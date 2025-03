Symboles boursiers

MONTRÉAL, Canada, LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Allemagne, GRENADE, Espagne, le 21 mars 2025 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB), l'une des plus importantes entreprises de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a conclu l'acquisition précédemment annoncée de Novatec par sa société en commandite en propriété exclusive CGI Deutschland B.V. & Co. KG.

Novatec est une entreprise de premier plan de services numériques en Allemagne et en Espagne. Fondée en 1996, elle propose un large éventail de services de conseil en management et en TI, y compris des solutions infonuagiques, des produits agiles ainsi que la conception de logiciels et de stratégies numériques. Les solutions de gestion de la performance de Novatec bonifieront le portefeuille de solutions de propriété intellectuelle de CGI et permettront aux clients d'accélérer l'innovation numérique grâce à l'utilisation de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle.

« CGI et Novatec partagent une culture d'entreprise fondée sur l'intrapreneurship axé sur les résultats, l'innovation ainsi qu'un degré élevé d'imputabilité et d'actionnariat. Cette acquisition nous permet de tirer avantage des experts en résolution de problèmes de Novatec qui, comme nous, s'engagent à générer des résultats tangibles pour les clients, a expliqué Ralf Bauer, président des opérations de CGI en Allemagne. Ensemble, nous pouvons offrir une valeur ajoutée à nos clients des secteurs automobile, manufacturier et des services financiers, en transformant l'innovation numérique en valeur commerciale. »

« L'expertise qu'apporte Novatec à notre équipe s'ajoutera aux capacités locales et mondiales de CGI, renforcera notre expertise technologique et nos perspectives sectorielles grâce à de nouvelles offres pour nos clients », a ajouté Alberto Anaya, vice-président principal et responsable de l'unité d'affaires de CGI en Espagne.

Plus de 300 experts en management et en TI de Novatec se sont joints à CGI dans huit bureaux en Allemagne, avec une présence marquée dans les marchés métropolitains de Stuttgart et de la région du sud-ouest, ainsi qu'à Grenade, en Espagne.

