conception de l'expérience client, des services en mode délégué, du génie logiciel, de l'intelligence artificielle (IA), des données et des perspectives, ainsi que des solutions infonuagiques, des plateformes et des services de cybersécurité.

« BJSS a la réputation bien méritée d'offrir une valeur exceptionnelle à ses clients, grâce à son excellence technique et à son esprit novateur, a expliqué Tara McGeehan, présidente des opérations de CGI au Royaume-Uni et en Australie. En combinant nos forces, nous serons encore plus à même d'aider nos clients des secteurs privé et public à atteindre des résultats mesurables, comme favoriser l'efficacité, améliorer l'expérience client et générer la croissance des activités. »

Madame McGeehan ajoute : « Nos deux entreprises sont très similaires culturellement, et sont toutes deux fières d'aider les clients à résoudre des problèmes complexes afin de produire des résultats. Les employés de BJSS profiteront de la culture d'actionnaire-propriétaire de CGI, qui permet à tous les employés de devenir propriétaires de l'entreprise et de participer activement à l'élaboration de son orientation, tout en évoluant dans un environnement de travail agréable et collaboratif où réaliser leurs aspirations professionnelles. »

Glynn Robinson, président de BJSS, a commenté : « Pour BJSS, joindre les rangs de CGI représente un nouveau chapitre stimulant. Tout comme CGI, nous avons à cœur le développement durable, l'engagement des employés et les relations client à long terme. Ensemble, nous pourrons tirer profit de nos forces complémentaires pour offrir encore plus de valeur à nos clients, tout en ouvrant de nouvelles portes pour notre équipe talentueuse. »

Une fois l'acquisition conclue, CGI comptera 26 bureaux au Royaume-Uni, ce qui permettra à ses conseillers de travailler de pair avec les clients, selon un modèle de proximité, tout en tirant parti de la présence internationale et de la vaste gamme de services de l'entreprise pour produire des résultats.

